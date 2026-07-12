Cum a ajuns masturbarea să fie considerată o boală mortală în perioada victoriană și care era tratamentul

Timp de secole, masturbarea masculină a fost privită ca un viciu periculos, capabil să provoace slăbiciune, nebunie și chiar moarte. De la teoriile lui Hipocrate și Samuel-Auguste Tissot până la dispozitivele victoriene și campaniile lui John Harvey Kellogg, istoria acestei practici spune mai ales povestea fricii societății față de corp și sexualitate.

Masturbarea masculină a avut un trecut zbuciumat, marcat de rușine, dezaprobare și campanii împotriva ei. Însă descoperirile științifice recente ar putea începe să confere respectabilitate acestei plăceri solitare.

Istoria penisului este cu adevărat fascinantă. De la preoții romani ai zeiței Cybele, care se castrau în timpul unor ceremonii frenetice, până la teologii medievali care recomandau fasolea pentru tratarea impotenței, deoarece credeau că erecția era provocată de aerul care umfla penisul, drumul a fost unul accidentat pentru ceea ce am putea numi „organul demonizat”.

Poate că una dintre cele mai dificile perioade din istoria occidentală pentru reputația masculină a fost însă secolul al XIX-lea. Masturbarea — viciul solitar, autopoluarea, onanismul sau, într-o formulare colocvială englezească, „jerkin’ the gherkin’” — îi fascina pe medicii victorieni, care prescriau tot felul de tratamente șarlatane, de la cele doar ușor amuzante până la cele de-a dreptul periculoase, în încercarea de a pune capăt masturbării o dată pentru totdeauna.

Componentă a unui aparat masculin împotriva masturbării, probabil de la sfârșitul secolului al XIX-lea sau începutul secolului al XX-lea

Victorienii au reputația unei pudori extreme, însă ofensiva împotriva masturbării nu era doar o problemă morală, ci și una medicală, deoarece se credea că autoerotismul era extrem de dăunător sănătății.

Deși această idee poate părea bizară sensibilității moderne, în spatele ei exista o anumită logică. Francezii numeau orgasmul la petite mort — „mica moarte” — și nu fără motiv. După orgasm, penisul aflat în stare de excitație devine un organ mult mai relaxat. În termeni medicali, această perioadă specială este cunoscută drept „perioada refractară masculină” și părea să le ofere strămoșilor noștri toate dovezile de care aveau nevoie pentru a concluziona că orgasmul secătuia energia masculină. Ecouri ale acestei credințe se mai întâlnesc și astăzi, atunci când sportivii se abțin de la sex înaintea unei competiții, pentru a-și păstra performanța la nivel maxim.

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