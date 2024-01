Asasinarea lui Kennedy plănuită în Cuba? Un expert: Fidel Castro știa ce plănuiește Oswald!

Gus Russo, unul dintre cei mai reputați experți din lume legat de asasinarea lui John Fitzgerald, afirmă, într-un interviu exclusiv pentru Adevărul, că autoritățile americane au ascuns legăturile dintre asasin și Cuba pentru a preveni un al treilea război mondial.

Gus Russo a intervievat peste 6.000 de oameni legat de asasinarea lui JFK FOTO arhiva personală

Pe 22 noiembrie 2023 împlinesc 60 de ani de la asasinarea președintelui John Fitzgerald Kennedy la 22 noiembrie 1963, Dallas. Iar Weekend Adevărul a realizat un interviu exclusiv cu Gus Russo, unul dintre cei mai apreciați experți din lume legat de acest tragic eveniment.

Născut în 1950, Gus Russo a lucrat în 1968 și pentru campania prezidențială a lui Robert Kennedy, fratele lui John Fitzgerald Kennedy, care a murit și el asasinat. În 1991, Gus Russo a fost cercetător în cadrul unui documentar realizat de PBS despre viața lui Lee Harvey Oswald, mergând în toate locurile de pe glob unde a fost Oswald.

În 1998, Gus Russo a publicat cartea „Live By The Sword: The Secret War against Castro and the Death of JFK”. În carte, Russo argumentează că Lee Harvey Oswald a fost probabil singurul asasin și că războiul secret împotriva lui Fidel Castro a grăbit asasinarea Președintelui Kennedy și acoperirea urmelor de către Lyndon B. Johnson, CIA și Robert Kennedy pentru a preveni un război nuclear împotriva Cubei și a Uniunii Sovietice. Cartea a fost nominalizată la Premiul Pulitzer.

Gus Russo a fost coproducător la peste 10 documentare despre asasinarea lui JFK și a intervievat din 1978 și până acum peste 6.000 de oameni legat de asasinarea președintelui Kennedy, inclusiv martori, agenți FBI, CIA, Secret Service și rude ale lui Lee Harvey Oswald. Face parte din Consiliul Consultativ la Muzeul Național al Criminalitatii Organizate și al Legii (The Mob Museum) din Las Vegas.

În ziua fatidică de 22 noiembrie 1963, preşedintele John Fitzgerald Kennedy şi soţia sa, Jacqueline, traversau cu limuzina decapotabilă centrul oraşului Dallas împreună cu guvernatorul statului Texas şi cu soţia acestuia. Pe marginea străzilor, zeci de mii de oameni îl aclamau pe preşedinteșe american. La ora 12.30, în dreptul depozitului de carte, s-au auzit trei focuri de armă. Primul glonţ şi-a ratat ţinta, toată lumea crezând ca sunetul a fost provocat de o petardă. Al doilea l-a nimerit pe preşedinte în spate şi a ieşit prin trahee, după care l-a lovit şi pe guvernator. Următoarea lovitură a fost cea fatală, preşedintele Kennedy fiind împuşcat în cap.

Transportat rapid la spital, J.F. Kennedy nu a mai putut fi salvat, loviturile fiind extrem de grave. Iar John Fitzgerald Kennedy, cel mai tânăr președinte din istoria Statelor Unite (fusese ales în 1960 la doar 43 de ani) a fost declarat mort o jumătate de oră mai târziu.

Kennedy a fost împușcat la 46 de ani FOTO Getty Images

Presupusul asasin, Lee Harvey Oswald, a fost prins în mai puţin de o oră şi jumătate de la comiterea asasinatului ce a șocat o lume întreagă şi a rămas autorul oficial al crimei. Ancheta derulată ulterior tragicului eveniment a confirmat că Oswald era vinovat de moartea preşedintelui, însă adevărul nu s-a aflat vreodată, pentru că Oswald a fost ucis două zile mai târziu de Jack Ruby şi nu a apucat să le spună procurorilor ce s-a întâmplat cu adevărat și care au fost motivele din spatele asasinatului.

În interviul exclusiv acordat pentru Weekend Adevărul, Gus Russo spune că oficialii cubanezi știau de intențiile lui Lee Harvey Oswald de a îl asasina pe Kennedy și chiar l-au încurajat în acest sens. Russo își susține teoria legăturilor cubaneze cu asasinarea lui Kennedy bazându-se pe zecile de mii de documente studiate în ultimele patru decenii de la autoritățile din Statele Unite, Rusia, Mexic și Cuba și pe numeroasele interviuri realizate cu oficiali importanți.

