Povestea unui artefact vechi de peste 2.500 de ani

În tradiția astrologiei chineze, anul calului se leagă de energie, claritate, elan. În lectura feng shui, acest simbol trimite către progres și recunoaștere câștigată prin consecvență. Cu mult înaintea acestor interpretări, un meșter din Ciprul arhaic modela în lut aceeași idee: forța condusă cu măsură.

Figurina ecvestră, datată în secolul al VI-lea înainte de Hristos, atrage prin precizie și echilibru. Decorul geometric, în roșu și negru, organizează suprafața cu o siguranță surprinzător de actuală. Cele două stele cu opt raze fixează privirea, iar gâtul înalt și corpul redus la volume ferme trimit spre o gândire orientată către esență. Detaliul trecător se retrage; rămâne imaginea stabilă.

Astfel de piese ajungeau în sanctuare drept ofrande votive, gesturi prin care oamenii își așezau speranțele într-o formă durabilă.

Descoperit la Kourion de Luigi Palma di Cesnola, preluat apoi de colecționarul Ormós Zsigmond și dăruit Muzeului Național al Banatului, acest cal parcurge mileniile cu demnitate calmă.

La intrarea într-un an aflat sub același semn, întâlnirea cu el capătă o rezonanță aparte. Unele simboluri aparțin unei epoci. Altele traversează timpul fără să-și piardă forța.

