Care era situația proprietăților românești din Balcic, în vara anului 1945?

Consulul general al României la Varna, M. Oncescu-Beștelei, se afla la jumătatea lunii august în Balcic, pentru a verifica situația proprietăților românești din oraș și a face noi demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a spune capăt unor abuzuri.

„Atât stăruințele mele cât și ale Legației noastre din Sofia rămân fără nici un rezultat, deoarece însăși autoritățile sunt acelea care dau exemplul încălcării drepturilor noastre de proprietate. Astfel:

1) Subprefectul local, șeful administrației, a ridicat, fără nici o formă, o parte din mobilierul vilei Pillat, pentru folosința sa proprie;

2) căpitanul portului a ridicat restul mobilierului din aceeași vilă;

3) Comandantul garnizoanei a ocupat în mod abuziv vila Pillat, alungând paznicii lăsați de proprietar, iar în vila Greceanu și-a instalat trupa;

4) Secretarul partidului comunist s-a instalat în vila Cancicov, pe care a transformat-o în coteț de păsări și porci;

5) subșeful Poliției a făcut același lucru din vila Bogdănescu;

6) Șeful Poliției a ocupat o grădină a Palatului spre a cultiva legumele necesare miliției locale, fără a plăti măcar chiria respectivă;

7) Spitalul de stat s-a instalat în vila general Rasoviceanu; etc.

Toate aceste autorități sau particulari au ocupat vilele fără nici o formă, stau în ele atât cât le place, nu se gândesc să plătească nici o chirie, nici să achite impozitele sau să facă vreo reparație și când pleacă nu le dau în primire nimănui, astfel că în curând vor ajunge o grămadă de ruine”, scria consulul general al României la Varna, M. Oncescu-Beștelei, conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Foto sus: Palatul Regal din Balcic, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

Sursă:

AMAE, fond Tratatul de la Craiova, vol. 11

Mai multe pentru tine...