Lee Harvey Oswald după arestare FOTO Getty Images

Adevărul: Care sunt motivele principale pentru care credeți că moartea lui John Fitzgerald Kennedy a fost grăbită de eforturile secrete ale lui John și Robert Kennedy de a-l înlătura pe Fidel Castro de la putere?

Oswald era foarte pro-Castro. Sunt multe dovezi în acest sens. Distribuia pliante pro-Castro, vorbea la radio despre Castro. Când Oswald s-a întors din Uniunea Sovietică, și-a îndreptat toată atenția politică spre Fidel Castro, iar asta l-a consumat pentru tot restul vieții sale. Iar această atitudine trebuie combinată cu ceea ce făceau în secret frații Kennedy la acea vreme: planuri pentru o nouă invazie a Cubei și aducerea de asasini pentru a încerca să îl ucidă pe Castro. Puțini știau asta în 1963. Erau secrete, însă Oswald a aflat despre ele. Cum? Cu câteva luni înainte ca Oswald să îl asasineze pe Kennedy, în calitate de membru al Fair Play for Cuba Committee, o organizație pro-Castro, el primea pliante în cutia poștală. Iar acea organizație avea spioni în taberele de pregătire cubaneze. Îi spuneau lui Oswald că frații Kennedy încearcă o nouă invazie a Cubei. Așa că Oswald a mers în Mexico City și, conform lui Fidel Castro, a vorbit cu informatori în Ambasada Cubei din Mexico City, oferindu-se să îl omoare pe Kennedy – zis și făcut.

- De ce credeți că Lee Harvey Oswald a fost singurul asasin? Au circulat mai multe teorii legate de un al doilea asasin, cea mai recentă fiind formulată de către Paul Landis, fost agent al Serviciilor Secrete.

Sunt teorii despre un al doilea asasin, dar nu e vreo dovadă reală în acest sens. Amprentele lui Oswald erau pe armă, în jurul geamului de unde a tras. Iar cartușele găsite se potriveau cu glonțul tras. Expertiza balistică, cea medico-legală a președintelui Kennedy și analizele cu raze X sunt cele mai clare dovezi. Așa că, indiferent ce spun unii, cum că ar fi fost și o împușcătură din față, fapt ce nu s-a petrecut, razele X sunt proba decisivă. Oswald a făcut-o.

Președintele Kennedy la Dallas, cu puțin timp înainte de asasinat FOTO Getty Images

Criza rachetelor și frica unei noi conflagrații mondiale

- De ce este pentru dvs. fundamentală legătura cubaneză pentru a înțelege motivele lui Oswald în privința asasinării lui Kennedy?

Oswald era foarte motivat din cauza a ceea ce făceau Cubei americanii. S-a oferit să îl omoare pe Kennedy. Însă, cel mai important, teoria cubaneză este singura ce explică acțiunile celorlalți după asasinat: Lyndon Johnson, Robert Kennedy, Allan Dulles, cu toții au ținut departe de Comisia Warren probele și documentele cubaneze. Biroul CIA din Mexico City, acolo unde a fost Oswald înainte de asasinat, nu a investigat deloc legătura cubaneză. Toți erau îngroziți de faptul că asta ar putea duce la Al Treilea Război Mondial. Tot ce s-a ascuns legat de Cuba este explicat de această teorie, au fost cu toții de acord. Robert Kennedy nu dorea să iasă la iveală legătura cubaneză, pentru că i-ar fi făcut praf imaginea și, în special, ar fi distrus imaginea fratelui său. Legătura cubaneză a ieșit la iveală după mai bine de un deceniu. Criza rachetelor cubaneze a fost cu un an înainte de asasinare. Eram copil pe atunci și era înspăimântător din cauza atâtor arme nucleare îndreptate între Uniunea Sovietică și America. Și chiar am crezut că se va produce dezastrul. Făcusem planuri cu familia să ne ascundem în beci. Din fericire, criza a fost soluționată.

