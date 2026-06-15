O incursiune în universul cămășii tradiționale transilvănene, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Asociația „Arta acului la Cluj" organizează, în colaborare cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, expoziția „Pânze, freamăt și șoapte”, în cadrul Proiectului „Cămașa de Transilvania".

Evenimentul expozițional propune o incursiune în universul cămășii tradiționale transilvănene, evidențiind diversitatea tehnicilor decorative, rafinamentul compozițional și estetica patrimoniului textil, informează un comunicat al Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Expoziția face parte din cadrul proiectului „Cămășa de Transilvania”, inițiat de Asociația „Arta acului la Cluj”, care a urmărit recuperarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural cusut, prin cercetarea pieselor textile autentice. Activitatea proiectului se bazează pe cercetarea unor piese de port, urmărind tehnică de realizare a cămășilor și identificarea unor elemente specificee zone etnografice.

Patrimoniul expus:

Publicul va putea admira peste 40 de cămăși din Ardeal, care reprezintă următoarele zone etnografice: Țara Bârsei, Mărginimea Sibiului, Zona Târnavelor, Valea Hârtibaciului, Țara Moților, Mocănimea Văii Arieșului, zona Depresiunii Gheorgheni, Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor, Țara Zarandului, Țara Năsăudului, zona Sălajului (Sub-Meseș, Valea Barcăului, Zona Huedin-Mărgău, Ținutul Reghinului, Banatul de Câmpie, Zona Dealurile Clujului, Țara Lăpușului, zona Orăștie și zona ceangăiască Ghimeș-Palanca.

Vernisajul are loc în 17 iunie 2026, de la ora 14:00, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, iar expoziția poate fi vizitată până în 31 iulie 2026.

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