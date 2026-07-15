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Povestea ascunsă din Odiseea! Ce incearca să arate filmul - Femeile care controlează destinul lui Ulise

📁 Antichitate
Autor: Redacția

Ulise este eroul aflat în centrul Odiseei, dar femeile sunt cele care îi modelează drumul spre casă. Penelopa, Atena, Calypso, Circe și sirenele îl salvează, îl seduc, îl întârzie sau îl obligă să-și confrunte propriile slăbiciuni. Poemul lui Homer devine astfel mai mult decât o aventură eroică: o poveste despre sex, strategie, putere și fragilitate umană.

Poemul epic vechi de 2.800 de ani – adaptat acum pentru marele ecran – este mult mai mult decât o simplă poveste despre eroism. Protagonistul, Ulise, este un erou masculin, însă povestea este modelată de strategiile, subterfugiile și seducțiile femeilor, nimfelor, vrăjitoarelor și zeițelor pe care le întâlnește de-a lungul drumului. Tocmai acest lucru îl face să pară atât de uman.

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 Scenă dintr-un mozaic antic inspirat de Odiseea lui Homer, înfățișându-l pe Ulise întâlnindu-le pe sirene domeniu públic

Poemul epic Odiseea spune povestea încercării soldatului grec mitologic Ulise de a se întoarce în regatul său, Itaca, după ani întregi de lupte în Războiul Troian. Călătoria sa primejdioasă spre casă, care durează un deceniu, este plină de încercări istovitoare și pericole – care luna aceasta prind viață pe marele ecran în adaptarea lui Christopher Nolan, cu Matt Damon și numeroase alte vedete în distribuție.

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Protagonistul poate fi bărbat, dar Odiseea este o poveste în care femeile predomină. Încercarea eroului nostru de a se întoarce și de a-și recâștiga regatul este modelată la fiecare pas de strategiile și seducțiile femeilor, nimfelor și zeițelor pe care le întâlnește de-a lungul drumului. Odiseea nu este o poveste simplă despre eroism, ci una despre sex, strategie și putere, care continuă să rezoneze și astăzi.

Poemul începe in medias res – în mijlocul acțiunii – cu Ulise plângând pe țărmul insulei Ogygia, unde trăiește de șapte ani alături de nimfa Calypso. Deși pe câmpul de luptă de la Troia se dovedise un erou, acum pare complet lipsit de putere, impresie întărită de faptul că este nevoie de un consiliu al zeilor pentru a-i asigura eliberarea de pe insulă.

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Ulise și nimfa Calypso – la începutul poemului, cei doi trăiesc împreună de șapte ani

Dar Ulise nu este prizonierul lui Calypso atât de mult cât este propriul său prizonier. Cititorul modern ar putea diagnostica, în mod rezonabil, inerția lui – incapacitatea de a merge mai departe și de a-și împlini întoarcerea acasă – drept un simptom al tulburării de stres posttraumatic. Ceea ce nu diminuează însă influența pe care Calypso o exercită asupra lui. După cum Ulise însuși îi recunoaște nimfei, soția lui, Penelopa, nu se poate compara cu ea în ceea ce privește frumusețea, pentru că Penelopa este doar o muritoare.

Penelopa, soția lui Ulise, a fost departe de a rămâne pasivă în timpul îndelungatei absențe a soțului ei. Ea a rezistat cu curaj și inteligență avansurilor celor 108 pețitori care au coborât asupra palatului, dornici să se căsătorească cu ea și să devină noul rege al Itacăi. Țeserea de către Penelopa a unui giulgiu funerar pentru socrul ei, Laertes – și desfacerea țesăturii în fiecare noapte – este unul dintre cele mai memorabile episoade ale poemului. Ea este, ca să spunem așa, o țintă în permanentă mișcare, iar succesul ei în a-i ține la distanță pe pețitori va avea o influență directă asupra capacității lui Ulise de a-și recâștiga regalitatea.

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