- Ați spus în urmă cu câțiva ani că doar cu câteva ore înainte de asasinarea lui JFK, Fidel Castro i-a cerut unui ofițer de informații să mute antenele radio ce monitorizau transmisiile americane de la Washington și Miami înspre Dallas, deoarece Castro voia să fie primul care să afle. A avut dictatorul cubanez vreo legătură cu asasinatul?

Nu vom afla vreodată asta în întregime. Am petrecut ceva timp în Mexico City, vorbind cu ofițeri de informații cubanezi care erau acolo în 1963 și care nu au dorit să răspundă când i-am întrebat ce știa Castro. Însă chiar și în conversațiile sale avute cu informatorii FBI, după asasinat, Castro a spus: „Am știut imediat ce s-a întâmplat la ambasada din Mexico City“, adică faptul că Oswald s-a oferit să îl ucidă pe Kennedy. Este un raport FBI în acest sens. Castro știa ce avea de gând să facă Lee Harvey Oswald, iar cubanezii l-au încurajat să comită asasinatul, deoarece Kennedy încercase să îl omoare pe Fidel Castro timp de doi ani. Iar Castro știa că ar putea fi comis un atentat asupra lui Kennedy. Prietenul meu Brian Latell, fost ofițer CIA, a obținut informația legat de mutarea antenelor radio spre Texas în acea zi fatidică de la un informator care ulterior a fugit din Cuba și care lucrase pentru Castro. Opinia mea este că Fidel Castro știa că ceva se va întâmpla în Dallas. Vina sa este aceea că nu a alertat Serviciile Secrete pentru a-l opri pe Oswald. Fidel Castro ar fi putut să împiedice asasinarea președintelui Kennedy. A fost o conspirație a tăcerii.

Lee Harvey Oswald, asasinul lui JFK FOTO Getty Images

Lupul în piele de oaie

- Oswald nu era un om inteligent, viața sa era un șir de eșecuri, însă nu a ratat atunci când l-a ucis pe președintele Kennedy. Cum poate fi explicat acest paradox?

Din anumite privințe, Lee Harvey Oswald era un ratat. Din alte privințe, făcuse destule pentru un bărbat de 24 de ani care nu avea nimic, care crescuse în sărăcie. A reușit să meargă în Uniunea Sovietică și să stea acolo aproape trei ani. A găsit o cale să meargă în Mexico City, a încercat să îl ucidă pe generalul Edwin Walker în aprilie 1963, cu șapte luni înainte să îl omoare pe Kennedy, și a scăpat, nimeni nu l-a prins. Oswald chiar i-a spus soției sale în aprilie 1963: „Sunt foarte deștept, nimeni nu m-a prins. Știu cum să scap“. Oswald era foarte mândru de el că era un activist de-ai lui Fidel Castro. În mintea lui, avea succes. El dorea să fie spion pentru Fidel Castro, însă cubanezii nu l-au acceptat. Oswald era un ratat din multe puncte de vedere, nu a avut șansa de a fi crescut cum trebuie. A crescut fără tată, iar mama lui avea multe probleme. Fratele lui mai mare mi-a spus că îi pare rău că și el a plecat și l-a lăsat pe Lee singur cu mama lui. Oswald a fost predestinat pentru lucruri rele. E și un detaliu nostim legat de perioada petrecută în Uniunea Sovietică. Când Oswald a mers la Ambasada SUA de la Moscova și a încercat să rămână în Uniunea Sovietică, i-a spus unui angajat de acolo: „Sunt marxist, vreau să stau aici în Rusia“. Iar angajatul american, care știa mult mai multe despre marxism, i-a spus: „Ei bine, vei fi foarte singur, nu e vreun marxist acum în Rusia“. Oswald nu era atât de deștept pe cât își dorea, însă el voia să fie diferit. Mama lui își dorea ca el să urască America, deoarece statul nu îi dăduse pensie militară soțului ei decedat. Oswald a fost crescut pentru a urî America și de aici vine totul.

- Cum a scăpat totuși asasinul de supravegherea CIA și a FBI?

Există o teorie conform căreia CIA l-ar fi monitorizat pe Oswald. Dar nu au făcut-o. Când acesta a revenit din URSS, CIA l-a lăsat în seama FBI. Aceștia din urmă l-au interogat de câteva ori, ca și pe soția sa, fiind preocupați de gândul că ar putea plănui ceva. Însă Oswald nu încălcase vreo lege, nu exista vreo dovadă, așa că el nu era o prioritate pentru FBI. CIA a aflat că Oswald a mers în Mexico City la Ambasada Cubei abia după asasinare, după ascultarea înregistrărilor. Cubanezii știau unde erau camere de supraveghere și microfoane în ambasadă, așa că l-au interogat pe Oswald în garajul ambasadei, astfel încât CIA să nu poată asculta nimic, mi-au spus acest lucru foști ofițeri de informații cubanezi.

