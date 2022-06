Cine a fost, de fapt, cel care a trădat-o pe Anne Frank?

După o investigație de șase ani, un fost agent FBI crede că a deslușit misterul identității persoanei care a dezvăluit naziștilor ascunzătoarea familiei Frank, însă concluziile sale sunt contestate de alți cercetători.

Cartea „The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation“, scrisă de autoarea canadiană Rosemary Sullivan, bazată pe investigații realizate timp de șase ani de către fostul agent FBI Vincent Pankoke, a fost lansată la începutul acestui an de Harper Collins în toată lumea. Conform investigației fostului agent FBI, Anne Frank ar fi fost trădată de Arnold van den Bergh, un notar evreu, a cărui motivație pare că a fost salvarea vieții sale și a celor apropiați.

Principala dovadă care a dus la identificarea presupusului trădător este o notă anonimă primită de către Otto Frank, tatăl Annei, după Al Doilea Război Mondial, găsită printre documentele detectivului care s-a ocupat inițial de caz, în 1963. Nota spune: „Ascunzătoarea ta din Amsterdam a fost comunicată atunci de către A. van den Bergh, rezident la acea vreme în Vondelpark, O. Nassaulaan“.

„Weekend Adevărul“ a vorbit cu cercetătoarea olandeză Laurien Vastenhout de la Institutul NIOD pentru Documentarea Războiului, Holocaustului și Genocidului din Amsterdam, ce contestă rezultatele investigației și faptul că notarul Arnold van den Bergh ar fi trădat-o pe Anne Frank. Laurien Vastenhout chiar a realizat un raport în acest sens, alături de alți cinci experți. Dr. Laurien Vastenhout este expert în istoria celui de-Al Doilea Război Mondial și în ceea ce privește istoria persecutării evreilor în Europa de Vest.

„Dacă acea notă anonimă a fost scrisă după ce jurnalul lui Anne Frank a devenit public în aprilie 1946, atunci sunt puține motive de a o lua în calcul, pentru că ar fi putut fi scrisă de către cineva care dorea să îl ponegrească pe Arnold van den Bergh. Însă chiar și dacă acea notă ar fi fost scrisă înainte de 1946, valoarea acuzației anonime este slabă. Imediat după război au apărut tot felul de acuzatori“, precizează Laurien Vastenhout.

Cercetătoarea olandeză mai spune că numeroasele investigații realizate până acum au dat naștere la o varietate de teorii privind trădarea Annei Frank, cu mai multe persoane indicate drept posibili suspecți. Recent, alți cercetători au lansat teoria conform căreia nu ar fi fost vreo trădare și că raidul făcut la ascunzătoare era legat de alt caz și că cei care se ascundeau ar fi fost descoperiți întâmplător.

„Niciuna dintre aceste teorii nu a fost dovedită până acum. Acuzele aduse împotriva lui Van den Bergh nu sunt convingătoare. Iar dezbaterea asupra Holocaustului și asupra poziției evreilor în Al Doilea Război Mondial trebuie abordată cu respect față de contextul istoric și cu nuanță în locul unei perspective moderne de complacere. Doar așa putem face dreptate trecutului și oamenilor din trecut, inclusiv notarului Arnold van den Bergh“, adaugă Laurien Vastenhout.

Foto sus: Ultima fotografie care o reprezintă pe Anne Frank, realizată în mai 1942 (© Anne Frank House, Amsterdam)

