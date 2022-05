Clădirile monument istoric din Transilvania și afacerile FIDESZ

Tot mai mult cl─âdiri monument istoric din Transilvania sunt cump─ârate de statul maghiar. Nu este un mecanism simplu, pentru c─â nici scopul nu este onest. Oficial, se vorbe╚Öte despre protejarea mo╚Ötenirii culturale maghiare. ├Än realitate, diverse personaje, din Rom├ónia ╚Öi Ungaria, c├ó╚Ötig─â bani mul╚Ťi.

Am ales s─â prezent─âm ancheta realizat─â de cei de la Media9, dup─â ce ├«n numeroase r├ónduri am prezentat cazuri cu monumente istorice preluate/ cump─ârate de tot felul de organiza╚Ťii din ╚Ťara vecin─â, organiza╚Ťii a c─âror obiective au fost, din p─âcate, de a promova personaje controversate ale istoriei maghiare ╚Öi de a c─âuta s─â r─âscoleasc─â tot felul de sentimente de ur─â ├«n cadrul comunit─â╚Ťilor multietnice din Ardeal. Ancheta celor de la Media9 este o ipotez─â pe care ei si-o asum─â, noi alegem s─â o prezent─âm ├«n contextul ├«n care o parte dintre indiciile pe care le ve╚Ťi g─âsi ├«n materialul lor, au fost prezentate si de noi de-a lungul timpului - pre╚Ťuri mari la achizi╚Ťia imobilelor- chiar duble fa╚Ť─â de cota╚Ťiile pie╚Ťei imobiliare, ac╚Ťiuni cu caracter xenofob ╚Öi, in multe cazuri, lipsa interesului de a restaura monumentul respectiv

ÔÇ×Ancheta noastr─â v─â va ar─âta care este mecanismul. Ungurii identific─â o cl─âdire de patrimoniu, pe care o companie din Rom├ónia se ofer─â s─â o cumpere cu un pre╚Ť umflat; uneori, oferta dep─â╚Öe╚Öte cu peste 100% cererea. ├Än c├óteva zile, compania rom├óneasc─â vinde imobilul unui cump─âr─âtor maghiar, din nou la suprapre╚Ť.

A╚Öa cum ve╚Ťi vedea mai jos, dou─â hoteluri s-au scos la v├ónzare cu 5 milioane de euro, se v├ónd intermediarului cu 10 milioane, iar statul maghiar a disponibilizat 15 milioane. La afacerea aceasta sunt 10 milioane de euro de ├«mp─âr╚Ťit.

Practic, protejarea mo╚Ötenirii culturale maghiare este paravanul ├«n spatele c─âruia se ├«mbog─â╚Ťesc oameni din Fidesz, partidul lui Viktor Orban. Nu putem dec├ót s─â ne ├«nchipuim c─â o parte din sume au ajuns ├«n campania electoral─â pentru alegerile din 3 aprilie.

Cine sunt KEOMA și MANEVI

├Än 2020, a fost ├«nfiin╚Ťat─â, la Budapesta, Funda╚Ťia pentru Protejarea Patrimoniului Construit din Europa Central─â ÔÇô KEOMA. Justificarea oficial─â (Legea nr. XCIII/2020 din 15.07.2020) a fost c─â funda╚Ťia va coordona salvarea monumentelor istorice de importan╚Ť─â na╚Ťional─â din Bazinul Carpatic: cl─âdirile vor fi cump─ârate de statul ungar, vor fi reabilitate ╚Öi vor fi puse ├«n circuitul turistic, ca simboluri ale mo╚Ötenirii culturale maghiare.

Keoma s-a constituit prin preluarea patrimoniului a dou─â companii ungare de stat: Manevi Zrt. ╚Öi Comitatus-Energia Zrt. Curatoriul funda╚Ťiei este condus de secretarul de stat Levente Magyar, adjunctul ministrului de Externe, Peter Szijjarto, care este de fapt responsabil de coordonarea ├«ntregului mecanism. Prin HG nr. 1613/29.09.2020, Manevi Zrt. a primit de la guvernul Viktor Orban 15 milioane euro, iar la scurt timp, prin HG nr. 2009/24.12.2020, funda╚Ťiei Keoma i s-au alocat 18,1 milioane euro. Sume consistente pentru cump─ârarea de cl─âdiri ├«n alte ╚Ť─âri, ├«ntr-o perioad─â ├«n care Ungaria era afectat─â din plin de pandemia COVID-19.

Un prim semnal de alarm─â c─â banii nu sunt de fapt destina╚Ťi revigor─ârii mo╚Ötenirii culturale maghiare ar fi trebuit s─â fie ├«ns─â╚Öi implicarea Manevi Zrt. Compania a primit ├«n 2017 de la guvern o majorare de capital de cca. 5,7 milioane euro ╚Öi a achizi╚Ťionat Hotelul ÔÇŁPannoniaÔÇŁ (azi ÔÇŁDaciaÔÇŁ) din Satu Mare. ├Äns─â, la 5 ani de la cump─ârare, cl─âdirea e ├«n acela╚Öi stadiu de paragin─â.

