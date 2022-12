Istoria Bursei de Valori – Când a apărut și cum a evoluat?

Bursa de valori este una dintre cele mai importante părți ale economiei globale de astăzi. Piețele bursiere pot fi un indicator al performanțelor economice, iar condițiile economice au adesea impact asupra piețelor bursiere. Totuși, acesta este un fenomen relativ nou. Bursa de valori nu au jucat întotdeauna un rol important în economia mondială.

Iată de ce a devenit bursa una dintre forțele economice principale așa cum este astăzi și cum au evoluat de-a lungul timpului așa numitele investiții la bursă.

Primele piețe de acțiuni și de mărfuri

Prima piață bursieră în adevăratul sens al cuvântului a luat naștere în anii 1500. Cu toate acestea, înainte de aceasta, au existat o mulțime de piețe care erau similare cu piața bursieră.

De exemplu, în anii 1100, Franța avea un sistem în care agențiile de schimb valutar administrau datoriile agricole din întreaga țară în numele băncilor. Acesta poate fi considerat primul exemplu relevant de brokeraj, deoarece oamenii tranzacționau efectiv datorii.

Mai târziu, comercianțiilor din Veneția le-a fost atribuită activitatea de tranzacționare a titlurilor de stat încă din secolul al XIII-lea. La scurt timp după aceea, bancherii din orașele italiene din apropiere, Pisa, Verona, Genova și Florența, au început, de asemenea, să tranzacționeze titluri de stat.

Prima bursă de acțiuni (fără acțiuni)

Primele piețe bursiere din lume sunt, în general, asociate cu Belgia. Orașele Bruges, Flandra, Gent și Rotterdam din Țările de Jos au găzduit propriile sisteme de piață "bursieră" în anii 1400 și 1500. Cu toate acestea, este în general recunoscut faptul că Anvers a avut primul sistem bursier din lume.

Brokerii și creditorii se întâlneau acolo pentru a se ocupa de afaceri, de guvern și chiar de probleme legate de datoriile individuale. Este ciudat să te gândești la o bursă de valori care se ocupa exclusiv de bilete de ordin și obligațiuni, dar în anii 1500 nu existau acțiuni reale. Existau mai multe variante de parteneriate de tip business-financier care produceau venituri, așa cum se întâmplă cu acțiunile, dar nu existau încă acțiunile propriu-zise. Prima companie listată la bursă.

În anii 1600, guvernul olandez, britanic și francez au acordat statut regal unor companii care purtau numele East India.

Când au fost înființate, companiile din East India au schimbat modul în care se făceau afacerile. Aceste companii au emis acțiuni care plăteau dividende din toate veniturile obținute din toate călătoriile pe care le întreprindeau, în loc să meargă individual, călătorie cu călătorie. Acestea au fost primele societăți pe acțiuni moderne. Asta le-a permis companiilor să ceară mai mult pentru acțiunile lor și să-și construiască flote mai mari. Mărimea companiilor, combinată cu statutul regal care interzicea concurența, generau profituri uriașe pentru investitori. Compania Dutch East India Company (VOC) a făcut o "ofertă publică inițială" (IPO) în august 1602, când a lansat acțiuni ale companiei la Bursa de Valori din Amsterdam. Acțiunile și obligațiunile au fost emise pentru investitori, iar fiecare investitor avea dreptul la un procent fix din profiturile Companiei East India. A fost prima de acest fel din istoria lumii și, prin urmare, un eveniment-cheie în istoria bursei de valori și a lumii capitaliste. Fondurile tranzacționate la bursă (ETF-urile) au apărut aproape 4 secole mai târziu (în 1990), transformând peisajul investițional și oferind avantajele investițiilor la comun și flexibilitate în tranzacționare.

Începuturile umile ale Bursei

Pe măsură ce volumul de acțiuni a crescut, a devenit necesară o piață organizată pentru tranzacționarea acestor acțiuni. Ca urmare, traderii de acțiuni au decis să se întâlnească la o cafenea din Londra, pe care au folosit-o ca piață. În cele din urmă, au preluat cafeneaua și, în 1773, i-au schimbat numele în "bursa de valori". Astfel, a fost înființată prima bursă, Bursa de Valori din Londra. Ideea a fost adoptată și de coloniile americane, luând astfel naștere Bursa din Philadelphia în 1790. Prima bulă bursieră

Nimeni nu a înțeles cu adevărat importanța pieței bursiere în acele zile de început. Oamenii și-au dat seama că era puternică și valoroasă, dar nimeni nu a înțeles cum vor evolua lucrurile mai târziu.

De aceea, prima perioadă a pieței bursiere a fost ca în Vestul Sălbatic. La Londra, companiile se deschideau peste noapte și emiteau acțiuni. În multe cazuri, companiile au reușit să câștige mii de lire sterline înainte ca prima navă să părăsească vreodată portul.

