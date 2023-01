Care sunt cele mai bine vândute tablouri din lume?

În urmă cu mai bine de 500 de ani, Leonardo da Vinci crea Mona Lisa, cea mai valoroasă pictură a tuturor timpurilor, asigurată astăzi pentru suma de 900 de milioane de dolari. Din fericire pentru iubitorii de artă, capodopera poate fi admirată de publicul larg la Muzeul Luvru din Paris, în condiții de maximă siguranță. Dar nu toate picturile vândute la prețuri-record de Casele de Licitație, ori în urma unor tranzacții private, pot fi văzute în muzee și galerii de artă. Despre multe dintre ele nu se mai știe nimic sau se află în centrul unor controverse.

Pictura Salvator Mundi a fost vândută în noiembrie 2017, prin Casa de Licitație Christie's din New York și, în prezent, nu poate fi admirată în niciun muzeu sau galerie din lume. Opera de artă se află în fruntea listei cu cele mai scumpe tablouri vândute vreodată, prețul-record la care a fost achiziționată de prințul arab Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud fiind de aproximativ 450 de milioane de dolari, după un adevărat război de licitații, care a durat aproape douăzeci de minute.

Ministrul culturii din Arabia Saudită, prințul Badr, ar fi făcut achiziția în numele Departamentului de Cultură și Turism din Abu Dhabi. Locația actuală a picturii nu se cunoaște cu exactitate, însă un raport din 2019 a scos la iveală că aceasta ar fi pe un iaht luxos, ancorat undeva pe Marea Roșie, ori s-ar afla depozitată în Elveția.

Sumă-record pentru tabloul lui da Vinci „Salvator Mundi”

Salvator Mundi (Mântuitorul lumii), care îl înfățișează pe Hristos ținând un glob într-o mână și formând semnul crucii cu cealaltă, este o pictură (1499-1510) atribuită în întregime sau parțial lui Leonardo da Vinci. Multă vreme s-a crezut că este o copie a unui original pierdut, însă după restaurarea acesteia, în 2006, multe tehnici vizibile care sunt caracteristice lucrării maestrului renascentist au devenit mai clare și i-au fost reatribuite. Pictura a fost inclusă într-o expoziție majoră la National Gallery din Londra, în 2011-2012.

În mai 2013, dealerul elvețian Yves Bouvier a achiziționat tabloul pentru puțin peste 75 de milioane de dolari, într-o vânzare privată, intermediată de Sotheby's, New York. Lucrarea a fost apoi vândută cu 127,5 milioane de dolari colecționarului rus Dmitri Rybolovlev, care, înainte de a o revinde prin Casa de Licitație Christie's, pentru suma-record de 450.312.500 de dolari, a expus-o la Hong Kong, Londra și San Francisco.

Deși majoritatea savanților o atribuie lui da Vinci, sunt și voci care contestă acest fapt și susțin că artistul renascentist ar fi contribuit doar cu anumite elemente. Au fost identificate aproximativ treizeci de copii și variații ale lucrării, realizate de elevii și adepții lui Leonardo.

Kooning, de la 4.000 de dolari la 300 de milioane de dolari

Pe locul al doilea al celor mai scumpe tablouri vândute vreodată se găsește Interchange, o pictură abstractă expresionistă înfățișând o figură feminină, în ulei pe pânză, a pictorului olandez-american Willem de Kooning (1904-1997). Finalizată în 1955, pictura a fost vândută de Kooning în același an, pentru suma de 4.000 de dolari, arhitectului Edgar Kaufmann Jr. Acesta a revândut tabloul, alături de alte piese din colecția sa de artă, la Sotheby's din New York, în noiembrie 1989, comerciantului de artă japonez Shigeki Kameyama, pentru 20,7 milioane de dolari, stabilind astfel un preț-record pentru un artist în viață.

Vânzarea a avut loc la trei luni după ce un judecător l-a declarat pe Kooning inapt mintal din cauza bolii Alzheimer. În septembrie 2015, Interchange a completat colecția miliardarului american Kenneth C. Griffin, care a plătit pentru tablou 300 de milioane de dolari.

„Jucătorii de cărți” ai lui Cézanne au ajuns la familia regală din Qatar

Podiumul este completat de The Card Players (Jucătorii de cărți), care reprezintă o serie de picturi în ulei ale artistului francez postimpresionist Paul Cézanne. Pictate în perioada finală a lui Cézanne, la începutul anilor 1890, cele cinci picturi variază ca dimensiune, artistul finalizând, de asemenea, numeroase desene și studii în pregătirea faimoasei serii.

O versiune a Jucătorilor de cărți a fost vândută în 2011 familiei regale din Qatar pentru un preț estimat la 250 de milioane de dolari (301,1 milioane de dolari la cursul de azi), un record la acea vreme, care nu a fost depășit până în noiembrie 2017. Cele mai multe dintre picturile din această serie sunt acum expuse în muzee de artă din întreaga lume, cum ar fi Institutul de Artă Courtauld din Londra și Muzeul parizian D'Orsay.

„Când te vei căsători” a lui Gauguin nu a fost apreciată în timpul vieții artistului

Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?) a lui Paul Gauguin ocupă locul al patrulea în topul celor mai vândute tablouri din lume. Este o pictură în ulei din 1892 a artistului postimpresionist francez, împrumutată de Kunstmuseum din Basel (Elveția) timp de aproape o jumătate de secol. A fost apoi vândută, în urma unei tranzacții private, de familia lui Rudolf Staechelin către statul Qatar, mai precis lui Sheikha Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani, în februarie 2015, pentru aproape 210 milioane de dolari.

În anul 1891, Paul Gauguin a plecat în prima sa călătorie în Tahiti, începând astfel dragostea și fascinația de-o viață pentru insula și femeile de aici. Un an mai târziu, a pictat acest tablou faimos, în stil postimpresionist. Pictura în ulei înfățișează două tinere așezate într-un peisaj frumos colorat, de albastru, verde și auriu.

Vă vine să credeți sau nu, picturile realizate de Gauguin în paradisul tahitian, inclusiv pictura Când te vei căsători, au fost întâmpinate cu o relativă indiferență când artistul s-a întors în Franța. Expoziția sa din 1893 a avut doar un succes limitat, generând câteva recenzii favorabile, dar ca vânzări s-a situat mult sub limita așteptărilor. Prețul celebrei picturi a fost de 1500 de franci, însă nu au existat doritori.

Expresionismul ocupă locul al cincilea

Pe locul al cincilea se află Number 17A (Numărul 17A) de Jackson Pollock, tablou achiziționat de investitorul american Kenneth C. Griffin, în urma unei tranzacții private, în septembrie 2015, pentru suma de aproximativ 200 de milioane de dolari.

Lucrarea expresionistă, pictată în anul 1948 prin stropirea vopselei pe o placă de fibre, la un an după ce Pollock a lansat publicului metoda sa de picurare a acuarelei, a fost împrumutată Institutului de Artă din Chicago, după vânzare.

FOTO: Profimedia