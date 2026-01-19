Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.

În ceea ce privește istoria, activitățile maritime au extins fără îndoială „aria de acțiune” a omenirii, atât din perspectiva migrațiilor (precum cele ale populațiilor austronesiene), cât și a rețelelor comerciale (precum cele ale fenicienilor).

Introducere – Diferența dintre galere și fregate

În timp, poziționarea geografică de coastă a diverselor așezări s-a transformat în centre economice strategice ce meritau apărate, dând naștere primelor puteri navale ale lumii. Acest lucru a condus, la rândul său, la proiectarea și evoluția navelor militare, construite special pentru apărare și atac.

Interesant este faptul că galera reprezintă unul dintre cele mai persistente modele de design pentru navele de război. În esență, aceasta este o navă propulsată în principal de vâsle, nu de pânze. Drept urmare, galera de război a supraviețuit, sub diverse forme și cu sisteme de armament variate, timp de milenii – posibil din jurul anului 1500 î.Hr. până în secolul XVII d.Hr. – până la apariția unor nave navale mai avansate.

În esență, trebuie înțeles că galera de război nu reprezintă un tip definitiv de navă, ci mai degrabă un concept general de design pe baza căruia au fost dezvoltate diferite tipuri de nave militare.

Pe de altă parte, fregata desemna inițial orice tip de navă de război cu pânze, construită pentru viteză și manevrabilitate, având de regulă dimensiuni mai mici decât nava principală de luptă. Până în secolul XVII, fregatele erau cunoscute pentru rapiditatea lor și pentru armamentul mai ușor decât cel al „navei de linie”.

Corvetele erau și mai mici decât fregatele, uneori derivate din șalupe, fiind folosite aproape exclusiv pentru apărarea coastelor, raiduri și confruntări minore în Epoca Velierelor (1571–1862).

În acest articol vom analiza navele de război remarcabile din istorie – unele bazate pe galere, altele pe navigația cu pânze – acoperind un interval de aproape 2.500 de ani, din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.

Birema și trirema (origini din jurul secolului al VII-lea î.Hr.)

Herodot menționa penteconterul, un tip de navă care avea un singur rând de vâsle (probabil în număr de 25) pe fiecare parte. Această navă, având rolul de a face legătura între explorare și raiduri, a fost probabil una dintre primele utilizate de orașele-stat maritime grecești și de coloniile acestora pentru comunicații și controlul coastelor.

Totuși, se poate afirma că prima navă cunoscută dedicată în mod clar războiului naval a fost birema. Având un design mult mai mare decât penteconterul, o birema tipică, cu o lungime de aproximativ 80 de picioare (lat. remus însemnând „vâslă”), dispunea de două punți de vâsle pe fiecare parte, completate de un singur catarg cu o velă largă, dreptunghiulară. Mai important, potrivit statutului său de navă de război (sau galera de luptă), birema era echipată și cu embolonul, berbecul sau pintenul de lovire, capabil să se izbească de navele inamice.

Potrivit unei ipoteze, birema grecească ar fi fost inspirată de galerele rapide folosite de fenicieni. Totuși, în decurs de câteva secole, birema a evoluat în trirema (cu trei rânduri de vâsle), având dimensiuni mai mari, o structură mai solidă, două catarge (unul mare și unul mai mic) și un echipaj mai numeros (posibil până la 200 de oameni, dintre care aproximativ 170 erau vâslași).

În plus, structura de comandă a acestor nave de război de tip triremă, în special în marina ateniană antică, era destul de bine organizată, existând un căpitan dedicat, cunoscut sub numele de trierarh (triērarchos), care își conducea grupul de marinari și vâslași experimentați.

Având în vedere dominația covârșitoare a acestor galere de război în teatrul mediteranean antic (în jurul secolului al IV-lea î.Hr.), nu este deloc surprinzător faptul că trirema a evoluat mai departe în quadriremă, quinqueremă și alte tipuri similare. Un exemplu relevant este Tessarakonteres (diagrama de mai sus), aparținând lui Ptolemeu (Ptolemaios) al IV-lea Filopator, care a condus Regatul Ptolemaic al Egiptului între anii 221 și 204 î.Hr.

