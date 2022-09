8 lucruri pe care trebuie să le știi pentru a crea un colț de lectură confortabil în camera ta de zi

Cărți, reviste, benzi desenate, pe hârtie sau în format digital, aceeași luptă: întotdeauna citești mai bine într-un spațiu dedicat. Vă gândiți să creați unul în camera de zi? Vă spunem tot ce trebuie să știți pentru a crea un colț de lectură confortabil, relaxant și elegant.

Locul potrivit pentru un colț de lectură în camera de zi

Departe de ecrane, departe de trafic și, de preferință, aproape de un perete, un colț sau un perete despărțitor: acestea sunt prioritățile pentru amenajarea unui colț de lectură în camera de zi. Pentru a fi primitoare și a favoriza concentrarea, trebuie să reproducă efectul unei nișe, o bulă de aer departe de agitație. Vestea bună? Se potrivește perfect în spații mici, între două piese de mobilier, pe un mezanin, într-o nișă, sub o fereastră, într-un dulap vechi, sub scări etc. Trebuie doar să ai un scaun confortabil și o masa cafea.

Delimitați spațiul

Aceasta este regula numărul unu atunci când vine vorba de amenajarea unui colțișor sau a unei zone, oricare ar fi ele: definiți limitele. Nu ne referim aici la montarea de pereți despărțitori în jurul unui fotoliu, ci la amenajarea spațiului pentru a crea un cocon. Și există multe soluții din care puteți alege, în funcție de configurația camerei de zi: un strat de vopsea colorată, o bandă de tapet, un covor, un paravan pliabil, o perdea, o platformă, o masă cafea.

Spațiu pentru o bibliotecă

Nu există un colț de lectură într-o cameră de zi fără o bibliotecă în apropiere. Asta atât pentru practicitate, cât și pentru atmosferă! Într-un spațiu mic, evitați rafturile impunătoare sau mobilierul încorporat uriaș: câteva rafturi sunt suficiente, atâta timp cât acestea conțin cărți, reviste și benzi desenate. De asemenea, puteți alege și o masă cafea cu spații pentru cărți.

Alegerea scaunelor potrivite pentru un colț de lectură

Fotoliu, scaun, șezlong, canapea extensibilă sau perne simple? Totul depinde de spațiul dedicat colțului de lectură. Canapeaua poate fi mică și compactă, în timp ce un scaun sau perne sunt așezate direct pe podea. Fotoliul poate fi însoțit de un suport pentru picioare și, de asemenea, este ușor de creat o bancă cu lăzi sau paleți, saltele și perne. Pentru adulți, este preferabilă o piesă de mobilier cu cotiere, un scaun confortabil și un spătar bun, dintr-o țesătură moale. Copiii adoră să se rostogolească în perne și pufuri detașabile și lavabile, dacă este posibil!

Adăugați o masă cafea

Unde să puneți ceaiul aburind sau ciocolata caldă, fără o masă cafea la îndemână? Un colț de lectură confortabil va avea o masă cafea, dar, dacă spațiul este limitat, raftul din bibliotecă sau o masă de mâner pot fi opțiuni bune. Cel mai important lucru este să oferiți o suprafață pentru ceașcă, lumânare și carte.

Selectarea culorilor pentru un colț de lectură

Totul depinde de amenajare, de spațiu și de configurație, dar, teoretic, colțul de lectură ar trebui să fie o oază de seninătate integrată în camera de zi. Cu alte cuvinte, se preferă culorile moi sau profunde în locul celor vii, adaptându-le în același timp la decorul existent. Cele mai bune? Bejul, rozul și culorile pudrate sunt întotdeauna un succes, în timp ce culorile profunde accentuează efectul de cocon, de la albastru la gri antracit.

Crearea unei atmosfere confortabile

Adevăratul secret al unui colț de lectură de succes? Un cocon în sufragerie! Se poate folosi o pătură confortabilă, o pernă moale, o lumânare cu miros dulce sau lumini LED. Înconjurați-vă de materiale naturale, de la lemn la plută, și de țesături moi, cum ar fi catifeaua sau inul spălat. Și adăugați o plantă verde sau două pentru o notă Zen.

Lucrul la iluminarea colțului de lectură

Iluminatul este atât cheia unei atmosfere intime, cât și un instrument esențial pentru a citi în confort. Ce este ideal? O lampă de podea sau o lampă de design cu întrerupător, atât decorativă, cât și practică, pentru a oferi suficientă lumină pentru a citi pe hârtie și pentru a domoli atmosfera atunci când citiți pe o tabletă.