Hotel Dacia, Satu Mare

Maghiarii nu au f─âcut nimic pentru reabilitare ╚Öi punerea hotelului ├«n circuitul economic/turistic. Un alt semnal de alarm─â este c─â, de╚Öi are subsidiar─â ├«n Rom├ónia (Manevi Pro Transilvania SRL), care cump─âr─â direct cl─âdirile istorice maghiare de aproximativ doi ani, Manevi Zrt. a apelat ╚Öi la un intermediar. Aici intr─â ├«n scen─â o firm─â clujean─â, Micro Vision Consult s.r.l. O societate obscur─â, ├«nfiin╚Ťat─â acu doi ani, cu un singur angajat, care c├ó╚Ötig─â din comisioane.

Oamenii-cheie ai mecanismului sunt ministrul de Externe Peter Szijjarto, secretarii de stat Levente Magyar și Orsolya-Maria Pacsay-Tommasich, respectiv directorul Manevi Zrt., Zsanett Olah. Ei și Fidesz câștigă cel mai gras din afacere. Seamănă mai mult cu o delapidare decât cu protejarea moștenirii imobiliare. Szijjarto este un apropiat al lui Viktor Orban, premierul cu 12 ani vechime pus de Fidesz.

S─â privim la cifrele care tot cresc

├Än decembrie 2021, o cl─âdire monument-istoric din Timi╚Öoara (Pia╚Ťa Unirii, nr. 13), evaluat─â la 3 milioane euro, a fost cump─ârat─â de Manevi Pro Transilvania s.r.l. cu 7 milioane euro, ├«ns─â suma primit─â din Ungaria pentru aceast─â achizi╚Ťie a fost de 8 milioane euro. ÔÇťProfitÔÇŁ: 5 milioane.

Prin Micro Vision Consult s.r.l. a fost cump─ârat hotelul ÔÇŁArdealulÔÇŁ, din Arad. A fost achizi╚Ťionat supraevaluat ├«n decembrie 2021 de firma clujean─â, cu 3,5 milioane euro, iar acum se vinde c─âtre Manevi Zrt. cu 4,2 milioane euro.

V─â spuneam despre cele dou─â hoteluri. Iat─â. Prin intermediul Micro Vision Consult, compania Manevi Zrt. dore╚Öte s─â cumpere, cu 15 milioane euro, dou─â hoteluri ├«n B─âile Tu╚Önad. Sunt cl─âdiri cu arhitectur─â comunist─â, care nu au nimic de-a face cu mo╚Ötenirea cultural─â maghiar─â. Hotelurile sunt de╚Ťinute de Tu╚Önad s.a., companie neprofitabil─â (├«n 2021 ├«nregistra pierderi reportate de aproape 2 milioane euro ╚Öi profit de 12.000 euro) Pre╚Ťul de cump─ârare stabilit de Micro Vision Consult este de 10 milioane euro, ├«n condi╚Ťiile ├«n care pre╚Ťul visat ini╚Ťial de proprietarul Tu╚Önad s.a. era de 5 milioane euro.

Hotelul O3zone, Tușnad

Manevi Zrt. pune ├«ns─â la dispozi╚Ťia intermediarului 15 milioane euro. Lipsa de justificare a unui asemenea pre╚Ť este at├ót de evident─â ├«nc├ót ╚Öi avoca╚Ťii din Rom├ónia ai companiei ungare i-au avertizat pe decizionalii din Ministerul Afacerilor Externe ╚Öi Comer╚Ťului Exterior c─â se expun unei investiga╚Ťii din partea autorit─â╚Ťilor rom├óne, pentru manipularea pie╚Ťei bursiere. Rezultatul? Manevi Zrt. a schimbat casa de avocatur─â din Rom├ónia!

Iar exemplele nu sunt singulare, ├«n condi╚Ťiile ├«n care ├«n ultimii ani au fost achizi╚Ťionate de aceea╚Öi intermediari, printre altele, Castelul Wesselenyi, din Jibou, jude╚Ťul S─âlaj, pensiunea Alte Post din Sighi╚Öoara, jude╚Ťul Mure╚Ö, conace maghiare din S─âlaj ┼či Maramure╚Ö, toate la pre╚Ťuri supraevaluate. Ast─âzi, Levente Magyar are pe birou, pentru aprobare, propuneri multiple transmise de Micro Vision Consult pentru cl─âdiri din jude╚Ťele Cluj, Bra╚Öov, Timi╚Ö, Arad, Alba, Hunedoara ┼či Cara╚Ö-Severin.

Cine este intermediarul din Cluj

Micro Vision Consult s.r.l. este o companie de╚Ťinut─â, ├«n acte, de Radu Mihai Fekete (foto jos). La fel ╚Öi Micro Vision Estate s.r.l., ├«nfiin╚Ťat─â de cur├ónd, cu obiect de activitate cump─ârare ╚Öi v├ónzare de bunuri imobiliare. Cel care se ocup─â efectiv de afacere este tat─âl s─âu, Zoltan Sebastian Fekete-Nicorici. Numele nu ├«i este complet necunoscut publicului din Cluj. ├Än urm─â cu mai mul╚Ťi ani, omul a construit blocuri ├«n Flore╚Öti ╚Öi s-a l─âsat cu proces. Presa a scris c─â Fekete-Nicorici ar fi fraudat statul rom├ón cu 12 milioane de lei. P├ón─â la urm─â, verdictul a fost ÔÇťvinovatÔÇŁ, dar suma a fost mic╚Öorat─â.

Media9 l-a sunat pe proprietarul din acte, Radu Mihai Fekete. ÔÇ×Nu comentez. MultumescÔÇŁ.