Conform unei descrieri scrise de Ateneu, această uriașă navă de război elenistică, cu 40 de rânduri de vâsle și șapte berbeci, ar fi fost deservită de 400 de marinari (pentru manevrarea și reglarea pânzelor), 4.000 de vâslași (pentru mânuirea vâslelor) și 2.850 de pușcași marini înarmați – rezultând un total de 7.250 de oameni, un număr mai mare decât echipajul celui mai mare portavion existent în lume!

Republica Romană și Imperiul Cartaginez erau, de asemenea, cunoscute pentru menținerea unor flote mari de quadrireme și quinquereme, iar multe dintre aceste nave de război erau echipate și cu artilerie, sub forma catapultelor și balistelor. Mai mult, pușcașii marini romani au inventat un mecanism cunoscut sub numele de corvus (în latină „cioară” sau „corb”) sau harpago.

Acesta era un fel de pod de abordaj care putea fi ridicat de pe un stâlp solid din lemn, cu o înălțime de aproximativ 12 picioare, și apoi rotit în orice direcție era necesar. Capătul acestui pod era prevăzut cu un țep metalic greu (chiar corvusul), care se înfigea în puntea navei inamice, blocând cele două nave una de cealaltă.

Soldații romani traversau acest pod improvizat și abordau direct nava adversă. Această tactică navală le-a oferit romanilor un avantaj decisiv, întrucât erau renumiți pentru măiestria lor în lupta corp la corp.

Liburniana (origini din jurul secolului al II-lea î.Hr.)

După ce Republica Romană și-a consolidat supremația asupra cartaginezilor, puterea sa navală a devenit relativ sigură, iar acest status quo s-a reflectat în utilizarea galerelelor convenționale complet punte, echipate cu berbeci parțial scufundați, artilerie mecanică și, posibil, chiar turele pentru arcași.

În unele cazuri, ingeniozitatea romană a continuat să facă diferența. Un exemplu îl reprezintă flota romană aflată într-o situație disperată, sub comanda lui Decimus Brutus, care s-a confruntat cu veneții și navele lor robuste în timpul Războaielor Galice ale lui Cezar (în jurul anului 56 î.Hr.). Ca răspuns, Brutus a conceput tactica ingenioasă de a folosi cârlige de prindere pentru a tăia greementul navelor grele venețiene.

Totuși, pe măsură ce supremația romană în regiunea mediteraneană s-a consolidat, statul nu a mai avut nevoie de nave mari pentru operațiuni militare de amploare. În plus, în secolul I î.Hr. a apărut un nou tip de adversar – pirații, cu vasele lor mai ușoare, care efectuau raiduri frecvente pe coastele Iliriei și pe insulele din Marea Adriatică.

Ca răspuns, romanii au adoptat designul acestor nave mai ușoare și mai manevrabile, iar rezultatul a fost liburniana (liburnidas), o galera cu un singur rând de vâsle, care ulterior a fost îmbunătățită prin adăugarea unui al doilea rând. Numele provine probabil de la Liburni, un trib de navigatori de pe coasta Adriaticii.

Liburniana funcționa ca o variantă mai rapidă a navei de război față de biremele standard și era folosită pentru recunoaștere, raiduri și misiuni generale de escortă a vaselor comerciale. De-a lungul timpului, au existat mai multe tipuri de nave liburniene, unele fiind echipate cu structuri mai grele și berbeci mai puternici pentru o capacitate ofensivă sporită (în detrimentul vitezei).

Dromonul (origini în jurul secolelor IV–V d.Hr.)

Cea mai răspândită navă de război începând aproximativ cu secolul al V-lea d.Hr. (până în secolul al XII-lea d.Hr.), în special în apele Mării Mediterane, a fost dromonul („alergător” sau „iute”). Așa cum sugerează chiar denumirea sa, această navă de tip galera a fost concepută ca o ambarcațiune rapidă, care renunța la platformele laterale (outriggers) folosite pe navele de război grecești și romane mai vechi.

