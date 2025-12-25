Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Care e cel mai mic parlament din Europa?

📁 Istorie Modernă Universală
Autor: Paul Zaharia

Andorra are cel mai mic parlament din Europa, dar și unul dintre cele mai vechi, el datând din 1419, când a dobândit prima denumire, Consiliul Pământului.

În 1866, numele său avea să devină Consiliul General al Văilor, pentru ca, în 1993, să se adopte noua Constituție și, odată cu ea, noul nume al parlamentului. Azi, el se numește Consiliul General și are 28 de membri (numărul acestora putând crește la 42), ei fiind consilieri și consilieri generali, mandatul lor întinzându-se pe patru ani. Anterior, acest consiliu era responsabil pentru administrația internă, funcționând și ca legislativ, și ca executiv, condus de un prim-ministru.

Constituția din 1993, al cărei motto este virtus, unita, fortior  (Virtutea unită este mai puternică), aprobată prin referendum, a modificat această structură, transferând majoritatea prerogativelor și puterilor coprincipilor către Consiliul General, care a devenit un adevărat Parlament, ai cărui membri sunt aleși prin vot universal. 14 dintre membri sunt aleși în mod egal de fiecare dintre cele șapte parohii (deci, câte doi/parohie), ceilalți 14 fiind desemnați, tot prin vot firește, la nivel național.

Printre sarcinile lor se numără obligativitatea de a participa la ședințele plenare și la cele ale comisiilor de care aparțin, de a păstra secretul absolut asupra oricărui act sau oricărei rezoluții adoptate, precum și de a respecta deciziile finale ale Syndic General (Președintele Parlamentului) – evocat anterior – și ale organismelor Consiliului General, pe cale de consecință neavând dreptul să încurajeze tulburările din interiorul instituției.

Capitala Andorra la Vella este situată în Pirineii estici, între Franța și Spania
Capitala Andorra la Vella este situată în Pirineii estici, între Franța și Spania

Tot o dată la patru ani, urmare a alegerilor, Consiliul General alege președintele Consiliului Executiv, omul care conduce Guvernul și alege membrii Cabinetului, acesta fiind, din 2019, Xavier Espot Zamora, el fiind ajutat de trei secretari de stat (unul însărcinat cu chestiunile energetice și transportul; al doilea ocupându-se de relațiile cu Uniunea Europeană, al treilea având în subordine egalitatea de  șanse și participarea cetățenească), de un secretar general, un șef de protocol, de un șef de cabinet (toți acești trei demnitari fiind femei, aidoma ultimului dintre cei trei secretari de stat) și de 12 miniștri, dintre care jumătate sunt femei.

image

Știați că?

Steagul național al Andorrei are aceleași culori ca drapelele naționale ale României, Moldovei și Ciadului, albastru-galben-roșu, combinându-se roșul și albastrul steagului francez cu roș-galbenul spaniol, tocmai pentru a simboliza protecția franco-spaniolă.

(...)

Fragmentul face parte dintr-un text publicat în numărul 287 al revistei „Historia” (revista:287), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 12 decembrie - 14 ianuarie, și în format digital pe platforma paydemic.

Cumpără acum
Cumpără acum
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
📁 Istorie contemporană
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
Nașterea lui Iisus Hristos, reprezentată în Catedrala Națională din București (© MIHAIL / Wikimedia Commons)
📁 Istoria Religiilor
Când s-a născut, de fapt, Iisus Hristos?
Nicolae și Elena Ceaușescu la Procesul de la Târgoviște
📁 Revoluția din 1989
De ce a fost neînfricat Nicolae Ceaușescu la Târgoviște
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
📁 Comunism
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
alexandru cel mare captura video jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei