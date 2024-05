„Eliade, Culianu și rădăcinile românești” - Idei în Agora la Casa Filipescu-Cesianu

Muzeul Municipiului București organizează un nou eveniment din seria „Idei în Agora”, marți, 28 mai 2024, ora 18.00, la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei 151), cu tema „Eliade, Culianu și rădăcinile românești”. Florin Cîntic în dialog cu Sorin Antohi. Intrarea este liberă.

„La Iași, în anii 1980, discuțiile despre Eliade se împleteau natural cu cele despre Culianu, în special datorită Terezei Culianu-Petrescu și lui Dan Petrescu. Pe această filieră, care ducea direct la Ioan Petru Culianu, cei din Grupul de la Iași (în sens larg) aveau acces privilegiat la cercetările și revelațiile internaționale despre trecutul lui Eliade. Masiva lucrare în două volume a lui Mac Linscott Ricketts, Mircea Eliade. The Romanian Roots. 1907-1945 (1988) a circulat între noi imediat după apariție (inclusiv în forma fotocopiată), dar cercetările savantului american ne erau deja familiare (Dan Petrescu și Liviu Antonesei se foloseau intensiv). Generațiile mai noi din România au acum un tablou complet al contribuției lui Mac Linscott Ricketts (1930-2022), mulțumită acribiei lui Liviu Bordaș.

Florin Cîntic, format la Iași în mediul amintit și discipol al lui Alexandru Zub, a ajuns astfel foarte bine pregătit la University of Chicago, unde s-a putut consacra un întreg an academic studiilor de arhivă și discuțiilor cu oameni care-i cunoscuseră pe Eliade și pe Culianu. Dialogul nostru pornește de la experiențele sale și este stimulat de recenta apariție a cărții lui Bruce Lincoln, Secrets, Lies, and Consequences (Oxford University Press, 2023, în curs de traducere la Polirom)” – Sorin Antohi.

Mai multe detalii pe pagina evenimentului.