Potrivit unor istorici, dromonul ar fi evoluat din liburniană și, ca atare, a constituit coloana vertebrală a marinei Imperiului Roman de Răsărit (Bizantin), care și-a menținut supremația navală în perioada medievală timpurie. Galerele de tip dromon (sau cel puțin nave de război similare) au fost folosite și de adversarii apropiați ai bizantinilor, în special de arabi, în jurul secolului al VII-lea d.Hr.

În ceea ce privește modificările de design, dromonul dispunea probabil de o punte completă (katastrōma), pe care putea fi amplasată artilerie, dar, în mod notabil, nu avea un berbec de lovire. În schimb, nava era echipată cu un pinten aflat deasupra liniei apei (cu vârf ascuțit), utilizat pentru a rupe vâslele inamicului, și nu pentru a perfora coca navelor adverse.

De asemenea, se poate presupune că dromonii, indiferent dacă aveau un singur rând sau două rânduri de vâsle, erau echipați cu eficientele vele latine (de formă triunghiulară), probabil introduse de arabi, care, la rândul lor, ar fi preluat această tehnologie de la indieni.

Nava incendiară (folosită din jurul secolului al V-lea î.Hr. până în sec. al XIX-lea d.Hr.)

În domeniul tehnologiei navale, termenul de navă incendiară este unul generic, folosit pentru a desemna diferite tipuri de nave de război utilizate cu scopuri tactice variate. De exemplu, una dintre cele mai vechi relatări despre o „navă incendiară” se referă la o corabie incendiată în mod deliberat de siracusani, care au îndreptat apoi vasul în flăcări spre flota ateniană în timpul expediției din Sicilia (în jurul anului 413 î.Hr.).

Atenienii au reușit însă să diminueze pericolul, stingând incendiul. O stratagemă tactică similară a fost utilizată și în Bătălia de la Stâncile Roșii (în jurul anului 208 d.Hr.), când generalul Huang Gai a trimis nave incendiare (încărcate cu vreascuri, trestii uscate și ulei gras) împotriva adversarului său, Cao Cao.

Pe de altă parte, o versiune considerată mult mai eficientă a navei incendiare a fost concepută de romanii de răsărit (Imperiul Bizantin) în timpul confruntărilor decisive cu arabii, în jurul anului 677 d.Hr. Folosind galerele de tip dromon menționate anterior, bizantinii și-au echipat navele rapide cu sifoane speciale și dispozitive de pompare, în locul obișnuitului pinten sau berbec.

Aceste sifoane aruncau „foc lichid” (cunoscut sub numele de Foc Grecesc), care continua să ardă chiar și atunci când plutea pe apă. De fapt, unii autori au explicat că extrem de eficientul Foc Grecesc putea fi stins doar cu nisip, oțet puternic sau urină veche.

Este suficient să spunem că arma și nava incendiară erau perfect adaptate războiului naval; astfel, Imperiul Roman de Răsărit le-a folosit în numeroase confruntări maritime pentru a obține victorii, printre care se numără succesele cruciale din timpul celor două asedii arabe ale Constantinopolului.

Totuși, procedurile de fabricare și utilizare a Focului Grecesc au rămas un secret militar strict păzit, într-o asemenea măsură încât ingredientul original s-a pierdut în timp. Cu toate acestea, cercetătorii speculează că substanța ar fi putut conține elemente precum petrol lichid, naftă, smoală (obținută din gudron de cărbune), sulf, rășină, var nestins și bitum, toate combinate cu un anumit ingredient „secret”.

În plus, există descrieri din secolul al XI-lea referitoare la nave incendiare ale dinastiei Song de Nord, care ar fi fost echipate cu aruncătoare de flăcări similare mecanismelor de Foc Grecesc utilizate de marina bizantină. În Epoca Velierelor (1571–1862 d.Hr.), diverse flote au folosit nave incendiare explozive.

