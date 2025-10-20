Istoria cazinourilor în ultimul secol: principalele repere pe parcursul a 100 de ani

Practicate de mii de ani, jocurile de noroc au devenit organizate mult mai riguros după finalul perioadei medievale, când a fost deschisă calea spre progres în toate domeniile. De altfel, jocuri precum ruleta au la bază mecanisme științifice, fiind de notorietate implicarea involuntară a lui Blaise Pascal în acest context, în timp ce încerca să inventeze o mașinărie cu mișcare perpetuă.

În anul 1638, s-a consemnat fondarea primului cazinou modern autorizat legal, o locație concepută special pentru a găzdui pasionații de gambling. Denumirea inițială a fost Il Riddotto, iar publicul țintă era reprezentat de participanții la Carnavalul de la Veneția. Jucătorilor li se permitea, de altfel, accesul doar cu măști și alte elemente prevăzute într-un cod vestimentar foarte strict.

După o perioadă de pauză, activitatea cazinoului din Veneția s-a redeschis într-o altă locație: Vendramin Calergi Palace, lângă celebrul Grand Canal, acolo unde sunt organizate și în prezent sesiuni de jocuri de cazinou în cadrul Casino di Venezia.

De altfel, de la finalul secolului al XVIII-lea și până la începutul secolului al XX-lea, s-au deschis numeroase cazinouri în întreaga lume, începând cu vestitele edificii extravagante din Monte Carlo, Baden-Baden și Wiesbaden.

Caracterizate prin eleganță și rafinament, cazinourile erau locații de divertisment complet, cu jocuri de noroc și diverse spectacole ce completau distracția. Accesul era permis în principal jucătorilor de gen masculin, femeile fiind cel mult însoțitoare. Doar înalta societate avea posibilitatea de a se bucura de distracția de profil, în principal din cauza costurilor ridicate.

Cea mai spectaculoasă dezvoltare a conceptului casino s-a înregistrat însă în ultimii 100 de ani. În decurs de doar un secol, jocurile de cazinou au devenit extrem de populare în lumea întreagă. Iată, mai jos, cele mai importante repere ale acestei istorii fascinante a cazinourilor moderne:

Perioada interbelică: primele reglementări și expansiuni

În Europa, multe cazinouri existau deja înainte de Primul Război Mondial, însă perioada de prosperitate de după 1918 a permis marcarea unei etape de strălucire deplină pentru nou formata industrie casino. Un moment declanșator pentru noul peisaj de gambling a fost cel din Statele Unite ale Americii: legalizarea jocurilor de noroc în Nevada în anul 1931 și construirea orașului Las Vegas ca nucleu al jocurilor de noroc.

Într-o perioadă marcată de multe tensiuni și controverse în SUA, printre care prohibiția și lupta autorităților cu rețelele infracționale de anvergură, au apărut cazinouri de lux și s-a creat un sector economic complex reprezentat de divertismentul casino.

Anii 1950–1980: epoca de aur a cazinourilor americane

În primele decenii de după jumătatea secolului trecut au apărut cazinourile emblematice din "Sin City", printre care Flamingo, Sands, Caesars Palace. S-a mizat chiar pe conceptul de resort: cazinou, hotel, restaurante, baruri, cluburi plus diverse show-uri de divertisment pentru oaspeți.

Las Vegas a avut însă un concurent serios: Atlantic City. Aici erau organizate jocuri de noroc de mult timp, dar legalizarea industriei s-a produs abia în anul 1976. Implicit, a urmat un adevărat boom al sectorului casino, prin construirea de edificii grandioase, deținute de corporații din acest domeniu. Inclusiv actualul Președinte al SUA, Donald Trump, a fost unul dintre principalii investitori în cazinourile din acest oraș din statul New Jersey.

Anii 1980–1990: globalizarea cazinourilor

Spre finalul secolului al XX-lea, cazinourile s-au extins substanțial și în afara SUA și Europa, în special în Macao și Caraibe. Locații prestigioase au fost deschise în multe orașe mari din Asia. De fapt, în cele mai multe țări, autoritățile au înțeles că prin gambling se pot atrage turiști și se pot colecta taxe și impozite de valori substanțiale.

Alte capitole relevante în această perioadă: apariția cazinourilor pe nave de croazieră și succesul masiv al introducerii aparatelor slots. De asemenea, sistemele electronice și-au făcut loc în cazinouri, făcând desfășurarea jocurilor mai transparentă și adesea deplin automatizată. Reglementările legale au devenit tot mai stricte, inclusiv pentru protecția jucătorilor.

Anii 2000: jocurile de noroc în era digitală

Mediul online a preluat pasiunile oamenilor în cele mai multe domenii, așa că apariția platformelor cu jocuri de cazinou pe internet a fost un pas firesc în sectorul de entertainment.

Website-urile de online casino au lansat colecții ample de sloturi video, dar și variante electronice ale jocurilor de masă - blackjack, poker, baccarat, ruletă. Aceste resurse au devenit accesibile pentru publicul larg, la nivel mondial, mult mai simplu, mai comod și mai sigur.

Vremea cazinourilor terestre nu a apus, acestea continuând să se bucure de prosperitate, cu accent pe experiența autentică și pe divertismentul complet, cu show-uri integrate alături de jocurile propriu-zise. De altfel, Macao și-a câștigat statutul de "nouă capitală a gambling-ului", depășind Las Vegas în ceea ce privește veniturile atrase din această activitate.

Ultimii 15 ani: diversificare și inovație în mod continuu

Istoria recentă aduce o nouă dimensiune a experienței casino, marcată de integrarea tehnologiei mobile și a aplicațiilor pentru smartphone și tabletă. S-a conturat un nou segment, cel al cazinourilor live, cu dealeri umani, în timp real, în cadrul unor sesiuni transmise prin video streaming.

România este parte din această nouă eră a jocurilor de noroc online. Domeniul este ferm reglementat legal începând cu anul 2015, prin demersurile realizate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

În țara noastră există zeci de platforme de casino online, iar inovația continuă: nu mai departe de ultima parte a verii recent încheiate, s-a lansat Pacanele.ro (L1234166W001528 ONJN), un cazinou virtual ce pune în valoare tehnologia de ultimă generație și aduce cele mai noi trenduri în materie de divertisment iGaming, cu o mare diversitate de sloturi și jocuri de live casino.

Las Vegas nu a cedat în fața competiției online: a pus și mai mult accent pe distracție avansată, cu festivaluri, concerte, box, MMA, Formula 1 și alte sporturi, pe lângă obișnuitele programe cu show-uri spectaculoase. Conceptul de complet entertainment din Las Vegas include acum cazino, shopping, evenimente, sport și conținut VIP, cu experiențe personalizate.

Alte inovații care marchează industria casino în ultimii ani: introducerea criptomonedelor și a blockchain-ului în gambling, folosirea tot mai intensă a instrumentelor de inteligență artificială, realitatea virtuală și cazinourile imersive.

În același timp, s-au consolidat reglementările internaționale, iar jocul responsabil este în prim-plan pe toate piețele, online și offline, inclusiv în România.