Nu existau reglementări și existau puține modalități de a distinge companiile legitime de cele nelegitime. Ca urmare, bula s-a spart rapid. Companiile au încetat să mai plătească dividende investitorilor, iar guvernul Angliei a interzis emiterea de acțiuni până în 1825.

Nașterea Bursei de Valori din New York și a Wall Street-ului Prima bursă de valori, cea din Londra, a fost înființată oficial în 1773, cu doar 19 ani înainte de New York Stock Exchange.

În timp ce London Stock Exchange (LSE) a fost încătușată de legea care restricționa emiterea de acțiuni, New York Stock Exchange s-a ocupat de tranzacționarea acțiunilor încă de la înființare. Cu toate acestea, NYSE nu a fost prima bursă de valori din SUA. Această distincție îi revine Bursei din Philadelphia, dar NYSE a devenit rapid cea mai puternică.

Pentru majoritatea oamenilor din zilele noastre, numele Wall Street este sinonim cu bursa de valori. Potrivit Bibliotecii Congresului, piața de pe Wall Street s-a deschis la 17 mai 1792, la colțul dintre Wall Street și Broadway. Douăzeci și patru de brokeri de aprovizionare au semnat Acordul Buttonwood în fața numărului 68 Wall St. din New York, sub un copac buttonwood. La 8 martie 1817, grupul s-a redenumit New York Stock and Exchange Board și s-a mutat în afara străzii, la 40 Wall St. Astfel s-a născut organizația care avea să influențeze viitorul economic al lumii.

Ascensiunea tehnologiei și a brokerilor online Odată cu dezvoltarea și proliferarea noilor tehnologii la sfârșitul secolului al XIX-lea, computerele au permis instituțiilor financiare să își extindă baza de investitori și să asigure o comunicare mai eficientă între piețe. La începutul anilor '90, E-Trade și Scottrade au deschis calea pentru brokerii de actiuni online, oferind tranzacții mai ieftine și mai simple pentru oricine are acces la un computer sau la un telefon.

Până la începutul noului mileniu, deschiderea de conturi fără documente pe suport de hârtie a ajuns în centrul atenției, iar oamenii nu mai erau nevoiți să acționeze ca intermediari în tranzacțiile financiare. Aceste noi tehnologii au eliminat aceste bariere cheie, pe măsură ce au fost adoptate de către investitorii de retail. Ca urmare, aproape 80 de milioane de gospodării dețineau acțiuni direct sau indirect până la sfârșitul anului 2000.

Publicațiile de finanțe personale au observat această schimbare și au început să se ocupe în mod regulat de investițiile online prin editoriale, cum ar fi rubrica Digital Investor a Theresei Carey din Barron's, numită inițial "Electronic Investor".

Puterea Bursei de Valori astăzi

În prezent, există numeroase burse de valori la nivel mondial, fiecare dintre ele furnizând capitalul necesar pentru a susține creșterea industriei. Fără aceste fonduri vitale, multe idei revoluționare nu ar putea deveni niciodată realitate și nici nu s-ar putea aduce îmbunătățiri fundamentale produselor existente. În plus, piața bursieră poate fi creatoare de bogăție și stabilitate financiară prin investiții private, permițând persoanelor fizice să își finanțeze fondul de pensie sau alte proiecte.

Cele mai mari burse din lume în prezent

Lista primelor 10 cele mai mari burse din lume indică schimbarea rolului diferitelor țări de-a lungul istoriei. În prezent, această listă include bursele aferente țărilor puternic dezvoltate, precum și piețe din regiuni în curs de dezvoltare din Asia.

Iată care sunt cele mai mari 10 burse din lume în prezent, clasificate în funcție de capitalizarea de piață:

New York Stock Exchange NASDAQ Tokyo Stock Exchange London Stock Exchange Group Euronext Hong Kong Stock Exchange Shanghai Stock Exchange Toronto Stock Exchange Frankfurt Stock Exchange Australian Securities Exchange

Alte piețe bursiere în creștere sunt Bombay Stock Exchange, cu sediul în Mumbai, India, precum și bursa BM&F Bovespa, cu sediul în Sao Paulo, Brazilia.

Viitorul Bursei de Valori

Piețele bursiere nu vor dispărea prea curând. Ele rămân o forță economică importantă în aproape toate țările din lume. Analiștii nu sunt pe deplin siguri de ceea ce rezervă viitorul pentru piața bursieră, deși există câteva lucruri importante de luat în considerare

Oricare ar fi viitorul piețelor bursiere, acestea vor continua să joace un rol important în economiile globale din întreaga lume în viitorul apropiat.