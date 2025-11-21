Un cântec din Primul Război Mondial

În 1919, preotul D. Nicolaescu strângea, într-un manuscris, cântece de război, culese de la ostașii români de pe front și din sate.

Conform Institutului de Studii Sud-Est Europene, prin acestea se afla și un cântec cules de la Andreana I. Popa, din ținutul Buzăului, rămasă sub ocupația Puterilor Centrale, după retragerea armatei române în Moldova:

„Cântecul polițiștilor

Foaie verde și-un susai

Toți calicii-s polițai,

Polițai și cârciumari

Și-au umplut punga de bani

Fără frică de Germani.

Dimineața bate-n poartă:

-Ieșiți, lume, la corvoadă

Și poimâine la Nehoi,

Cu rachiu de la ciocoi!

De-ar veni țara la loc,

Pe polițai să mi-i joc,

Cu primarul la mijloc!

Să mi-i joc pe vatra arsă,

Că de ce-au rămas acasă

La copii și la nevastă,

Să-și râză și de-ale noastre!”

