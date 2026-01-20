Prințesele scandaloase care au prăbușit dinastia Capetiană din Regatul francez medieval

Anul 1328 avea să marcheze sfârșitul uneia dintre cele mai longevive dinastii europene. Capetienii, care guvernaseră Franța de peste trei secole, se confruntau cu un paradox tragic: la cârma regatului nu mai exista un moștenitor masculin. Dar cauza reală a acestei crize care urma să schimbe fața Franței medievale nu a fost lipsa unui fiu, ci un scandal erotic și politic ce avea să zguduie tronul: trei prințese acuzate de adulter.

Frații și soțiile lor: alianțe de putere sau capcane?

Între 1305 și 1308, Philippe IV, cunoscut ca Regele Fierului, și-a căsătorit copiii cu moștenitori importanți, consolidând alianțe:

Louis, viitor rege al Navarrei, a luat-o de soție pe Marguerite, moștenitoarea Burgundiei.

Frații săi mai tineri, Philippe și Charles, s-au căsătorit cu surorile Jeanne și Blanche, tot din Burgundia.

Singura fiică, Isabella, a plecat peste Canalul Mânecii, devenind soția prințului Edward al Angliei.

La prima vedere, viitorul părea asigurat. Dar aparențele în istorie sunt adesea înșelătoare.

Scandalul care a zdruncinat curtea

La începutul anului 1314, zvonurile au explodat: Marguerite și Blanche erau acuzate de infidelitate cu frații Philippe și Gautier de Aunay. Jeanne, sora lor, era implicată ca martoră, sau poate ca tăinuitoare, în aceste întâlniri interzise.

Motivațiile erau multiple și adesea politice: rivalități între consilieri, ambiții ale prinților sau chiar strategii ale surorii lor, Isabella, pentru a-și favoriza propriul fiu. În orice caz, tatăl lor, Philippe IV, a reacționat prompt: Marguerite și Blanche au fost închise în temnițele castelului Château Gaillard din Normandia, în timp ce Jeanne a fost salvată de soțul ei și plasată sub arest la domiciliu.

O poveste de bijuterii și trădare

Furtuna curtea a pornit de la ceva aparent banal: câteva portofele. Se spune că Isabella le oferise Marguerite și Blanche, dar le văzuse apoi la frații Aunay. Prințesele le-ar fi dat amantilor – dovadă suficientă pentru acuzare. Frații Aunay, supuși torturii, și-au recunoscut „vina” și au fost executați în mod brutal, conform legilor care pedepseau adulterul cu trădarea regală.

Marguerite și Blanche au rămas în celule mizere, murind – una dintre ele chiar în mod suspect, de boală sau poate strangulare, pentru a-i face loc noului soț și unui moștenitor masculin. Jeanne, protejată de statutul său și de relația cu soțul, a supraviețuit, recăpătând libertatea și continuând linia din Burgundia.

Moartea unui rege și prăbușirea unei dinastii

Louis X, succesorul lui Philippe, s-a căsătorit rapid după moartea Margueritei, sperând la un fiu care să continue linia Capetiană. Dar soarta a fost crudă: fiul său a murit după doar cinci zile, iar fiica Jeanne, moștenitoarea de drept, a fost pusă deoparte. Frații lui Louis, Philippe și Charles, au refuzat să recunoască dreptul femeilor la tron, instaurând reguli care au influențat succesiunea franceză până la sfârșitul monarhiei.

Când Charles IV a murit în 1328 fără moștenitori bărbați, a început o nouă eră: Valois au preluat tronul, iar linia Capetiană directă s-a stins în Franța. Jeanne, fiica Margueritei, a supraviețuit, însă nu la Paris, ci pe tronul Navarrei, unde a domnit timp de două decenii, inaugurând o tradiție de regine independente care avea să influențeze Europa secole mai târziu.

Femei, scandal și istorie

Trei prințese, un scandal și câteva portofele au schimbat cursul istoriei Franței. Dinastia Capetiană, cândva considerată indestructibilă, a fost zdruncinată nu doar de lipsa unui moștenitor, ci de puterea femeilor, intrigile curții și legile nescrise ale succesiunii. Scandalul lor a deschis drumul pentru o istorie europeană în care numele unei femei putea decide soarta unui regat.