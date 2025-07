O carte poștală din Costinești - „Stațiunea tineretului” în vara anului 1975

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (MNCR) din Sfântu Gheorghe prezintă, pe pagina de Facebook a instituției, o carte poștală din patrimoniul instituției, trimisă din Costinești, „Stațiunea tineretului”, în vara anului 1975.

„Pentru că ne aflăm în plină vacanță de vară, iar zilele caniculare ne trimit inevitabil cu gândul la mare, astăzi ne-am gândit să vă prezentăm o carte poștală color, ce are în prim plan plaja din Costinești, cu a sa celebră epavă Evangelia.

Credem că mulți dintre dumneavoastră aveți amintiri frumoase din acest loc de la malul Mării Negre!

Cartea poștală, donată de prof. dr. Luminița Cornea, a călătorit pe distanța Costinești-Araci, în vara anului 1975, iar fotografia lui Alexandru Florescu redă o panoramă a plajei, din care nu lipsește epava, simbolul stațiunii. Vederea face parte dintr-o serie editată în anii ‘70 de celebra Editură Meridiane și e încadrată în categoria Arta grafică.

Pe scurt despre „Stațiunea tineretului”

Costinești, numit Mangeapunar până în 1840, apoi Büffelbrunnen până în 1940, este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Constanța, fiind situat la 31 km sud de orașul Constanța, la o altitudine de 10 metri față de nivelul mării.

Apariția în anul 1949 a primei tabere destinate pionierilor a însemnat debutul stațiunii Costinești. Zece ani mai târziu a fost deschisă tabăra internațională a studenților. Se adunau pe atunci sute de corturi albastre așezate de-a lungul falezei. Astfel în timp începe să fie numită “Stațiunea tineretului”.

Primii invitați din străinătate au fost studenții cehi și polonezi. În anii 1960 are loc o dezvoltare rapidă a stațiunii datorită numărului mare de turiști, astfel se deschid cantine, se dă în folosință Complexul Sanatorial, se construiesc vilele de tip bungalou, campingul de 1000 de locuri și casuțele de vacanță.

În 1971 sunt terminate Teatrul de vară și Clubul Central. În 1976 se construiește hotelul Forum, iar în 1986 se construiesc vilele Amiral. La începutul anilor 1990 stațiunea putea găzdui peste 60.000 de tineri. Multitudinea spațiilor verzi dau stațiunii un farmec aparte. După 1990 numărul posibilităților de agrement au crescut, la fel ca și serviciile turistice tot mai diversificate.

În zilele noastre, stațiunea este în continuare o alegere pentru mulți turiști, mai ales în rândul tinerilor”, scrie MNCR, pe pagina de Facebook a instituției.

Pe verso observăm două ștampile în tuș negru, cu diametru de 2,5 cm. Ștampila din centru are însemnul OF Sf. Gheorghe. A doua ștampilă, a emitentului, acoperă timbrul și este mai puțin lizibilă. Cu un pix de culoare verde este scris mesajul: “Primiți cele mai cordiale salutări și urări de bine din frumoasa tabără Năvodari. / D-nei Bota Salvina, Com. Araci, Str. Vîlcele, Jud. Covasna.”

Un material MNCR de Florin Herțeg și Cosmina M. Oltean

Foto sus: Cartea poștală editată de Editura Meridiane, categoria Arta grafică. Autor fotografie, Al. Florescu. Material / tehnică: fotografie realizată pe hârtie fotografică. Dimensiuni fotografie: L: 15 cm, LA: 10,5 cm

