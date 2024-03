Brâncuşi - expoziţie-eveniment la Centre Pompidou din Paris, în perioada 27 martie - 1 iulie

O importantă retrospectivă dedicată operei lui Constantin Brâncuşi în Franţa va fi organizată, în perioada 27 martie - 1 iulie, de celebrul muzeu de artă modernă Centre Pompidou din Paris, în parteneriat instituţional cu Institutul Cultural Român şi Ambasada României în Republica Franceză.

Expoziţia va reuni aproape 200 de sculpturi, fotografii, desene, filme, documente de arhivă, precum şi elemente de mobilier din atelierul parizian al artistului.

Viziunea curatorială îi aparţine Arianei Coulondre, care propune şi o experienţă imersivă în atelierul lui Brâncuşi, realizată cu ajutorul scenografului Pascal Rodriguez, completată de un spaţiu destinat informării.

Alături de lucrările expuse, curatoarea expoziţiei a ales să dezvăluie şi unele detalii despre afinităţile muzicale ale sculptorului român, dansul şi muzica fiind parte importantă a vieţii sale.

Ca un element inedit al expoziţiei, lucrarea "Leda" va fi prezentată în mişcare, pe un piedestal rotativ, în perpetuă metamorfoză, aşa cum însuşi Brâncuşi o prezenta în atelierul său, arată sursa citată.

Amplul proiect expoziţional a fost realizat cu sprijinul mai multor muzee internaţionale care deţin lucrări brâncuşiene, precum Tate Modern, MoMA, Guggenheim Museum, Philadelphia Museum of Art, The Art Institute of Chicago, Dallas Museum of Art, Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), Muzeul de Artă din Craiova etc.

Ultima retrospectivă Brâncuşi din Franţa a avut loc în 1995, tot la Centre Pompidou, fiind curatoriată de Margit Rowell.

