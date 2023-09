Inițiativa celor 3 Mari si politica revizionista a Ungariei

Președinta Ungariei, Novak Katalin, a participat miercuri, 6 septembrie, la summitul Inițiativei celor Trei Mări de la București, la un an de la ultima vizită a acesteia în capitală. Cu ocazia acestei întâlniri oficiale, între doamna Novak și președintele României, Klaus Iohannis, nu au avut loc discuții bilaterale, iar timpul petrecut în România a fost unul foarte scurt, aceasta părăsind capitala în aceeași zi.

Cu toate acestea doamna Novak nu a ratat o întâlnire cu președintele UDMR Kelemen Hunor, cei doi susținând că au discutat despre relațiile României cu Ungaria, respectiv despre problemele care preocupă minoritatea maghiară din țara noastră. Întâlnirea propriu-zisă nu face decât să confirme, încă odată, că principalul cap de pod al Budapestei în România este Kelemen Hunor, demonstrat, în repetate rânduri in presa maghiara libera si in cea română ca fiind complet dependent de politica și banii lui Viktor Orban.

Ceea este insa cu adevărat problematic este ca Kelemen Hunor isi asumă rolul de a decide relatia bilaterala a României cu Ungaria, deși politica externa a statului român o face (încă) președintele României si Ministerul Afacerilor Externe. Problema este cu atat mai mare cu cat nu doar „relația bilaterală” este lasata pe mâna unui politician care face jocurile Ungariei, ci și soarta județelor unde locuiesc si etnici maghiari. Iar de aceasta situație nu mai este responsabila nici Ungaria, nici UDMR, ci tocmai decidenții de la București care, fie ignora, fie nu inteleg sensibilitățile profunde ale relației romano-maghiare, fie cad in capcana abilităților politice maghiare. Fara a dezvolta acest subiect, este suficient a aminti ca, oricat de benefic este procesul de descentralizare si eficientizare a statului demarat de actualul guvern, doar simpla trecere a directiilor judetene scolare din subordinea Ministerului Educatiei in subordinea Consiliilor Judetene va provoca, in asazisa „secuime” efecte profunde pe termen mediu si lung, pentru ca va permite controlul total si maghiarizarea completa a sistemului educational, fara a lasa vreo posibilitate de intervenție a statului.

Revenind la Novak Katalin, putem observa o diferență enormă în comportamentul și abordarea doamnei presedinte în comparație cu cele expuse nu cu mult timp în urmă, când a fost în vacanță România și a ignorat cu lejeritate regulile diplomației. În spatele imaginii „casnice” pe care a dorit să și-o confecționeze, de mamă de familie, fiică devotată și soție model, prima femeie președinte al Ungariei rămâne aceeași rotiță obedientă din angrenajul propagandistic iliberal și antidemocratic manevrat de Viktor Orban.

Prin recenta „vizită privată” în România, doamna Novak a arătat că relațiile bilaterale oneste dintre România și Ungaria rămân ultima sa prioritate. Președintele ungar a postat cu ostentație pe Facebook că și-a petrecut vacanța cu familia în Transilvania și în „Ținutul Secuiesc”, ca și cum aceste teritorii nu ar fi în România, consolidand astfel retorica revizionista a sefului ei, Viktor Orban. Cu o imagine atent studiată (echipament sport, atitudini dinamice, zâmbete fericite și relaxate), politiciana ungară și-a pozat familia în diverse locații pitorești din țara noastră, punctând, de fiecare dată, că se află în Ardeal sau în „Ținutul Secuiesc”.

Deși s-a aflat în vacanță, Katalin Novak a avut grijă să își ducă familia în vizită la Cimitirul Eroilor de a Valea Uzului, locație, din păcate, exploatată de extremiștii maghiari și români pentru a își consolida imaginea în fața electoratului propriu, chiar cu prețul tensionării artificiale a relațiilor interetnice din zonă. Transformarea cimitirului într-un loc de pelerinaj pentru politicienii ungari (în condițiile în care autoritățile române s-au abținut de la astfel de gesturi, în pofida eventualelor câștiguri imagologice pe care le-ar fi putut avea) nu face decât să mențină starea tensionată și să alimenteze pornirile conflictuale. Gestul președintelu i trădează un interes ascuns pentru escaladarea stării tensionate de la Valea Uzului, care treneaza si pe fondul totalei lipse de implicare a instituțiilor românești direct responsabile prin lege, precum Oficiul National pentru Cultul Eroilor. Iar lipsa de implicare si tergiversarea aplivarii unei soluții simple de rezolvare a diferendului din jurul cimitirului international nu face decat sa lase loc liber pentru manifestarile extremiste, care iau din ce in ce mai mare amploare.

Poate cel mai insolent și neprietenos gest făcut de Katalin Novak, în contextul excursiei în România, a fost postarea unui citat din criminalul de razboi Wass Albert, condamnat drept criminal de război - „Apa trece, pietrele rămân, pietrele rămân”. Din nou, fara o reacție ferma si demna a statului român, deși România este singura tara in care fubctioneaza un comitet interministerial pentru prevenirea si combaterea antisemitismului, xenofobiei si discursului de instigare la ura.

Uimește aroganța președintei Ungariei, care alege să se adreseze lumii prin cuvintele unui criminal de război, condamnat pentru crime împotriva umanității. Cu un război la graniță, în care s-au comis atrocități fără margini, Katalin Novak, promotoarea familiei și a valorilor tradiționale, gaseste potrivit sa faca apologia unui criminal de razboi. La fel cum miniștri ai guvernului Orban fac apologia lui Miklos Horthy, cel mai apropiat aliat al Germaniei naziste in al doilea razboi mondial. Cel puțin, in ultimul caz, autoritățile cu democratie consolidata, care inteleg riscurile acestei propagande a urii ascunsa in gesturi aparent banale, au reactionat, după cum semnaleaza presa internațională, inclusiv „Times of Israel”

Practic, în calitate de președinte al unei țări membre UE și NATO, Novak Katalin, in tăcerea tot mai apasatoare a neputinței Bucurestiului, este dispusă să treacă cu vederea crime de război, doar pentru a oferi omenirii un citat de o valoare artistică îndoielnică, dar care face trimitere la dăinuirea pe acest pământ a maghiarilor.

Novak Katalin nu este la prima iesire de acest gen. În luna mai, când aceasta a participat la pelerinajul de Rusaliile Catolice, de la Șumuleu Ciuc, Novak a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu imnul Ținutului Secuiesc, având ca descriere un vers al cântecului: „Nu lăsa să piară Ardealul, Doamne”, ce a dus la o reacție de complezenta a MAE român, a carei lipsa de fermitate este demonstrata de caracterul de continuitate al mesajelor cel puțin neprietenesti ale presedintelui ungar.