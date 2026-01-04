Rachetele cumpărate de Nicolae Ceaușescu din Uniunea Sovietică

Se știe din paginile cărților de Istorie că după 1977 economia socialistă a dat grave rateuri și datoria externă s-a tot acumulat până când dictatorul de la București a hotărât că trebuie plătită cu orice preț. S-a ajuns ca pâinea să fie luată de la gura oamenilor și să fie oferită creditorilor din lagărul comunist. Grav era că 21,5 miliarde de dolari ai timpului au plecat spre băncile străine din lagărul capitalist și astfel muncitorii comuniști erau exploatați de către comuniști pentru afaceriștii imperialiști. Populația putea să moară de foame, dar obiectivul politic trebuia atins.

Adevărul a fost că se putea atinge ținta stabilită de dictator și fără a aduce țara în epoca de piatră și la înfometare extremă. Din păcate, dictatorul a avut grijă să importe din Uniunea Sovietică armament performant și astfel produsele alimentare au ajuns din unt tun. Au fost importate lansatoare de rachete anti-navă și un sistem complet era compus din mașinile speciale ce aveau pregătite două rachete de câte 2.523 kg fiecare. Transportorul ajungea la o masă de 40,9 tone. Interesant este că sistemul nu era absolut necesar în momentul achiziției din spațiul sovietic deoarece litoralul românesc nu putea să fie atacat de forțele imperialiste. Aliatul bulgar putea să lovească din flanc și unitățile de aviație din Crimeea ar fi fost un pericol mortal pentru orice flotă care ar fi vrut să acționeze curajos spre Constanța.

Nicolae Ceaușescu a vrut cu orice preț să ajute Uniunea Sovietică, aflată în dificultate din punct de vedere economic, și a cumpărat tehnică militară scumpă pentru apărarea coastei. Era prin 1986 când au fost achiziționate și au făcut prăpăd prin buget. Populația nu găsea atunci o coajă de pâine decât după ce era umilită la lungi cozi.

Orice om cu gândire conservatoare va spune sau va scrie că înainte era mai bine și se făcea totul pentru apărarea patriei socialiste. Realitatea a fost că Nicolae Ceaușescu a cumpărat prea multe rachete pentru a ține în viață un muribund politic. Au fost cumpărate din teritoriile de peste Prut ale lagărului socialist arme de tip Scud B și una singură avea masa de 6,35 tone. Veneau însoțite de lansatoare speciale și de camioane de transport pentru armele de rezervă. Se putea atinge chiar o bătaie de 300 km, ceea ce înseamnă că erau utile pentru lovirea unor ținte cu suprafață mare. Au sosit în anul 1978 și atunci nu mergea deloc bine economia, deficitul comercial fiind enorm. Autoritățile de la București n-au fost mulțumite cu puterea de foc existentă și au mai adus în 1982 modelul Luna M, cel ce avea 2,45 tone.

România s-a înarmat cu rachete și alte categorii de tehnică de luptă până când economia n-a mai funcționat și atunci Nicolae Ceaușescu a aplicat ideile lui Stalin. Au fost realizate exporturi de alimente în timp ce populația primea mâncare cu rația. Dictatorul de la București a făcut totul pentru îndeplinirea ideii de revoluție mondială și a dat ordin să fie sacrificate viețile oamenilor de rând.

Foto sus: Nicolae Ceaușescu (© „ Fototeca online a comunismului românesc ”)