Aceste vase, stropite cu gudron și grăsimi și umplute cu pulbere de pușcă, erau operate de un echipaj redus, care se retrăgea în ultimele momente înainte ca nava incendiară să se izbească de o ambarcațiune inamică. Astfel de tactici navale extrem de dure erau, de regulă, rezervate atacurilor asupra navelor ancorate, și nu luptelor purtate în larg.

De fapt, până la apariția Imperiului Roman, termenul liburniană ajunsese să fie utilizat ca un termen generic pentru majoritatea tipurilor de nave romane (inclusiv nave de transport). Din punct de vedere istoric, Agrippa este cunoscut pentru faptul că și-a folosit eficient flota de nave liburniene împotriva forțelor lui Marc Antoniu și Cleopatra, în bătălia decisivă de la Actium, din anul 31 î.Hr.

Nava lungă vikingă (aprox. secolul al X-lea d.Hr.)

Deși navele de raid vikinge au fost una dintre caracteristicile definitorii ale incursiunilor și acțiunilor militare vikinge, aceste vase prezentau o varietate considerabilă de designuri – contrar percepțiilor populare actuale. Potrivit istoricilor, amploarea acestei diversități poate fi dedusă în mod credibil din numărul mare de termeni tehnici folosiți în sursele contemporane pentru a le descrie.

În acest sens, vikingii de dinainte de secolul al X-lea făceau foarte puține distincții între diferitele lor nave comerciale și navele de război, ambele tipuri (alături de altele) fiind utilizate pentru expediții militare peste mări. Cu alte cuvinte, primele raiduri vikinge de-a lungul coastelor Angliei (inclusiv jefuirea mănăstirii Lindisfarne în anul 793 d.Hr., eveniment ce marchează începutul Epocii Vikingilor) au fost probabil realizate cu ajutorul unor nave „hibride”, care nu erau special concepute pentru scopuri militare – spre deosebire de navele „speciale” prezentate în serialul The Vikings.

Totuși, în perioada de după secolele IX–X, când raidurile vikinge au devenit mai organizate prin intermediul structurilor militare sau leiðang (ledungen), vikingii au început să proiecteze în mod deliberat nave de război dedicate, cu modificări structurale orientate atât spre forță, cât și spre viteză.

Cunoscute sub denumirile de snekkja (sau „subțire”), skeid (însemnând „cea care taie apa”) și drekar (sau drakkar, „dragon”, derivat din celebrul cap de dragon de pe prova), aceste nave lungi, aerodinamice, erau de obicei mai lungi și mai înguste, având un număr mai mare de vâsle. Pe de altă parte, intensificarea comerțului a impus și dezvoltarea unor nave comerciale specializate, numite kaupskip, mai late, cu bordaje înalte, care se bazau în principal pe o putere velică superioară.

Datorită designului lor suplu, navele lungi vikinge necesitau în mod obișnuit un singur om la fiecare vâslă atunci când navigau prin ape neutre. Însă, în momentul luptei, vâslașul era însoțit de alți doi războinici, al căror rol era nu doar să ajute la sporirea vitezei navei, ci și să-l protejeze pe vâslaș de proiectilele inamice. Pe măsură ce raidurile vikinge au devenit mai profitabile și mai bine organizate, bogățiile obținute au fost investite în construirea unor nave de război tot mai mari și mai performante.

Un exemplu elocvent este nava regelui Olaf Tryggvason (care a domnit în Norvegia între anii 995 și 1000 d.Hr.), denumită sugestiv Șarpele Lung. Potrivit legendelor, această navă ar fi transportat opt oameni pentru fiecare jumătate de compartiment (sau vâslă) în timpul bătăliei navale de la Svolder, ceea ce ar fi însemnat peste 550 de oameni la bord, dacă sunt luați în calcul și ceilalți combatanți.

