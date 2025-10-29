Fidel Castro recomandă cubanezilor să mănânce legume

Pe 12 februarie 1996, Fidel Castro vizitează provincia Camaguey în cadrul campaniei numite de el Corectarea erorilor. Cu acest prilej Tătucul, dar totodată și Profesorul Castro, nu se dezminte.

El nu le recomandă celor cu care se întîlnește să citească Programul stabilit de Congresul al III-lea al PCC, nici măcar Capitalul lui Marx. El le recomandă să mănînce legume și să facă exerciții fizice. Dialogul cu mulțimea are ceva familiar, de neam venit în vizită:

„Castro: Cred că aveți un bun program de alimentare în această uzină, pentru că aveți 50 sau 60 de hectare. (Se întrerupe) Cît aveți?

Vorbitor neidentificat: Aproape 5 caballerias. Da, 70 de hectare.

Castro: Aproape 65 de hectare. Într-o zi o să vi-i ia orașul (rîsete)

Vorbitor: Da, dar pînă atunci o să le facem să producă.

Castro: Vă recomand să plantați legume rădăcinoase și alte legume; să plantați o varietate de legume. Va trebui să-i învățați pe muncitori să mănînce legume, deoarece mulți oameni nu mai mănîncă legume. E extrem de important pentru sănătate. Unele legume contribuie la prevenirea cancerului. Acest lucru este extrem de important pentru sănătate. În fiecare zi se descoperă mai multe informații despre acest lucru.

Vorbitor: Datorită fibrei.

Castro: Prin consumul de vitamine, minerale și fibre, cred că puteți face o bună alimentare. Nu va fi greu, cu bunăvoința voastră, a tuturor celor care lucrați în această fabrică. Ar trebui să aveți o alimentație bună. Singurul lucru despre care va trebui să fiți avertizați este să nu vă îngrășați prea mult prea mult. (rîsete) Fiți atenți la dieta voastră astfel încît, atunci cînd vom venim aici, să nu găsim prea mulți oameni grași. Există ceva despre care nu s-a vorbit și va trebui să facem acest lucru. Nu se vorbește despre activități sportive, exerciții. Este în regulă că avem un teatru, un club video și o piscină. Ei bine, e ceva. Dar cred că va trebui să vedeți cum puteți construi o sală de gimnastică. Nu va dura prea mult pentru a avea o sală de gimnastică.

Vorbitor: Nu am apucat să vă explic.

Castro: De asemenea, cîteva facilități de atletism, pentru ca să aveți nu numai piscină, ci și aparate de atletism. Acolo avem oameni de știință care lucrează la un centru de cercetare foarte modern – care a devenit un model pentru țară – și oamenii lucrează multe ore. Lucrează 14, 15 ore și eu am sugerat să folosească una dintre acele ore pentru a face mișcare. Facilitățile sînt în curs de construire – ei – vor înnebuni de atîtea formule și cercetări științifice – astfel încît să poată face exerciții fizice în mod regulat. Cred că trebuie să oferim tinerilor o dietă echilibrată, bună și variată – vorbeați despre diete și săli de prînz –, dar lucrătorii ar trebui să facă exerciții. Acest lucru va avea un efect asupra productivității. O bună nutriție, sănătate, exerciții fizice vor contribui la asta. Sper că nu va trebui să mergeți niciodată la policlinică, mica clinică pe care o aveți acolo. Sper să aveți o sănătate bună.”

Foto sus: Fidel Castro, primit de Nicolae Ceauşescu, în timpul vizitei în România, în mai 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 53/1972)

Mai multe pentru tine...