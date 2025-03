Colocviul Internațional de Arheologie Funerară, la Buzău

Muzeul Județean Buzău, în colaborare cu Uniunea Internațională de Studii Preistorice și Protoistorice (UISPP) și Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București, organizează, în perioada 14-16 martie 2025, colocviul internațional de arheologie funerară cu tema: „Mortuary Practices in Bronze and Iron Ages: Europe and the Northern Mediterranean”.

Ajunsă la a XXII-a ediție, această manifestare științifică adună cunoscuți cercetători din Polonia, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova și România, informează un comunicat al Muzeului Județean Buzău.

„Buzăul devine, astfel, orașul din România în care s-au desfășurat cele mai numeroase colocvii internaționale (2004, 2009, 2012, 2014, 2019, 2025) sub egida Uniunii Internaționale de Științe Preistorice și Protoistorice (UISPP), cea mai prestigioasă organizație profesională a arheologilor din toată lumea, el înscriindu-se astfel în elita centrelor științifice care au găzduit asemenea manifestări”, precizează comunicatul citat.

Lucrările colocviului își propun să răspundă la o serie de întrebări esențiale referitoare la practicile mortuare ale comunitățile străvechi din mileniile III-I a. Chr., precum și la categoriile de bunuri depuse pentru defuncți în morminte.

Totodată, practicile mortuare ne oferă informații prețioase atât despre credințele religioase și magice alte acestor popoare, cât și privitoare la ocupațiile și statutul social al defuncților în cadrul comunităților în care au trăit.

„Menționăm, de asemenea, că lucrările colocviului, ca de fiecare dată, vor fi tipărite într-un număr special al revistei Mousaios, editat de instituția noastră”, adaugă Muzeul Județean Buzău.

Deschiderea oficială a colocviului va avea loc în data de 14 martie 2025, ora 16.00, în incinta Centrului Muzeal „I. C. Brătianu”, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40.