Din punct de vedere practic, acest scenariu ar putea fi ușor exagerat, posibil din cauza unor probleme de traducere. Totuși, chiar și dacă luăm în calcul opt oameni per compartiment (sau patru oameni per vâslă), numărul total de oameni pe care Șarpele Lung l-ar fi putut transporta depășea 300.

Carraca (origini în secolul al XIV-lea d.Hr.)

Considerată unul dintre cele mai influente tipuri de nave din istoria navigației, carraca a fost probabil printre primele vase maritime care au evoluat dincolo de designul galerelelor de război. În esență, carraca a renunțat complet la orice sistem bazat pe vâsle, bazându-se exclusiv pe pânze.

Astfel, un design complet dezvoltat de carracă era de obicei echipat cu vele pătrate pe catargul prova și pe catargul principal, precum și cu velă latină pe catargul de la pupa. Dimensiunile carracei, împreună cu coca sa robustă construită în sistem carvel, o diferențiau clar de predecesoarele sale bazate pe galere, unele variante având capacități impresionante, de până la aproximativ 1.000 de tone.

Până la începutul secolului al XVI-lea, carraca (cunoscută și sub numele de nao în spațiul mediteranean) a devenit nava standard pentru rutele comerciale atlantice și pentru explorare. Capacitatea sa mare o făcea ideală ca navă comercială, iar construcția solidă și pupa înaltă (cu castel de prova, castel de pupa și bompres) îi confereau eficiență și ca navă de război.

Caravela (origini în secolul al XV-lea d.Hr.)

Caravelele lui Cristofor Columb – Niña, Pinta și Santa Maria (posibil o carracă).

Ca reacție la natura relativ greoaie a navelor de tip carracă, atât militare cât și comerciale, portughezii (iar mai târziu spaniolii) au dezvoltat caravela – o navă cu pânze mai mică, dar extrem de manevrabilă, cu trei catarge și vele „modulare”. În acest sens, pânzele navei puteau fi adaptate în funcție de situație și de nevoile echipajului, fiind utilizate atât vele latine (caravela latina), cât și vele pătrate (caravela redonda).

Acest nivel ridicat de flexibilitate în design a permis caravelei să se afle în prima linie a expedițiilor de explorare portugheze. Un exemplu relevant îl reprezintă navele Niña și Pinta ale lui Columb, care au jucat un rol esențial în călătoria către Americi.

Până la sfârșitul secolului al XV-lea, portughezii au construit variante mai mari de caravele, adesea ca nave de război dedicate, cu o mobilitate superioară. Unele dintre aceste modele aveau patru catarge (cu o combinație de vele pătrate și latine), precum și castel de prova și castel de pupa, deși rămâneau mai mici decât carracele.

Galeasa (origini la sfârșitul secolului al XV-lea d.Hr.)

Gravură a unei galease din Plan de Plusieurs Bâtiments de Mer avec leurs Proportions (cca. 1690), de Henri Sbonski de Passebon.Sursa: Wikimedia Commons

Proiectată ca un compromis între navele mari propulsate de pânze și galerele propulsate de vâsle, galeasa era echipată cu o combinație de vâsle (de obicei în număr de 32) și catarge (în mod normal 3). În esență, această navă de război a fost concepută pentru a îmbina manevrabilitatea superioară a galerei cu capacitatea volumetrică necesară transportului artileriei grele.

Nu este de mirare că numeroase puteri maritime au adoptat designul galeasei, în special venețienii, care au folosit-o cu mare eficiență în Bătălia de la Lepanto (1571), dar și otomanii, care își numeau aceste nave „hibride” mahons.

Din păcate, în timp, limitările acestor galease de tip fregată au devenit evidente, în special din cauza naturii lor de compromis. De exemplu, majoritatea galeaselor nu puteau transporta vele pătrate robuste, din cauza dimensiunilor și formei cocilor derivate din galere. În același timp, dimensiunile mai mari, comparativ cu o galeră de război standard, nu permiteau galeasei să fie la fel de manevrabilă precum predecesoarea sa propulsată exclusiv de vâsle.

