Care este valoarea si importanța patrimoniului pentru fiecare dintre noi

La aproape doi ani de activitate a unui grup de lucru care încearcă să arate centățenilor că nu sunt singuri atunci când vine vorba de patrimoniu cultural românesc sunt încă multe întrebări care mai de care mai importante.

Am invitat pe unul dintre membrii importanți ai proiectului 112patrimoniu, arh. Dorothee Hasnaș, să ne răspundă lacâteva întrebări care sunt convins că sunt pe buzele multora, continuând discuția pornită cu articolul Ce este 112 patrimoniu?

Platforma 112 patrimoniu atrage atenția asupra abuzurilor care se petrec împotriva imobilelor istorice si de patrimoniu, dar dacă ar fi sa explicați unui cetățean obișnuit cum ați defini importanța patrimoniului?

Odată cu detaliile vechi se pierd tehnici, materiale si elemente care nu mai pot fi reproduse astăzi. Cu fiecare usa, fereastra si casa veche, dispare o parte din identitatea și flerul locului. Fara aceste detalii, sărăcim.

Arh Dorothee Hasnas (dreapta) la vernisajul unei expozitii despre potentialul patrimoniului cultural

Așadar patrimoniul este important si atunci cand nu suntem proprietarul casei? Ce am de câștigat eu care dețin un apartament într-un bloc normal de la o clădire de patrimoniu care nu dispare?

Patrimoniul este cel care da identitate unui loc, el include povestile si istoria locului respectiv. Odată ce se pierde spiritul unei zone, valoarea ei crește numai pe termen scurt, scazand apoi pe termen mediu pe masura ce se degradează imobilele noi și se infunda cu masini străzile vechi. Cand mai dispar si ultimii arbori batrani, ajungem într-o inghesuiala si un desert de beton si garduri, in care valoarea metrului pătrat scade treptat. Vezi zona Floreasca-Dorobanti, cu indesire extremă in ultimii ani, fata de Cotroceni, unde bucurestenii merg adesea in weekend să se plimbe pe străzi. Sau stradutele din parcelare vechi, Uranus sau din Bucureștii noi, care se modernizează ieftin din ce în

Cum vedeți legatura intre dezvoltarea economica si sociala a unei zone si renovarea/ reintegrarea în spațiul urban a unei imobil de patrimoniu aflat în stare de degradare?

Un oraș care si-a îngrijit si îsi pune in valoare patrimoniul devine mai atractiv: sa ne gandim ca oamenii merg la Paris, Viena sau Istanbul pentru a-i admira poveștile devenite arhitectura, nu pentru a-i vizita noile dezvoltări imobiliare. Cand ne concentrăm doar asupra oportunității investitorilor, care include de obicei optimizarea investiției, pe șleau – cum sa construim cat Într-un peisaj anonim, valoarea metrului pătrat va fi întotdeauna mai mica, la acelasi nivel de mentenanta.

Dacă ar fi sa îndemnați pe cineva sa devina voluntar in proiectul dvs – mai exact sa sa contacteze cand intalneste o ilegalitate, cum ati proceda?

Platforma noastra este deschisa tuturor. Va invitam sa va familiarizati cu ea si sa aflati ce reguli se aplica orașului nostru. Sau puteti direct sesiza o distrugere, salvand o casa.

Pentru o sesizare, puteti intra direct de pe telefon sau calculator pe https://112patrimoniu.ro/sesizare/ si formularul va va ghida prin informatia necesara. Pentru a grăbi demersul, merita sa aveti adresa exacta si cateva fotografii ale distrugerii pe care doriți sa o sesizati. Odata trimisa catre noi, sesizarea va fi moderata si trimisa automat in numele OAR București către autoritățile competente.

Daca intalniti o situatie in care este necesara alertarea urgenta a autoritatilor, de exemplu o demolare sau distrugere a unei fatade istorice, nu ezitați sa dublati sesizarea cu un telefon la politia locala. Intervenția acestora va putea opri pierderea unor detalii extrem de valoroase, cum au fost basorelieful de pe cinematograful Dacia sau demolarea casei sculptorului lon Dimitriu-Bârlad, care se găsea la intersecția străzilor Donizetti cu Paul Urechescu. Fațada din stânga avea efigiile lui Raffaello și Michelangelo, iar cea din dreapta, figurile celor doua fiice ale sale și a Reginei Maria.

Ce este mai valoros un teren gol in centrul orasului, un teren cu o clădire noua sau un teren cu o cladire subreda, dar de patrimoniu? De ce?

Un teren gol reprezinta un potential, desigur. Ce se va construi pe el va îmbogăți zona, dacă este vorba de arhitectura de calitate, care respecta regulamentele acesteia – sau dimpotriva, va contribui la mutilarea si devalorizarea ei. De asemenea, clădirea nouă va putea ridica sau coborî zona in care se afla, precum si calitatea vieții locuitorilor sai. Cele mai bune exemplu de design care pastreaza arhitectura veche, restaurand-o ridicand zona sunt gelateria Velocita de pe calea Victoriei, hotelul Marmorosch Blank de pe str. Doamnei, sera Eden, care doar pune in valoare o grădina veche de pe Rosetti – sau proiectul Fosta Fabrica. Exemple de bune practici avem cateva aici.

Te invitam sa contribui cu mai multe!

Clădirea șubredă se poate transforma, la randul ei, într-o bijuterie unică, cu putin efort si renovarea necesara. Deci tot potential! Inchipuiti-va orașele in care mergem in vacanța sau la un city break, fără casele lor vechi. Atena, Parisul sau Florența au un patrimoniu magnific. Sigur că ar fi mai simplu din punct de vedere mentenanta si costuri pentru un locuitor al Veneției să-și inlocuiasca palazzo-ul scump cu o dezvoltare ultra-moderna. Insa nu ar fi mai valoros pe termen lung – și toată lumea ar avea de pierdut. Trebuie sa ne obișnuim cu ideea ca imobilele nu sunt haine pe care modificăm după chef si le aruncam apoi la gunoi cand nu ne mai plac, ci reprezinta o adevarata resursa – cu o durata de viata mult mai lungă. Și poți trai extrem de modern într-un spațiu istoric.