Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Povestea unui artefact vechi de peste 2.500 de ani

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei

În tradiția astrologiei chineze, anul calului se leagă de energie, claritate, elan. În lectura feng shui, acest simbol trimite către progres și recunoaștere câștigată prin consecvență. Cu mult înaintea acestor interpretări, un meșter din Ciprul arhaic modela în lut aceeași idee: forța condusă cu măsură.

Figurina ecvestră, datată în secolul al VI-lea înainte de Hristos, atrage prin precizie și echilibru. Decorul geometric, în roșu și negru, organizează suprafața cu o siguranță surprinzător de actuală. Cele două stele cu opt raze fixează privirea, iar gâtul înalt și corpul redus la volume ferme trimit spre o gândire orientată către esență. Detaliul trecător se retrage; rămâne imaginea stabilă.

Astfel de piese ajungeau în sanctuare drept ofrande votive, gesturi prin care oamenii își așezau speranțele într-o formă durabilă.

Descoperit la Kourion de Luigi Palma di Cesnola, preluat apoi de colecționarul Ormós Zsigmond și dăruit Muzeului Național al Banatului, acest cal parcurge mileniile cu demnitate calmă.

La intrarea într-un an aflat sub același semn, întâlnirea cu el capătă o rezonanță aparte. Unele simboluri aparțin unei epoci. Altele traversează timpul fără să-și piardă forța.

Mai multe pentru tine...
Timișoara otomană în 1656. Gravură de Nicolas Sanson (© Wikimedia Commons)
Căderea Timișoarei. Cum au cucerit austriecii Banatul
Preotul Augustin Weber (1833-1909), purtând Ordinul mexican imperial „El Orden Imperial de Nuestra Señora de Guadalupe“. Fotografie din colecţia Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara
Decorația primită de un preot din Banat de la împăratul Maximilian al Mexicului
t1 jpg
Povestea țiglei Muschong de la Lugoj
Reprezentare artistică a unui palat din Troia, din Epoca Bronzului (© Carole Raddato / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Istoria uitată a Troiei: Care a fost secretul prosperității acestui oraș din Epoca Bronzului?
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
📁 Comunismul in România
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
rukt33bg36m31 jpg
📁 Egiptul Antic
Cum o singură bătălie — și un tânăr faraon — au transformat Egiptul antic într-o superputere
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
56 years ago the chappaquiddick incident happened ted v0 0w4hah0zj5ef1 jpeg
5 personalități celebre și scandalurile lor ascunse
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei