23 august 1944: Partidele politice au jucat pe două fronturi

Mult─â vreme, actul de la 23 august 1944 a fost interpretat ca o ruptur─â decisiv─â ├«n cadrul societ─â╚Ťii rom├óne╚Öti: pe de o parte, gruparea antonescian─â cu ├«ntreaga structur─â de conducere a statului, iar de cealalt─â parte, cei care au preluat conducerea ╚Ť─ârii dup─â arestarea mare╚Öalului. Este suficient s─â urm─ârim presa din acea perioad─â ╚Öi declara╚Ťiile liderilor politici pentru a constata aceast─â realitate.

Septembrie 1944: Iuliu Maniu elogiaz─â ÔÇ×ac╚Ťiunea patriotic─âÔÇŁ a Regelui

Vestea ├«nl─âtur─ârii lui Antonescu a fost anun╚Ťat─â prin Proclama╚Ťia Regelui Mihai adresat─â rom├ónilor ├«n seara zilei de 23 august, care p─âstra un ton ponderat:

ÔÇ×├Än ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, ├«n deplin─â ├«n╚Ťelegere cu poporul meu, c─â nu este dec├ót o singur─â cale pentru salvarea ╚Ť─ârii de la o catastrof─â total─â: ie╚Öirea noastr─â din alian╚Ť─â cu Puterile Axei ╚Öi imediata ├«ncetare a r─âzboiului cu Na╚Ťiunile Unite (...) Dictatura a luat sf├ór╚Öit ╚Öi cu ea ├«nceteaz─â toate asupririle. Noul guvern ├«nseamn─â ├«nceputul unei ere noi, ├«n care drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile tuturor cet─â╚Ťenilor ╚Ť─ârii sunt garantate ╚Öi vor fi respectateÔÇŁ.

Presa s-a lansat, chiar din 24 august, ├«ntr-o avalan╚Ö─â de epitete la adresa regimului ├«nl─âturat ╚Öi a lui Antonescu: ÔÇ×Sluga lui HitlerÔÇŁ, ÔÇ×regim fascistÔÇŁ, ÔÇ×politic─â criminal─âÔÇŁ, ÔÇ×tr─âd─âtor de ╚Ťar─âÔÇŁ etc., etc.

Pe de alt─â parte, cei care au ├«nf─âptuit actul de la 23 august erau elogia╚Ťi pentru c─â s-au opus regimului antonescian, drept care au suferit numeroase nedrept─â╚Ťi ╚Öi asupriri, dar nu s-au l─âsat ├«nvin╚Öi, reu╚Öind p├ón─â la urm─â s─â salveze Rom├ónia de la catastrofa ├«n care o aruncase ÔÇ×clica tr─âd─âtorilor de neamÔÇŁ. Era elogiat Regele, care ╚Öi-a asumat o mare r─âspundere istoric─â, dar ╚Öi partidele care alc─âtuiser─â Blocul Na╚Ťional-Democrat la 20 iunie 1944.

├Än septembrie 1944, Iuliu Maniu sublinia ÔÇ×rolul imens pe care l-a avut ac╚Ťiunea patriotic─â a M. S. regelui Mihai IÔÇŁ, dar ╚Öi faptul c─â ÔÇ×Partidul Na╚Ťional-╚Ü─âr─ânesc a adus o contribu╚Ťie pe care istoria nu va ├«nt├órzia s─â o scoat─â ├«n eviden╚Ť─âÔÇŁ.

Tot atunci, Partidul Comunist ╚Ťinea s─â se ╚Ötie c─â a fost singura organiza╚Ťie politic─â angajat─â de la ├«nceput ├«mpotriva fascismului ╚Öi hitlerismului, care a militat pentru realizarea Frontului Patriotic Na╚Ťional care s─â scoat─â Rom├ónia din r─âzboi ╚Öi s─â ├«ncheie pacea cu Uniunea Sovietic─â ╚Öi Na╚Ťiunile Unite.

Pe m─âsur─â ce lupta politic─â, viz├ónd cucerirea puterii, se accentua, punctele de vedere ale celor care f─âuriser─â actul de la 23 august 1944 se diferen╚Ťiau. Liderii PCR treceau sub t─âcere rolul lui Maniu ╚Öi al lui Br─âtianu, supralicitau rolul propriului lor partid, recunosc├ónd c─â regele a avut o contribu╚Ťie important─â, afl├óndu-se ÔÇ×al─âturi de poporÔÇŁ.

Avalan╚Öa de critici la adresa regimului Antonescu a continuat, mai ales c─â, prin Conven╚Ťia de armisti╚Ťiu din 12 septembrie 1944, Rom├ónia se angaja ÔÇťs─â colaboreze cu ├Änaltul Comandament Aliat (Sovietic) la arestarea ╚Öi judecarea persoanelor acuzate de crime de r─âzboiÔÇŁ.

Mai 1946: Partidele istorice și Regele devin indezirabili

O situa╚Ťie oarecum inedit─â a survenit ├«n mai 1946, cu prilejul procesului intentat mare╚Öalului Antonescu ╚Öi principalilor s─âi colaboratori. Chiar dac─â presa (datorit─â cenzurii) a redat trunchiat desf─â╚Öurarea procesului, s-au strecurat ╚Öi unele fraze rostite de fostul conduc─âtor al statului ╚Öi de Mihai Antonescu, ├«n care ace╚Ötia se refereau la implicarea lor ├«n negocierile pentru ├«ncheierea armisti╚Ťiului cu Na╚Ťiunile Unite.

Oarecum ╚Öocant─â a fost depozi╚Ťia lui Iuliu Maniu ÔÇô prezent ├«n calitate de martor la proces ÔÇô f─âcut─â ├«ntr-o atmosfer─â de extrem─â ostilitate fa╚Ť─â de Antonescu (├«n sal─â erau adu╚Öi ÔÇ×cet─â╚ŤeniÔÇŁ care vociferau ╚Öi cereau pedeapsa capital─â pentru inculpa╚Ťi). Liderul na╚Ťional-╚Ť─âr─ânist a afirmat c─â Antonescu a fost un ÔÇ×bun patriotÔÇŁ ╚Öi c─â a dorit binele Rom├óniei; Maniu a declarat c─â mare╚Öalul a gre╚Öit, deoarece nu a ╚Ťinut seama de opinia public─â.

Aceast─â declara╚Ťie a fost interpretat─â de Partidul Comunist Rom├ón ╚Öi de mass-media din acea vreme ca o dovad─â a solidarit─â╚Ťii liderului na╚Ťional-╚Ť─âr─ânist cu politica regimului Antonescu, ca o expresie a simpatiei sale fa╚Ť─â de mi╚Öcarea fascist─â (├«n acest sens, acuzatorul public a evocat pactul ├«ncheiat de Maniu cu Codreanu ├«n 1937), astfel ├«nc├ót ÔÇô rezulta din propaganda oficial─â ÔÇô actul de la 23 august s-a f─âcut peste capul acestuia ╚Öi chiar ├«mpotriva lui.

O asemenea opinie despre PN╚Ü ╚Öi PNL avea s─â fie cultivat─â timp de 20 de ani. Dup─â abdicarea Regelui Mihai, la 30 decembrie 1947, propaganda oficial─â ├«l prezenta pe fostul suveran ca un reac╚Ťionar, care, la 23 august 1944, ├«n loc s─â ├«ncredin╚Ťeze puterea for╚Ťelor cu adev─ârat democratice (adic─â PCR), a constituit ÔÇ×├«n mod fraudulosÔÇŁ guvernul S─ân─âtescu, aflat sub influen╚Ťa lui Maniu ╚Öi a lui Br─âtianu. De aceea, a fost nevoie de o lupt─â grea, pentru ├«nl─âturarea guvernelor cu majoritate reac╚Ťionar─â ╚Öi formarea, la 6 martie 1945, a guvernului democrat-popular condus de Petru Groza.

După 1960, adevărul începe să iasă la lumină

Pe la mijlocul anilor ÔÇś60, etichetele la adresa regimului Antonescu s-au mai diminuat, pe de o parte ca urmare a unei relax─âri interscurtu ne, iar pe de alt─â parte, a apari╚Ťiei unei pleiade de istorici care-oi bazau scrierile pe documente de arhiv─â.

Au fost publicate mai multe lucr─âri, care au f─âcut o adev─ârat─â ÔÇ×bre╚Ö─âÔÇŁ ├«n frontul ideologic al vremii; dintre acestea se remarc─â ÔÇ×Preliminarii politico-diplomatice ale insurec╚Ťiei rom├óne din august 1944ÔÇŁ, publicat─â de A. Simion ├«n 1979, ╚Öi ÔÇ×Actul de la 23 august 1944 ├«n context interna╚ŤionalÔÇŁ, ap─ârut─â ├«n 1984, sub coordonarea lui Gh. Buzatu.

