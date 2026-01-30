Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Conducătorul Armatei a 6-a germane, generalul von Paulus (© Bundesarchiv Bild 101I-021-2081-31A / Wikimedia Commons)

Când a aflat generalul von Paulus de amploarea Operațiunii Uranus

📁 Al Doilea Război Mondial
Autor: Carol Sabin Florea

Comandamentul Armatei a 6-a germane a aflat de declanșarea unei ofensive majore împotriva Armatei a 3-a române (Operațiunea Uranus - n.r.) abia la 9:45 (ora Berlinului), adică la două ore de la începutul asaltului.

În timpul dimineții zilei de 19 noiembrie 1942, la aeroportul din Millerovo, subofițerul aviator Ludwig Denz din cadrul KG 27 a primit ordinul, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile, să zboare în direcția Donului și să stabilească ce se întâmplă cu pozițiile românilor. După ce bombardierul He 111 a decolat îndreptându-se spre Don, din cauza plafonului de nori, vizibilitatea era redusă, navigația se executa cu ajutorul instrumentelor. Când norii s-au mai risipit și stepa a devenit vizibilă, mai jos, în ochii piloților a apărut o imagine înfricoșătoare. Aceștia au văzut coloane imense de trupe sovietice, infanterie și vehicule blindate care se deplasau spre sud și sud-est, în mai multe locuri. Operatorul radio a raportat imediat ceea ce văzuse la comandamentul flotilei. Era evident că sovieticii au lansat o ofensivă la scară largă.

Curând, bombardierul s-a reîntors la Millerovo, unde echipajul a raportat verbal despre rezultatele recunoașterii comandantului KG 27, colonelul Baron von Beust, care a reacționat imediat. O jumătate de oră mai târziu, grupul II din flotilă a decolat pentru a ataca trupele sovietice care au pătruns în dispozitivul propriu.

Din cauza vizibilității reduse, bombardierele Heinkel He-111 au fost forțate să lanseze bombele de la altitudine mică, îndeplinind, de fapt, rolul unor avioane de atac la sol, însă sovieticii au continuat să atace.

Între timp, acțiunile din Stalingrad se desfășurau ca de obicei. Grupurile de asalt germane au capturat câteva clădiri în partea estică a Fabricii „Baricada” și se pregăteau de noi atacuri. Abia spre seară, comandamentul Grupului de Armate „B” a realizat dimensiunea amenințării.

La ora 22:00, comandamentul lui Paulus a recepționat un mesaj radio prin care se ordona încetarea imediată a tuturor operațiunilor ofensive și retragerea urgentă a Diviziilor 14 și 24 Blindate din interiorul orașului, precum și deplasarea acestora către vest. În același timp, comandamentul Armatei a 4-a Blindate a raportat că a observat deplasări ale tancurilor sovietice în zona Lacurilor Sarpin, mișcări de trupe care indicau probabil pregătiri în vederea declanșării unei ofensive împotriva Armatei a 4-a române.

Descoperă radiografia Bătăliei de la Stalingrad, o luptă crucială istoria celui de-al Doilea Război Mondial, în numărul 53 al revistei „Historia Special"