Chebec (origini în secolul al XVI-lea d.Hr.)

Răspunsul nord-african la navele de război europene dotate cu baterii laterale (partea longitudinală a navei pe care sunt amplasate tunurile), chebecul (sau xebec – probabil derivat dintr-un cuvânt arab care înseamnă „navă mică”) a fost o variantă evoluată a galerei de război utilizate de pirații berberi.

Ca reacție la pânzele și tunurile navelor europene mai mari, chebecul a fost proiectat astfel încât să poată găzdui tunuri dispuse pe borduri. Totodată, această navă era vizibil mai mică și mai suplă ca formă generală, mai ales în comparație cu masivele carrace (naos) ale Mediteranei.

De-a lungul câtorva decenii, navele de tip chebec au renunțat complet la vâsle, bazându-se exclusiv pe trei vele latine de mari dimensiuni, realizând astfel tranziția completă de la galeră la navă cu pânze.

În același timp, caracteristicile lor de design sofisticat – precum utilizarea vergilor latine mari, poziționarea unghiulară a catargelor și provele alungite – le-au făcut mai rapide și mai manevrabile decât navele de război greoaie ale epocii. Interesant este faptul că eficiența chebecurilor a dus la adoptarea lor și de către marinele Franței și Spaniei în secolul al XVIII-lea.

Nava-țestoasă (origini la sfârșitul secolului al XVI-lea)

Atunci când forțele japoneze conduse de daimyo Hideyoshi au invadat Coreea în 1592, acestea beneficiau de două avantaje majore față de adversarii lor: muschetele furnizate de portughezi și tactica agresivă de abordare a navelor inamice, sprijinită de focul tunurilor. Amiralul coreean Yi Sun-sin a contracarat însă aceste strategii prin introducerea unei nave nou proiectate, cunoscută sub numele de Navă-țestoasă (Geobukseon în coreeană).

Construite cu ajutorul unor fonduri private recent strânse, aceste nave făceau parte dintr-o flotă relativ mică și aveau dimensiuni de aproximativ 36 de metri lungime (120 ft) și 9 metri lățime (30 ft), fiind acoperite cu plăci de fier. Structura de bază era realizată din pin roșu sau molid rezistent, iar ansamblul impunător includea o cocă stabilă în formă de U, trei punți blindate și două catarge masive, toate puse în mișcare de un grup de peste 80 de vâslași puternici.

Elementul definitoriu al navei-țestoasă era însă acoperișul său special, prevăzut cu o multitudine de țepi metalici (uneori mascați cu paie), care împiedicau japonezii să abordeze nava.

Acest design intimidant era completat de un sistem de cinci tipuri de tunuri coreene, amplasate în 23 de guri de tragere, cu raze efective cuprinse între 300 și 500 de metri. În cele din urmă, nava devenea și mai înfricoșătoare prin capul de dragon montat pe prova, despre care se spunea că emitea fum de sulf, menit să ascundă deplasarea lentă, dar impunătoare, a acestei ambarcațiuni redutabile.

Galeon (origini în secolul al XVI-lea d.Hr.)

Potrivit istoricului Angus Konstam, începutul secolului al XVI-lea a reprezentat o perioadă de inovație în proiectarea navelor, marcată de adoptarea unor sisteme de vele mai eficiente și a artileriei navale moderne. Un produs al acestui progres tehnologic în domeniul maritim a fost galeonul – o navă de război inspirată din combinarea manevrabilității caravelelor cu robustețea și capacitatea mare a carracelor.

În acest context, galeonul a fost probabil dezvoltat ca o ambarcațiune navală specializată, cu o construcție solidă bazată pe chilă, destinată în principal luptelor și confruntărilor navale, dar capabilă și să transporte o anumită cantitate de marfă.

