Povestea uitată a unui conac din Dolj și speranța ce se arată pentru reședința boierilor Davidescu

În sudul Olteniei, într-un sat liniștit din apropierea Craiovei, memoria unei lumi dispărute mai trăiește încă prin glasul celor care au cunoscut-o. Povestea boierilor Davidescu din Ghindeni nu este doar istoria unei familii, ci o cronică vie a unei epoci în care satul românesc respira altfel – într-un echilibru fragil între tradiție, muncă și generozitate.

Această lume a fost evocată de Marin Radu, născut în 1938, care a trăit întreaga sa viață în sat și a păstrat, până la final, amintirea vie a conacului și a oamenilor care au modelat destinul locului.

Un conac ridicat cu inspirație transilvăneană

Conacul boieresc din Ghindeni a fost construit după anul 1821, la inițiativa lui Teodor Davidescu. Potrivit mărturiei lui Marin Radu, lucrările au fost realizate de meșteri italieni, aduși special pentru a reproduce un model arhitectural văzut de boier în Transilvania.

Clădirea impresiona prin dimensiuni și organizare: 14 camere la parter, alte 14 la etaj și beciuri generoase. În jurul său se întindea o adevărată gospodărie aristocratică – grajduri, hambare, pătule de porumb, locuințe pentru servitori și chiar un refugiu subteran, gândit pentru vremuri tulburi.

„Conacul era excepțional… când stăteau boierii la umbră, se auzeau numai câinii lătrând rar și blând”, își amintea bătrânul.

Alei pietruite, plantații de brazi și castani, flori aduse din alte regiuni și o celebră alee de liliac completau tabloul unei reședințe boierești de altădată, unde natura și arhitectura se împleteau armonios.

O moșie bogată și o economie rurală complexă

Domeniul familiei Davidescu se întindea pe sute de hectare: aproximativ 450 de hectare de teren arabil și peste 200 de hectare de pădure. Livezi, vii, grădini de zarzavat și heleșteie completau peisajul unei economii agricole diversificate.

„Era o bogăție de nespus… Valea Jiului era o splendoare”, povestea Marin Radu.

De-a lungul Jiul, zăvoaiele ofereau locuri de recreere, iar animalele – cai, bivolițe, vaci, oi și porci – erau îngrijite de oameni pricepuți. Grădinăritul era realizat, în mod interesant, de specialiști bulgari, de la care localnicii au învățat meserie.

Pe moșie se cultivau cereale variate – grâu, porumb, orz, ovăz – dar și plante furajere precum lucerna. Existau inclusiv utilaje agricole moderne pentru acea vreme, precum mașinile de treierat.

Boierul și comunitatea: o relație rară

Dincolo de avere, ceea ce a rămas în memoria satului a fost caracterul boierului. Imaginea lui Teodor Davidescu este conturată de o generozitate neobișnuită pentru epocă.

„Deși trebuia să ia două părți și țăranul una, el făcea invers: dădea două părți țăranului și își oprea lui doar una”, relata martorul.

Boierul a donat teren pentru construirea bisericii și a școlii din sat, contribuind direct la dezvoltarea comunității. Copiii erau întâmpinați cu daruri simple, dar memorabile: „fiecărui copil îi dădeau câte o alviță”.

Această relație de întrajutorare a creat un model de conviețuire rar întâlnit, în care diferențele sociale nu anulau solidaritatea umană.

Sfârșitul unei lumi

După răscoala din 1907, boierul ar fi murit „răpus de supărare”, iar destinul familiei a fost pecetluit câteva decenii mai târziu.

Venirea regimului comunist a însemnat distrugerea sistematică a întregului domeniu. „S-a devastat și s-a furat tot ce-a fost mai bun”, își amintea Marin Radu.

Mobila, biblioteca, obiectele de valoare au dispărut, animalele au fost sacrificate, iar hambarele golite. Conacul a fost transformat succesiv în sediu administrativ, comisariat militar și chiar școală.

Ultimele moștenitoare, Elvira Vrăbiescu și Gabriela Poenaru, au fost ridicate în toiul nopții și au dispărut fără urmă.

Ce a mai rămas astăzi și șansa pe care o primește acest loc

Astăzi, din fosta proprietate se mai păstrează conacul, câteva clădiri anexe, o fântână și urme ale grădinilor de odinioară. Natura a început să recupereze ceea ce timpul și istoria au distrus.

Cu toate acestea, memoria locului rămâne vie prin mărturii precum cea a lui Marin Radu. „Nu cred că se vor mai naște vreodată oameni de omenie cum au fost boierii aceștia”, spunea el cu o nostalgie greu de ignorat.

În aceasta mare de dezolare a apărut o speranță. Conacul a fost achizitionat de un antreprenor in august 2024 si au început deja lucrările de reparații și reconsolidare. Actualii proprietari, care sunt de pe aceste meleaguri isi doresc recuperarea acestui conac.

Acest edificiu ar trebui să se transforme la finalul lucrărilor într-un botique hotel, cu un restaurant care să aducă pe mesele oaspeților bucatele demne de cele ale ospețelor boieresti de pe vremuri.