Și mai am un detaliu interesant: omul desemnat responsabil de către CIA pentru supravegherea Ambasadei Cubei din Mexico City era tocmai unul dintre prietenii vechi ai lui Fidel Castro. Numele său era Fernando Gutierrez Barrios. Chiar îl ajutase pe Castro în timpul Revoluției din Cuba din 1956. Și tocmai acest tip a fost angajat de CIA să îi supravegheze pe cubanezi. Nu e incredibil și stupid? Cum nu a realizat CIA acest lucru? Gutierrez Barrios mersese în vacanțe cu Castro și ucisese în Mexic numeroși oponenți ai dictatorului. Pentru mine, asta e cheia întregului mister.

Cubanezii au avut conversații private cu Fidel Castro în Mexico City deoarece știau că erau protejați de Gutierrez Barrios, chiar dacă acesta lucra pentru CIA. Chiar este o poză în care Fidel Castro și Gutierrez Barrios se îmbrățișează. Totul e foarte clar. Castro a vrut ca antenele radio să fie îndreptate spre Texas în ziua asasinatului, omul CIA din Mexico City era prieten cu Castro.

Gutierrez Barrios, omul pus de CIA să supravegheze Ambasada Cubei din Mexic, bun prieten cu Castro

Lyndon Johnson a aflat de toate conexiunile cubaneze după asasinarea lui Kennedy, însă a ținut totul secret. Credea că Fidel Castro a comandat asasinatul. Nu cred asta, însă Castro a știut cu siguranță despre asasinarea lui Kennedy. Autoritățile americane au ținut secrete informațiile legate de legăturile cubaneze ale lui Oswald deoarece știau că dacă americanii aflau asta ar fi cerut o invazie în Cuba.

Să nu uităm că Primul Război Mondial a început după ce un om a fost ucis într-o mașină decapotabilă, iar 20 de milioane oameni au murit apoi fără motiv. Și președintele Kennedy a fost ucis într-o mașină decapotabilă, iar 100 de milioane de oameni ar fi murit din cauza armelor nucleare dacă ar fi izbucnit Al Treilea Război Mondial.

Supraveghere, dar nu unde trebuia

- A fost implicat KGB-ul în asasinarea președintelui Kennedy?

Nu. În weekendul asasinării lui Kennedy, Nikita Hrușciov era îngrozit că s-ar putea face acuze asupra sa deoarece Oswald locuise o perioadă în URSS. Hrușciov îl respecta mult pe Kennedy – a sunat la Casa Albă, a vrut să meargă la funeralii, însă oamenii săi nu l-au lăsat. Nu există vreo dovadă reală care să lege KGB-ul de ceea ce a făcut Oswald. Acesta a mers la ambasada sovietică din Mexico City, însă l-au dat afară. Eu am stat de vorbă cu oamenii din KGB care lucrau în ambasadă în 1963. Cei din KGB au fost bucuroși când Oswald a părăsit Uniunea Sovietică, deoarece îi costase mulți bani. Mai mulți agenți KGB îl supravegheaseră dintr-un apartament vecin cu al lui, zi de zi, timp de doi ani și jumătate. Nu au reușit să obțină ceva, deși la început au crezut că este un spion CIA mai neobișnuit pe care nu îl pot înțelege.

- Ar fi putut fi protejat mai bine președintele Kennedy în acea zi?

Luați în calcul că până în 1963 nu mai fusese înregistrat vreun atac asupra unui președinte american de la începutul secolului al XX-lea. Așa că nimeni nu se gândea la vreun asasinat. Dar și chiar în asemenea circumstanțe, Serviciile Secrete doreau să îl protejeze pe președintele Kennedy din cauză că erau anumiți oameni de extremă dreapta în Texas, doreau ca agenții să fie de jur-împrejurul mașinii sale. Însă președintele nu a fost de acord. A fost decizia lui de a nu fi protejat, deoarece a vrut să fie aproape de oameni. Iar asta a fost o greșeală.