├Än acela╚Öi an, au ap─ârut 4 volume intitulate ÔÇ×23 August 1944. DocumenteÔÇŁ, la realizarea c─ârora o contribu╚Ťie decisiv─â au adus-o speciali╚Ötii de la Direc╚Ťia General─â a Arhivelor Statului din Rom├ónia.

├Än aceste lucr─âri, s-au f─âcut eforturi de echilibrare a aprecierilor, prezent├óndu-se negocierile diplomatice purtate din ini╚Ťiativa lui Mihai Antonescu, de comun acord cu mare╚Öalul Antonescu, de existen╚Ťa unor canale de comunicare ├«ntre guvern ╚Öi opozi╚Ťie, de implicarea cercurilor Palatului ├«n elaborarea planurilor viz├ónd scoaterea Rom├óniei din r─âzboiul purtat al─âturi de Germania ╚Öi pentru ├«ncheierea armisti╚Ťiului cu Na╚Ťiunile Unite.

Dup─â 1989, deruta se instaleaz─â din nou

Dup─â 1989, pe fondul luptelor politice, a existat tendin╚Ťa de a-l contrapune pe mare╚Öalul Antonescu Regelui Mihai ╚Öi invers. Unii sus╚Ťineau c─â Antonescu a fost un mare patriot, care a c─âutat s─â salveze Rom├ónia de urgia bol╚Öevismului, ├«n timp ce Regele Mihai a aruncat ╚Ťara ├«n bra╚Ťele comunismului.

Al╚Ťii, din contr─â, afirmau c─â regele a realizat un act istoric fundamental, evit├ónd transformarea ╚Ť─ârii ├«n teatrul unui r─âzboi nimicitor, a╚Öa cum ar fi dorit Antonescu, r─âmas fidel p├ón─â la cap─ât lui Hitler. ├Än aceast─â disput─â, s-au amestecat ╚Öi unii istorici, aproape to╚Ťi av├ónd preocup─âri ╚Ötiin╚Ťifice ├«n alte domenii dec├ót cele ale istoriei contemporane.

O dat─â cu ÔÇ×reconcilierea istoric─âÔÇŁ ├«ntre Regele Mihai ╚Öi pre╚Öedintele Iliescu, survenit─â dup─â anul 2000, cu normalizarea rela╚Ťiilor ├«ntre Casa Regal─â ╚Öi oficialit─â╚Ťile statului rom├ón, monarhi╚Ötii de ÔÇ×ocazieÔÇŁ nu au ezitat s─â afirme c─â suveranul a fost ÔÇ×anexatÔÇŁ de regim. Ei au reluat, ├«n fapt, propaganda anilor ÔÇś50, dar cu sensul invers: atunci se vorbea despre eliberarea Rom├óniei de c─âtre glorioasa armat─â ÔÇ×sovietic─âÔÇŁ, acum ace╚Ötia sus╚Ťin c─â prin actul de la 23 august s-a facilitat ÔÇ×bol╚Öevizarea Rom├ónieiÔÇŁ.

Se cuvine men╚Ťionat faptul c─â, ├«n acest interval de timp, istoricii care-╚Öi respect─â statutul ╚Öi meseria au publicat sute de volume de documente, monografii ╚Öi sinteze privind participarea Rom├óniei la cel de-al Doilea R─âzboi Mondial, tratativele politico-diplomatice din anii 1943-1944, evolu╚Ťia for╚Ťelor politice interne ╚Öi ├«nf─âptuirea actului istoric de la 23 august, evolu╚Ťia regimului politic ├«ntre anii 1940-1944 etc.

├Än fond, istoria este o ╚Ötiin╚Ť─â care se ├«mbog─â╚Ťe╚Öte continuu, pe baza unor noi documente scoase la iveal─â, a conexiunilor ce apar ├«ntre momente, evenimente ╚Öi personalit─â╚Ťi, a moderniz─ârii tehnicilor de cercetare ╚Öi de acces la izvoare.

