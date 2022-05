Doua proiecte ale Muzeului Etnografic al Transilvaniei au ajuns la final

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj vă adresează invitația de a participa la conferința de presă organizată cu ocazia finalizării proiectelor Biserica lui Horea – un patrimoniu pentru viitor. Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul al XVIII-lea prin intermediul realității virtuale și Tehnici inovative in valorificarea patrimoniului cultural. Icoanele de pe valea Sebeșului din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei, finanțate prin Granturile SEE 2014 – 2021, în cadrul Programului RO-CULTURA.

Evenimentul va avea loc joi, 19 mai 2022, de la ora 13.30, la sediul central al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, str. Memorandumului nr. 21.

Conferința are drept scop prezentarea generală a proiectelor și a rezultatelor acestora. Proiectele au fost realizate în parteneriat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și NUDA AS din Bergen, Norvegia și au fost finanțate prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, apelul „Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate”.

În vederea implementării celor două proiecte, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și partenerii săi au beneficiat de finanțări nerambursabile din Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA, în valoare de 1.236.322,00 lei, echivalentul a 258.531,18 Euro la cursul din momentul semnării contractului de finanțare.

Informații suplimentare și confirmări de participare: tel. 0783005146, e-mail contact@muzeul-etnografic.ro.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde Euro între 1994 și 2014 și 1,55 miliarde Euro pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.