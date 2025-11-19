Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Palatul Regal din Balcic, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

Care era situația proprietăților românești din Balcic, în vara anului 1945?

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei

Consulul general al României la Varna, M. Oncescu-Beștelei, se afla la jumătatea lunii august în Balcic, pentru a verifica situația proprietăților românești din oraș și a face noi demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a spune capăt unor abuzuri.

Atât stăruințele mele cât și ale Legației noastre din Sofia rămân fără nici un rezultat, deoarece însăși autoritățile sunt acelea care dau exemplul încălcării drepturilor noastre de proprietate. Astfel:

1) Subprefectul local, șeful administrației, a ridicat, fără nici o formă, o parte din mobilierul vilei Pillat, pentru folosința sa proprie;

2) căpitanul portului a ridicat restul mobilierului din aceeași vilă;

3) Comandantul garnizoanei a ocupat în mod abuziv vila Pillat, alungând paznicii lăsați de proprietar, iar în vila Greceanu și-a instalat trupa;

4) Secretarul partidului comunist s-a instalat în vila Cancicov, pe care a transformat-o în coteț de păsări și porci;

5) subșeful Poliției a făcut același lucru din vila Bogdănescu;

6) Șeful Poliției a ocupat o grădină a Palatului spre a cultiva legumele necesare miliției locale, fără a plăti măcar chiria respectivă;

7) Spitalul de stat s-a instalat în vila general Rasoviceanu; etc.

Toate aceste autorități sau particulari au ocupat vilele fără nici o formă, stau în ele atât cât le place, nu se gândesc să plătească nici o chirie, nici să achite impozitele sau să facă vreo reparație și când pleacă nu le dau în primire nimănui, astfel că în curând vor ajunge o grămadă de ruine”, scria consulul general al României la Varna, M. Oncescu-Beștelei, conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Foto sus: Palatul Regal din Balcic, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

Sursă:

AMAE, fond Tratatul de la Craiova, vol. 11

Mai multe pentru tine...
Al Doilea Război Balcanic, mai spectaculos în presă decât în realitate jpeg
Al Doilea Război Balcanic, mai spectaculos în presă decât în realitate
castel balcic 3 net jpg
Balcic, suma Balcanilor | FOTO
Dobrici. Grădina publică (© Imago Romaniae)
Provocările administrației românești în Cadrilater
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
📁 Comunismul in România
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
thede aplm 926x675 png
📁 Războiul Rece
Bărbatul care a scos Suedia din izolare și a făcut-o să conteze în lumea spionajului modial
1 DESCHIDERE pe SPREAD Anii 1900 1920 Mizilul Strada Carol 1 (2) jpg
📁 Istorie Modernă Românească
Ambiţii nemăsurate?
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza jpeg
📁 Conflictele din Orientul Mijlociu
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei
Ordinul 227: «Niciun pas înapoi»! Stalin, pe marginea prăpastiei jpeg
📁 Al Doilea Război Mondial
Ordinul 227: «Niciun pas înapoi»! Stalin, pe marginea prăpastiei