Un cântec din Primul Război Mondial
În 1919, preotul D. Nicolaescu strângea, într-un manuscris, cântece de război, culese de la ostașii români de pe front și din sate.
Conform Institutului de Studii Sud-Est Europene, prin acestea se afla și un cântec cules de la Andreana I. Popa, din ținutul Buzăului, rămasă sub ocupația Puterilor Centrale, după retragerea armatei române în Moldova:
„Cântecul polițiștilor
Foaie verde și-un susai
Toți calicii-s polițai,
Polițai și cârciumari
Și-au umplut punga de bani
Fără frică de Germani.
Dimineața bate-n poartă:
-Ieșiți, lume, la corvoadă
Și poimâine la Nehoi,
Cu rachiu de la ciocoi!
De-ar veni țara la loc,
Pe polițai să mi-i joc,
Cu primarul la mijloc!
Să mi-i joc pe vatra arsă,
Că de ce-au rămas acasă
La copii și la nevastă,
Să-și râză și de-ale noastre!”
Foto sus: Familie de țărani în timpul Primului Război Mondial (© iMAGO Romaniae)
Sursă:
Manuscris, aflat în păstrarea Institutului de Studii Sud-Est Europene