Tradiția plugușorului în satul de odinioară

În ajunul Anului Nou, adică în ziua dinainte de ziua Sfântului Vasile, pe la amiază, copiii umblă cu plugușorul sau plugulețul, în cete de câte doi-trei și mai mulți.

Unul din ei are un clopot împodobit, în unele localități, cu flori de târg, ori cu busuioc, și înfășurat într-o basma. Acela sună clopotul la fereastra casei, zicând plugul, care nu este altceva decât o poezie prin care se urează gazdei sănătate în acel an, rod la țărinele lui, iar ceilalți au bice și trosnesc, când cel ce urează la fereastră zice cuvintele: „Mânați măi, hăi, hăi!“, scrie Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

Pe vremuri, copiii umblau cu plugulețul până pe la ceasurile 3-4, când începeau a umbla flăcăii cu plugul cel mare. Aceștia puneau la un plug patru sau șase cai ori boi, doi inși încalecau, unul îi ducea de căpăstru, unul îl ținea de coarnele plugului, un altul avea o traistă cu grăunțe și toți ceilalți trosneau cu bicele. Trăgeau cu plugul o brazdă pe dinaintea casei și seamănau din traistă grăunțe; unul ura și ceilalți trosneau. Cu plugul se umbla numai până se însera bine, apoi, în unele localități, după ce se însera, începeau a umbla iarăși flăcăii cu colindul, ca și în seara de Ajunul Crăciunului. După miezul nopții umblau copiii cu colindul până în zorile zilei de Anul Nou.

Cel ce umblă cu plugulețul are o ramură cu două crăcuțe, în chipul coarnelor de la plug, între crăcuțe atârnă un clopoțel de metal și deasupra are o batistă. El intră în casă și zice:

”Ziua de azi cu bine

Și-a de mâine cu sănătate

Și la vară bucate,

La mulți ani!”

Cel care trăsnește afară cu biciul zice:

Hăis, hăis,

Plugulețul cu doisprezece boi,

În coadă codălbei,

În frunte străinei.

Câte șindrili pe casă,

Atâția galbeni la masă;

Câte pietre la fântână,

Atâtea oale cu smântână;

Câte pietre pe prund,

Atâtea oale cu unt.

Hăis, hăis, plugulețul cu doisprezece boi!”

Foto sus: Colindători din Transilvania, perioada interbelică (© Atlasul etnografic român, vol.V. / Muzeul de Etnografie Brașov)

Sursa:

Calendarele poporului român, dr. Antoaneta Olteanu

