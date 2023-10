Știați că SUA a pierdut o bombă nucleară acum 50 de ani? Unde e „ascunsă” și de ce ne e recuperată

Pe costa Insulei Tybee, Georgia, SUA, ocazional era înregistrat un nivel radioactiv ridicat. Guvernul din SUA a căutat posibila bombă nucleară, ce ar fi ascunsă la câțiva zeci de metri sub fundul oceanului, îngropată sub nisip.

Pe 5 februarie 1958, 2 avioane Air Force s-au ciocnit în aer în timpul antrenamentelor. Avionul B-47 avea la bord o bombă termonucleară Mark 15, scrie Science Alert.

Timp de 2 luni, autoritățile au căutat bomba pe o suprafață de 40 de kilometri pătrați, într-un golf din apropierea Savannah. Nu au găsit bomba nici până acum.

O bombă nucleară pierdută s-ar afla pe coasta SUA

40 de ani după acest eveniment, un ofițer pensionat al forțelor armate SUA și-a amintit de știrile legate de o bombă nucleară pierdută, din copilăria sa. Așa că a decis să o caute.

„E o moștenire din Războiul Rece,” a declarat Stephen Schwartz, autorul Atomic Audit: The Costs and Consequences of US Nuclear Weapons Since 1940. „Stă acolo și amintește despre cât de dezordonate și de periculoase erau acele vremuri.”

Unii experți cred că bomba nu ar trebui deranjată, chiar dacă va fi descoperită. Antrenamentul din 1958 simula un atac nuclear asupra Uniunii Sovietice. Potrivit experților, iarna nucleară provocată de un conflict SUA-Rusia ar fi devastatoare pentru planetă.

Avionul B-47 era pilotat de maiorul Howard Richardson. Locotenentul Clarence Stewart se afla într-un avion F-86 și nu și-a dat seama că are de-a face cu un B-47.

Toți cei implicați în accident au supraviețuit. Richardson și-a dat seama că nu poate ateriza în siguranța pe pistă cu bomba, așa că a lansat-o deasupra oceanului. Potrivit unui raport din 2001, echipajul nu a văzut o explozie după lansare. În 2008, Richardson a declarat că e posibil ca el și pasagerii să nu fi văzut explozia pentru că a întors avionul.

În 2004, Richardson a declarat că regretă faptul că a luat acea decizie, pentru că acum SUA se confruntă cu o bombă nucleară pierdută.

„Oamenii ar trebui să își amintească de mine pentru că am aterizat în siguranță,” a declarat Richardson. „Se pare că își vor aminti de mine din cauza bombei.”

Recuperarea bombei ar costa milioane de dolari

În anul 2000, Derek Duke, ofițerul pensionat, l-a contactat pe un membru al Congresului SUA din Georgia, pentru a găsi bomba. Potrivit estimărilor armatei, în 2001, recuperarea bombei ar fi costat 5 milioane de dolari. În plus, experții au concluzionat că „există o probabilitate foarte mică de localizare cu succes a bombei”.

Exista un risc ca bomba să explodeze atunci când era recuperată. Ca urmare, autoritățile au decis că recuperarea ei era mai periculoasă decât dacă aceasta era lăsată pe fundul oceanului.

Ca urmare, guvernul SUA a decis ca această armă să rămână o bombă nucleară pierdută și să nu fie scoasă la suprafață.

Experții cred că locația exactă a bombei ar putea fi descoperită accidental. Sau aceasta ar putea fi scoasă la suprafață de o furtună puternică.

„Nu spun că e pierdută pentru totdeauna, pentru că nu cred asta,” a declarat Schwarz. „Dar atât de mulți oameni au căutat-o mult timp, cu echipament sofisticat, și nu au găsit-o.”