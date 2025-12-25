Care e cel mai mic parlament din Europa?

Andorra are cel mai mic parlament din Europa, dar și unul dintre cele mai vechi, el datând din 1419, când a dobândit prima denumire, Consiliul Pământului.

În 1866, numele său avea să devină Consiliul General al Văilor, pentru ca, în 1993, să se adopte noua Constituție și, odată cu ea, noul nume al parlamentului. Azi, el se numește Consiliul General și are 28 de membri (numărul acestora putând crește la 42), ei fiind consilieri și consilieri generali, mandatul lor întinzându-se pe patru ani. Anterior, acest consiliu era responsabil pentru administrația internă, funcționând și ca legislativ, și ca executiv, condus de un prim-ministru.

Constituția din 1993, al cărei motto este virtus, unita, fortior (Virtutea unită este mai puternică), aprobată prin referendum, a modificat această structură, transferând majoritatea prerogativelor și puterilor coprincipilor către Consiliul General, care a devenit un adevărat Parlament, ai cărui membri sunt aleși prin vot universal. 14 dintre membri sunt aleși în mod egal de fiecare dintre cele șapte parohii (deci, câte doi/parohie), ceilalți 14 fiind desemnați, tot prin vot firește, la nivel național.

Printre sarcinile lor se numără obligativitatea de a participa la ședințele plenare și la cele ale comisiilor de care aparțin, de a păstra secretul absolut asupra oricărui act sau oricărei rezoluții adoptate, precum și de a respecta deciziile finale ale Syndic General (Președintele Parlamentului) – evocat anterior – și ale organismelor Consiliului General, pe cale de consecință neavând dreptul să încurajeze tulburările din interiorul instituției.

Tot o dată la patru ani, urmare a alegerilor, Consiliul General alege președintele Consiliului Executiv, omul care conduce Guvernul și alege membrii Cabinetului, acesta fiind, din 2019, Xavier Espot Zamora, el fiind ajutat de trei secretari de stat (unul însărcinat cu chestiunile energetice și transportul; al doilea ocupându-se de relațiile cu Uniunea Europeană, al treilea având în subordine egalitatea de șanse și participarea cetățenească), de un secretar general, un șef de protocol, de un șef de cabinet (toți acești trei demnitari fiind femei, aidoma ultimului dintre cei trei secretari de stat) și de 12 miniștri, dintre care jumătate sunt femei.

Știați că?

Steagul național al Andorrei are aceleași culori ca drapelele naționale ale României, Moldovei și Ciadului, albastru-galben-roșu, combinându-se roșul și albastrul steagului francez cu roș-galbenul spaniol, tocmai pentru a simboliza protecția franco-spaniolă.

(...)

