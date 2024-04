Fabuloasa expediție cu automobilul în Persia a Marthei Bibescu

În aprilie 1905, Principele G.V. Bibescu, împreună cu soția sa Martha, cu Emanuel Bibescu, inginerul Dimitrie Leonida, soții Ferekyde și cu ziaristul francez Claude Anet, pleacă într-o o mare expediție cu automobilul în Persia, traversând Rusia, Crimeea și Caucazul.

În urma acestei călătorii, Martha Bibescu publică, în 1908, la Paris, prima sa carte „Les Huit paradis“. Volumul, care conține impresiile de călătorie ale Prințesei Bibescu, a avut un succes notabil și a fost distins cu Premiul Academiei Franceze, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

În 1923, E.P. Dutton & Company din New York a publicat volumul în limba engleză sub titlul „The Eight Paradises. Travel Pictures in Persia, Asia Minor, and Constantinople“ by Princess G. V. Bibesco.

Pe coperta primei ediții în limba engleză, care se păstrează în biblioteca Arhivelor Naționale ale României, scrie:

„Aceste schițe sunt mai mult decât imagini de călătorie - sunt un bogat mozaic de versuri, de legende autohtone, de descrieri rafinate și de amintiri parfumate din Orient.

Cele «opt paradisuri» sunt Resht (astăzi Rasht), Teheran, Khoum (astăzi Qom), Kashan, Ispahan astăzi (Isfaham), Lenkoran (astăzi Lankaram), Trebizond (astăzi Trabzon) și Constantinopole (astăzi Istanbul) - toate orașe cu grădini încântătoare.

O carte de vis, romantică și frumoasă, plină de flori și de farmec oriental“.

În limba română, cartea „Cele opt raiuri“ a apărut pentru prima dată abia în 1946, la editura Fundația Regală pentru Literatură și Artă, în traducerea din limba franceză a lui Tudor Nicolaescu.

În urma acestei fabuloase experiențe, ziaristul francez Claude Anet a publicat, cu un an înaintea Marthei Bibescu, „Les Roses D’Ispahan. La Perse En Automobile. A travers La Russie et Le Caucase“, Paris, Société d’Edition et de Publications Librairie Félix Juven, 1907, volum ce conține și câteva fotografii din timpul călătoriei, în care sunt surprinși Principele G.V. Bibescu și Principesa Martha Bibescu.

