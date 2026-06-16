Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri găzduiește expoziția FRAGILIS TERRA a sculptorului Virgil Scripcariu

Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri prezintă „FRAGILIS TERRA”, un proiect artistic semnat de sculptorul Virgil Scripcariu.

Expoziția, deschisă până pe 25 august 2026, este o invitație la reflecție asupra relației dintre om și natură, asupra memoriei locurilor și asupra fragilității echilibrului pe care îl construim în jurul nostru, informează un comunicat al Casei Regelui Charles al III-lea din Viscri.

Născut din dialogul dintre două comunități cu identități puternice - Viscri, unul dintre cele mai cunoscute sate transilvănene, și Piscu, vechi centru al ceramicii românești - proiectul explorează felul în care patrimoniul poate deveni sursă de inspirație pentru prezent și pentru viitor.

„Mă preocupă din ce în ce mai mult tensiunea pe care o generază omul în raport cu natura și cu semenii săi, echilibrul fragil între bine și rău, pe care omenirea trebuie să-l gestioneze. În ultimii ani, lucrările mele conțin în mod explicit și asumat reflecții asupra acestei teme. De la prima Materinitate – sculptura mea din fața Bisericii Anglicane din București și până la Grupul Statuar Lovinescu-Ierunca, urmat de Triumful Binelui, toate conțin reprezentări ale acestui binom universal. Ce aduc nou cu Fragilis Terra, este interesul pentru tehnicile ceramicii. Experimentez portretistica și pictura pe ceramică, aducând noi versiuni și nuanțe compozițiilor mele.”, spune Virgil Scripcariu, în comunicatul citat.

Expoziția este construită ca un parcurs în patru secvențe care se completează reciproc. Vizitatorii descoperă mai întâi compozițiile sculpturale, între care se remarcă Adam și Eva, realizată special pentru Viscri, și Requiem, o meditație vizuală asupra trecerii și transformării. Urmează seria de portrete din lut ars, inspirate de locuitorii din Viscri și Piscu, dar și de oameni întâlniți de artist în diferite colțuri ale lumii, alcătuind o veritabilă hartă a diversității umane. Parcursul este completat de talere, cancee și ulcioare - obiecte ceramice realizate în colaborare cu olarul Csaba Balint, pe care Virgil Scripcariu intervine prin pictură și desen, explorând noi forme de expresie. Împreună, aceste secțiuni transformă lutul într-un limbaj artistic contemporan despre memorie, fragilitate și continuitate.

”FRAGILIS TERRA este o expoziție specială nu doar prin forța lucrărilor, multe dintre ele create de Virgil Scripcariu pentru acest loc și acest moment, ci și prin felul în care leagă două comunități și două proiecte unite de aceeași misiune: Viscri și Piscu, Casa Regelui și Muzeul-Atelier Școala de la Piscu. Este un proiect care reflectă chiar spiritul Viscriului - un loc aparent izolat, dar care a devenit un punct de întâlnire pentru oameni, idei și perspective din întreaga lume. Expoziția vorbește despre patrimoniu nu ca despre ceva înghețat în trecut, ci ca despre ceva viu, care trebuie înțeles, îngrijit și dus mai departe.”, declară Raluca Grigore, administrator al Casei Regelui Charles al III-lea din Viscri.

FRAGILIS TERRA este un proiect organizat de Casa Regelui Charles III în Viscri și Muzeu-Atelier Scoala de la Piscu. Susținut de Regina Maria - Rețeaua de Sănătate. În colaborare cu Centrul Județean Pentru Cultură Ilfov, Viscri 125 și Modernism Punct Ro.

Despre Virgil Scripcariu

Virgil Scripcariu este sculptor, licențiat în arte plastice în anul 2003, la clasa maestrului Vasile Gorduz. Marcat profund de personalitatea profesorului său, artistul îmbrățișează o artă care are în centru figura umană.

Compoziția figurativă este modul său obișnuit de exprimare și reflecție asupra lumii. Artistul este preocupat de relația sculptură-arhitectură-spațiul urban. Totodată, creează periodic instalații de obiect purtătoare de mesaje de implicare socială.

În anul 2003 câștigă bursa Theodor Aman, oferită de Guvernul României, pentru Arte Plastice – realizează stagii de documentare în Italia, Franța și Siria. În 2007 reprezintă România la Europalia/Bruxelles; în 2008 face parte din echipa condusă de Șerban Sturdza la Bienala de Arhitectură de la Veneția, cu obiecte și parte de concept. Ia parte la expoziții de design: Holon/Israel2013, Romanian Design Week (2013-2023). Este prezent la târguri internaționale de artă: Viena Fair (2014), Art 15/Londra (2015). Realizează expoziții personale: București (2005, 2012, 2014, 2018, 2022), Iași (2005, 2019), Londra (2015), Chișinău (2021), Batalha/Portugalia (2024), Viscri (2026). În anul 2023 primește Premiul Național pentru Sculptură al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Virgil Scripcariu are lucrări de sculptură și design amplasate în spațiul public, la București, Iași, Timișoara, Brașov, Tulcea.

Din anul 2006 lucrează și trăiește împreună cu familia la Piscu, un fost sat de olari lângă București. Alături de soția lui, Adriana, istoric de artă, se implică în proiecte culturale și educaționale dedicate comunității, punând în lumină patrimoniul cultural local și național. În 2021 se inaugurează Muzeu-Atelier Școala de la Piscu, un hub cultural privat, pe care l-a fondat împreună cu soția sa. Artistul generează conceptul expunerii din muzeu și este curatorul expozițiilor temporare de artă contemporană. Întregul proiect început la Piscu în 2006, primește Premiul Europa Nostra (2022).

Despre Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri

Casa Majestății Sale Regele Charles III din Viscri, deschisă publicului în 2022, reprezintă un exemplu remarcabil de restaurare responsabilă și de valorificare a patrimoniului transilvănean. Expozițiile evidențiază angajamentul constant al Majestății Sale față de arhitectura tradițională, meșteșuguri, agricultura durabilă și conservarea biodiversității, precum și legătura sa profundă cu satul Viscri și cu România.

Vizitatorii pot descoperi aici o varietate de experiențe culturale și educative: expoziții tematice de artă, fotografie și meșteșuguri, colecția de carte și artă botanică Transylvania Florilegium și o expoziție permanentă dedicată țiglelor și învelitorilor tradiționale.

Spațiul include și o grădină educativă pentru copii, un centru creativ, un magazin cu produse realizate de artiști și producători locali, dar și informații despre proiectele susținute de The King’s Foundation – precum școlile de vară de arhitectură și programul „Ambulanța pentru monumente”. De la inaugurare, casa a primit peste 100.000 de vizitatori, iar cea mai mare parte a profitului este reinvestită în folosul comunității locale.

Foto sus: Virgil Scripcariu, la Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri (© Ionuț Macri)

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