Conferința „Elogiu limbii române“, la Academia Română

Academia Română în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul luni, 9 septembrie 2024, la conferința „Elogiu limbii române“, prezentată de prof. univ. Marco Lucchesi, membru al Academiei Braziliene de Litere. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române din Calea Victoriei 125, începând cu ora 11:30. Accesul la eveniment este liber.

Manifestarea va fi deschisă de alocuțiunea acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Vor susține discursuri prof. univ. Mihai Zamfir, membru de onoare al Academiei, și Dinu Flămând, scriitor și traducător. Moderator: prof. univ. Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române, informează un comunicat al Academiei Române.

Conferința, susținută în limba română, va fi urmată de lansarea volumului de eseuri Dor și saudade, ce cuprinde scrieri literare ale prof. Lucchesi dintre care unele sunt dedicate poeților români a căror operă a aprofundat-o: Mihai Eminescu, Ion Barbu, George Bacovia, Marin Sorescu, Gherasim Luca, Dinu Flămând.

Marco Lucchesi este un prestigios scriitor brazilian de origine italiană, poet, eseist, bibliograf, traducător și erudit umanist, președinte al Bibliotecii Naționale a Braziliei. Licențiat în istorie și doctor în literatură la Universitatea Federală din Rio de Janeiro, Marco Lucchesi este cunoscător a peste 20 de limbi și creator al unui limbaj artificial denumit „lapudar“.

Printre cele mai apreciate scrieri ale sale se numără Sphera și Meridiano Celeste and Bestiário e Clio (volume de poezie); The Gift of Crime, The Emperor’s Librarian și Goodbye, Pirandello (romane), Saudades do Paraíso și Os Olhos do Deserto (memorialistică); A Memória de Ulysses și O Carteiro Imaterial (eseuri). Creația sa literară a fost tradusă în română, arabă, italiană, engleză, franceză, germană, spaniolă, persană, rusă, turcă, poloneză, hindi, suedeză, maghiară, urdu, bengală și latină.

Marco Lucchesi a inițiat numeroase proiecte de promovare a literaturii române în străinătate, prin publicarea unei antologii de poezie românească (2005), editarea unui număr special dedicat literaturii române în revista „Poesia Sempre“, traducând texte literare și realizând studii critice dintre care cel mai cunoscut este dedicat poetului Ion Barbu.

În prezent prof. Lucchesi predă cursurile de literatură comparată la Facultatea de Litere a Universității Federale din Rio de Janeiro. A susținut conferințe și prelegeri în instituții universitare recunoscute la nivel internațional: Sorbonne-Paris III, Università di Napoli L'Orientale, Universitatea din Salamanca, Sapienza Università di Roma, Universitatea Iagelonă din Cracovia, Pontificia Universidad Católica De Chile, Universitatea din Malaezia, Universidade NOVA de Lisboa, Universitatea din Buenos Aires, Tokyo University of Foreign Studies, Islamic University of Delhi.

A fost distins cu premii oferite de Uniunea Scriitorilor din Brazilia, Ministerul Bunurilor Culturale din Italia, Camera de Comerț din Lucca (Italia), Institutul Cultural Român, Muzeul Național al Literaturii Române. În perioada 2018-2021 a fost președintele Academiei Braziliene de Litere.