Emisiunea de mărci poștale „Aurul dacilor. Reîntregirea Tezaurului Istoric”

Emisiunea de mărci poștale „Aurul dacilor. Reîntregirea Tezaurului Istoric”, lansată marți

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 27 iulie 2026

Romfilatelia și Poșta Română anunță introducerea în circulație marți, a emisiunii de mărci poștale „Aurul dacilor. Reîntregirea Tezaurului Istoric”, având în componență o marcă poștală, o coliță dantelată, carte poștală maximă, un plic „prima zi” și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat.

Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, în cadrul emisiunii sunt ilustrate coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, artefacte de o valoare istorică excepțională care au fost furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, Olanda, dar recuperate de autoritățile olandeze și redate patrimoniului Muzeului Național de Istorie a României.

Desenele de pe marca poștală (val. nominală de 21 lei) și de pe plicul „prima zi” sunt realizate de renumitul artist român Mircea Cantor și redau imaginile brățărilor dacice și un detaliu de pe coiful de la Coțofenești. Aceste desene se regăsesc și în grafica piesei speciale din mapa filatelică, unde culoarea galben, îmbinată cu funia, sugerează o aluzie la aurul coifului și al brățărilor - și unde pe alocuri se poate identifica, printre module, textul: „Istoria este funie”.

Colița emisiunii redă în timbrul său (val. nominală de 32 lei), imaginile reale ale celor două brățări și coiful de la Coțofenești, piese din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României.

Emisiunea va fi disponibilă de marți, în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și online.

Descoperă istoria „aurului dacic”, în numărul 251 al revistei Historia, disponibil în format digital pe platforma paydemic.

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