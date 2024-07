De la promisiuni la acțiuni: Chiar renunță firmele la ouăle de la găini chinuite?

Tot mai mulți consumatori și companii evită ouăle marcate cu cifra 3, iar motivele sunt suficiente!

De ce?

Imaginează-ți că îți petreci viața într-un lift, fără spațiu, fără soare, înconjurat de mirosuri insuportabile, fără prieteni sau familie. Singurul moment când ușa liftului se deschide, este ultimul tău drum…

Cam asta este viața unei găini ouătoare, fiind crescută în cuști înghesuite, fără lumină sau aer curat, iar ele se presupune că ar trebui să producă ouă calitative, chiar și în urma brutalitalității cu care sunt tratate.

De când se vorbește mai des despre asta, o mulțime de firme s-au angajat să renunțe la ouăle din cuști. Totuși, o parte dintre ele nu iau in serios propriile declarații. În raportul nostru de responsabilitate în aprovizionare am adunat toate firmele care au astfel de angajamente aplicabile în România și am studiat ce progres au făcut înspre îndeplinirea obiectivului cage-free (fără cuști).

Cum au reacționat firmele cărora le ești client? Poți verifica în raportul de responsabilitate în aprovizionare.

Niște mici clarificări întâi. Ouăle care provin din aceste sisteme cu cuști sunt marcate cu cifra 3, cifră ce poate fi găsită pe cofraj, pe ou (prima cifră), ori chiar la raft. În raport am menționat data la care firmele au anunțat că vor renunța la aceste produse din portofoliul sau producția lor, data când tranziția ar trebui să fie completă și progresul din prezent (dacă s-a declarat).

În decursul ultimilor ani, s-au purtat discuții cu o mulțime de companii de dimensiuni mari și medii pentru a înceta aprovizionarea cu ouă ce provin de la găini crescute în cuști (cifra 3), lipsite de lumină naturală și aer curat. O bună parte dintre acestea s-au angajat să tranziționeze către ouă din alte sisteme de creștere din anul stabilit (majoritatea au ales 2025 drept obiectiv).

Sună cât de cât bine. Totuși…

Ce așteptări să avem de anul viitor? Vor fi transparente firmele cu privire la propriu lor angajament? Câte dintre ele se vor ține de promisiune? Câte se vor mai alătura? În sensul acesta raportul va fi actualizat. Transparența față de consumatori trebuie să fie o practică obișnuită.

Puțin context la nivelul Europei

Peste 840 de companii din Europa au anunțat că nu vor mai folosi sau vinde ouă marcate cu cifra 3. Dintre acestea, aprox. 120 își desfășoară activitatea sau au produse și în România.

De asemenea, Elveția, Luxemburg, Austria (din 2020), Germania (din 2025, cu câteva cazuri excepționale până în 2028), SUA (statele Washington, Oregon și California), Valonia (din 2028), Noua Zeelandă (din 2022), Cehia (din 2027), Slovacia (din 2030), Canada (din 2032), Franța (din 2022 pentru vânzarea de ouă cu cifra 3 în magazine), iau măsura de a interzice sau limita producția de ouă provenite din cuști.

Într-un raport din 2018, Eurogroup for Animals și Agra CEAS au aflat că 94% de cetățenii europeni consideră că protecția și bunăstarea animalelor din ferme sunt importante.

La nivelul României, conform unui studiu din 2022 , 88% dintre români ar fi dispuși să cheltuiască mai mult pentru ouă ce provin de la găini crescute la sol, astfel:

• 45% dintre aceștia ar plăti cu 1-2 lei în plus;

• 28% ar plăti cu 3-5 lei în plus;

• 22% ar plăti cu 5 lei sau mai mult în plus.

De asemenea, mai mult de jumătate dintre români (53%) spun că sistemele de baterii ar trebui interzise.

Cu toate astea, 55% dintre toate găinile crescute pentru producția de ouă din România sunt crescute în sisteme cu baterii.