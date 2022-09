Cum să alegi un fotoliu extensibil? Sfaturi despre cum să cumperi unul

Un fotoliu extensibil este o piesă ideală de mobilă de sufragerie, deoarece ne va oferi acel nivel de confort și relaxare, în care ne putem odihni, citi, medita.

Dacă te gândești să cumperi un fotoliu extensibil cu calitățile menționate mai sus, ar fi bine să citești recomandările pe care ți le voi face mai jos, astfel încât să poți alege fotoliul extensibil care ți se potrivește cel mai bine.

De cât spațiu dispui pentru a amplasa un fotoliu extensibil?

În funcție de spațiul de care dispui, îți poți alege fotoliul ideal. Datorită sistemului său, fotoliul extensibil trebuie să aibă o suprafață suficientă pentru când este deschis sau când este închis. Întreabă vânzătorul despre dimensiunile fotoliului în pozițiile pe care le oferă pentru a calcula spațiul în care îl vei amplasa.

La ce preț îți dorești fotoliul extensibil? Care este bugetul tău?

Ceea ce va determina în principal costul unui fotoliu extensibl va fi funcționalitatea, dacă este automat sau manual și tipul de material din care este fabricat.

De ce funcții ai nevoie?

Multe dintre modelele existente au funcții care s-ar putea să nu îți fie necesare, așa că alege unul care se potrivește pur și simplu nevoilor tale.

Materialul de construcție al fotoliului

Materialul utilizat determină, de asemenea, costul, grosimea țesăturii, de exemplu, sau dacă țesătura este realizată din țesături naturale sau sintetice, piele, căptușeală etc.

Țesături sintetice

Poți alege țesături sintetice sau țesături naturale; poți lua în considerare faptul că țesăturile sintetice pot fi ușor de curățat, dar pot fi mai puțin moi decât cele naturale.

Piele

Pielea poate fi cea mai bună alegere, deoarece este un material de bună calitate.

Material matlasat

Ia în considerare materialul matlasat, deoarece este de calitate superioară și oferă confort mai bun. De exemplu, poate fi cauciuc spumă.

Mecanismele unui fotoliu extensibil

Un alt lucru de care trebuie să ținem cont este dacă ne dorim un fotoliu extensibil automat sau manual. Ce trebuie să știi este că unul automat poate fi mai confortabil, dar și mai scump.

Tipuri de fotolii extensibile

Pe piață există o mare varietate de tipuri de fotolii extensibile, iar în timp acestea au încorporat atribute mai bune astfel încât să se adapteze la nevoile clientului. Fotoliile extensibile pot fi obținute cu sistem automat sau manual, astfel încât persoana poate decide când dorește să se bucure de postura oferită de acest mobilier. Printre tipurile de fotolii extensiible putem găsi:

Fotoliu extensibil tradițional

Aceasta este cea mai simplă variantă, pe care se bazează diferitele diversificări ale acesteia. Acesta constă într-un sistem care permite extinderea scaunului cu un suport pentru picioare care asigură confortul posturii și confecționarea acesteia.

Fotoliu care te ridică

Acest tip de fotoliu are un sistem încorporat care permite persoanei să revină mai ușor la starea naturală, adică persoana care îl va folosi poate intra și ieși cu ușurință din el, coborând treptat prin apăsarea butonului. Acesta are diferite poziții care sunt manipulate în funcție de postura dorită. Ascensorul este cel mai des utilizat pentru persoanele care au dificultăți de deplasare sau pentru persoanele în vârstă. La fel ca și celelalte, acest scaun are variații, cum ar fi încălzirea și sistemul de masaj inclus.

Fotoliu extensibil cu masaj profesional

După cum îi spune și numele, acest fotoliu oferă o varietate de mișcări care permit relaxarea totală a persoanei prin intermediul motorului încorporat care permite o diversitate de vibrații pentru diferitele zone ale corpului. Această piesă de mobilier poate avea un sistem de încălzire, diferite tipuri de masaj, niveluri de intensitate, alegerea tipului de masaj, programarea perioadei de masaj... pe lângă cele de mai sus, acest fotoliu poate avea beneficii precum ameliorarea durerilor musculare, reglarea sistemului hormonal, relaxare, reducerea stresului, reducerea problemelor de insomnie, reglarea circulației sângelui, printre altele.

Fotoliu de relaxare cu spătar înclinabil

Acest fotoliu este recunoscut pentru confortul oferit de poziția înclinată, care generează o senzație de relaxare și asigură o stare de bine pentru spate, de unde și numele său. Deoarece este acționat manual, acesta are în mare parte o pârghie laterală care trebuie mișcată pentru a elibera suportul pentru picioare, însă, atunci când îl readuci la starea anterioară, este posibil să trebuiască să exerciți presiune. Dacă acest lucru nu ți se pare un lucru rău, nu vei avea nicio problemă, dar dacă nu vrei ca acest lucru să se întâmple, poți opta pentru modelele automate cu care trebuie doar să apeși un buton sau sistemul de care dispune, fără a exercita niciun fel de forță.

Motorul fotoliilor extensibile

Un alt lucru pe care îl poți întreba atunci când îți cumperi un fotoliu extensibil (dacă alegi unul electric) este dacă are unul sau două motoare, deoarece, în funcție de nevoile tale, există fotolii extensibile al căror sistem constă în înclinarea automată a spătarului atunci când alunecă suportul pentru picioare, sau cele care au fiecare funcție în parte. Acest lucru va depinde de motoarele care sunt încorporate.