După anii 1570, marina spaniolă a manifestat un interes deosebit pentru dezvoltarea propriei versiuni de galeon, ceea ce a dus la apariția Galeoanelor Regale ale Armadei Spaniole. Aceste nave de război impresionante variau de la uriașe unități de 1.000 de tone (echipate cu aproximativ 50 de tunuri) până la nave de 500 de tone (cu circa 30 de tunuri la bord).

Masa considerabilă a acestor nave era echilibrată de un design elegant, cu o pupa mai ascuțită, un raport lungime-lățime mai suplu (comparativ cu carracele voluminoase) și o formă a corpului mai eficientă pentru transportul artileriei. Totuși, la începutul secolului al XVII-lea, dimensiunile Galeoanelor Regale au fost reduse, acestea fiind utilizate tot mai frecvent ca nave de escortă (și chiar ca transportoare de marfă) pe rutele comerciale transatlantice extrem de profitabile.

În ceea ce privește artileria de la bordul unui galeon tipic, existau mai multe tipuri de piese, printre care se numărau canones (tunuri grele), culebrinas (culverine), pedreros (tunuri care trăgeau proiectile din piatră), bombardettas (tunuri din fier forjat) și versos (tunuri pivotante).

Dintre acestea, pedreros – utilizate ca arme antipersonal la distanță mică – și bombardettas – cu rază de acțiune mai redusă față de tunurile din bronz – erau considerate din ce în ce mai depășite până în secolul al XVII-lea. În schimb, versos, datorită monturii pivotante și mecanismului de încărcare rapidă pe la culată, erau eficiente și versatile, putând trage atât ghiulele solide, cât și cartușe cu alice.

Schooner (origini în secolul al XVII-lea)

Schoonerul era definit, de regulă, ca o navă relativ mică, cu două sau mai multe catarge, fiecare echipat cu vele aurice (dispuse înainte și înapoi). Deși era mai mic decât navele de război tipice ale epocii, schoonerul (și sloop-ul, chiar mai mic) a devenit ambarcațiunea preferată de pirații care au operat în zona Caraibelor aproximativ între anii 1660 și 1730.

Acest lucru se datora probabil discreției relative, vitezei superioare și manevrabilității excelente – mai ales în comparație cu navele comerciale masive. În esență, pirații din Caraibe preferau să atace vase comerciale, nu nave de război puternice, care se deplasau adesea în escadre.

În ceea ce privește armamentul, sloop-urile și schooner-ele mai mari erau echipate de obicei cu tunuri de 4 livre (cunoscute și ca Canon de 4 Gribeauval), cele mai ușoare tunuri din arsenalul artileriei de câmp franceze contemporane. Aceste piese cântăreau aproximativ 290 kg și aveau o rază maximă de tragere de peste 1.300 de yarzi. Navele piraterești mai mari (precum Royal Fortune a lui Black Bart) erau, desigur, dotate cu tunuri mai grele, inclusiv piese medii de 8 livre și tunuri grele de 12 livre.

Concluzie

HMS Hercule – navă de linie, pictură de Louis-Philippe Crépin.Sursa: Wikimedia Commons

Din păcate, în ciuda numeroaselor modificări – atât structurale, cât și organizaționale – aduse galeonului spaniol, războiul naval din deceniile de la mijlocul secolului al XVII-lea s-a schimbat semnificativ în ceea ce privește formațiile și manevrele.

Astfel, în anii următori, una dintre tacticile larg adoptate de numeroase marine europene a fost cea a „liniei de bătaie”. Aceasta presupunea alinierea navelor una în spatele celeilalte, permițându-le să tragă salve coordonate cu tunurile de pe borduri, fără riscul focului fratricid.

Adoptarea acestor tactici a transformat navele în adevărate platforme plutitoare de artilerie, ceea ce a dus la proiectarea unor vase mai grele, cu un număr mai mare de tunuri – cunoscute sub denumirea de „nave de linie”. În mod ironic, navele mai suple, precum galeonul, au devenit anacronice, atenția constructorilor navali mutându-se din nou către navele masive, dotate cu artilerie laterală puternică.