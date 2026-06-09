„Trecut comun și experiențe specifice. România și Bulgaria în epoca totalitarismelor”, conferință internațională la Sofia

Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și Institutul de Studii Balcanice și Centrul de Tracologie de la Sofia organizează în comun conferința internațională „Trecut comun și experiențe specifice. România și Bulgaria în epoca totalitarismelor”, în data de 11 iunie 2026.

Evenimentul reprezintă o activitate în cadrul proiectului „România și Bulgaria în epoca totalitarismelor”, derulat de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și Institutul de Studii Balcanice și Centrul de Tracologie grație acordului-cadru de colaborare dintre Academia Română și Academia Bulgară de Științe, informează un comunicat al Academiei Române.

„România și Bulgaria au traversat împreună experiențele totalitare ale secolului XX, între cele două națiuni est-europene existând multe similitudini. Istoria comună, dar și chestiunile specifice, fac de foarte mulți ani obiectul de preocupare al specialiștilor din Academia Română și Academia Bulgară de Științe”, declară organizatorii, în comunicatul citat.

Vor fi prezentate și dezbătute 13 comunicări, majoritatea utilizând metoda comparativă pentru a analiza diverse experiențe istorice ale celor două țări în secolul XX. Dintre subiectele abordate, menționăm: relația bilaterală româno-bulgară în context regional, România și Bulgaria ca actori în relațiile internaționale ale secolului XX, biografii ale liderilor comuniști români și bulgari, probleme demografice în context internațional, construcția memoriei trecutului totalitar ș.a.

Printre invitații care vor lua cuvântul se numără cercetători și experți afiliați institutelor organizatoare și altor instituții de prestigiu, precum Universitatea din Plovdiv „Paisii Hilendarski”, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Muzeul Național de Istorie a României, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

Un moment deosebit în cadrul programului îl va constitui comunicarea susținută de acad. Alexandre Kostov, membru corespondent al Academiei Bulgare de Științe, în cadrul primului panel.

Lucrările se vor desfășura exclusiv în limba engleză.

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