Câteva concluzii

Cred c─â ├«n stadiul actual al cercet─ârii se pot desprinde urm─âtoarele concluzii esen╚Ťiale:

1. Antonescu intră în război pentru redobândirea Basarabiei și Bucovinei

Rom├ónia a intrat ├«n cel de-al Doilea R─âzboi Mondial pentru a-oi reface grani╚Ťa de R─âs─ârit, sf─âr├ómat─â de Armata Ro╚Öie ├«n urma notelor ultimative sovietice din 26-27 iunie 1940. Ion Antonescu ├«n ÔÇ×Proclama╚Ťia c─âtre ╚Ťar─â din 22 iunie 1941ÔÇŁ afirma:

ÔÇ×Pornim la lupt─â. ├Än acest ceas de ├«ncercare, jur s─â v─â duc la biruin╚Ťa sfin╚Ťirii drepturilor noastre asupra b─âtr├ónei Moldove, s─â fac din nou din p─âm├óntul Basarabiei vatra mor╚Ťilor ╚Öi leag─ânul copiilor vo╚Ötri ╚Öi din codrii Bucovinei straja nepieritoare a gloriei rom├óne╚ÖtiÔÇŁ.

Îndată ce a aflat de această decizie, regele Mihai i-a trimis conducătorului statului o telegramă în care spunea:

ÔÇ×├Än clipa c├ónd trupele noastre trec Prutul ╚Öi codrii Bucovinei pentru a re├«ntregi sf├ónta ╚Ťar─â a Moldovei lui ╚śtefan cel Mare, g├óndul se ├«ndreapt─â c─âtre domnia voastr─â domnule general ╚Öi c─âtre osta╚Öii ╚Ť─âriiÔÇŁ.

La r├óndul s─âu, Iuliu Maniu, pre╚Öedintele Partidului Na╚Ťional-╚Ü─âr─ânesc, ├«i scria lui Antonescu, ├«n ziua de 18 iulie 1941:

ÔÇ×Opinia public─â rom├óneasc─â urm─âre╚Öte cu mare ├«nsufle╚Ťire ac╚Ťiunea militar─â condus─â de dumneavoastr─â pentru dezrobirea provinciilor cotropite de str─âiniÔÇŁ.

Singurul partid care a fost în mod hotărât împotriva războiului a fost Partidul Comunist. Într-un document din 8 iulie 1941, acest partid afirma:

ÔÇ×R─âzboiul t├ólh─âresc al bandi╚Ťilor fasci╚Öti, dezl─ân╚Ťuit ├«mpotriva Uniunii Sovietice, nu este numai un r─âzboi drept al poporului sovietic pentru existen╚Ťa ╚Öi libertatea sa. Este vorba despre libertatea sau sclavia tuturor popoarelor din Europa ╚Öi lumea ├«ntreag─â. Este ├«n joc ╚Öi via╚Ťa sau soarta poporului rom├ón, cotropit de banda s├óngeroas─â fascist─â din Germania ╚Öi aruncat ├«n acest m─âcel nimicitorÔÇŁ.

De la sf├ór╚Öitul lunii iulie 1941, c├ónd Basarabia ╚Öi nordul Bucovinei au fost reintegrate statului rom├ón, pozi╚Ťiile guvernan╚Ťilor ╚Öi cele ale principalelor partide de opozi╚Ťie s-au desp─âr╚Ťit.

Pe de o parte, Ion Antonescu (devenit, la 22 august 1941, mare╚Öal) considera c─â r─âzboiului trebuia purtat p├ón─â la cap─ât, c─â inamicul (Uniunea Sovietic─â) trebuia ├«nvins, astfel ├«nc├ót, la Conferin╚Ťa p─âcii, care ├«n concep╚Ťia lui avea s─â fie dominat─â de Germania, Rom├ónia s─â-oi refac─â grani╚Ťele din 1918, cuprinz├ónd Basarabia, nordul Bucovinei, dar ╚Öi nord-estul Transilvaniei, pierdut prin dictatul de la Viena, din 30 august 1940.

Animat de aceast─â idee, mare╚Öalul Antonescu a angajat for╚Ťele militare rom├óne mult ├«n interiorul Uniunii Sovietice, acestea duc├ónd lupte grele ├«n Crimeea, pe teritoriul Ucrainei ╚Öi ajung├ónd p├ón─â la Stalingrad.

├Än aceast─â etap─â, liderii Partidului Na╚Ťional-╚Ü─âr─ânesc ╚Öi Partidului Na╚Ťional-Liberal au adoptat o politic─â opozi╚Ťionist─â, ├«n principal ÔÇ×epistolar─âÔÇŁ, adic─â trimiterea de memorii ╚Öi scrisori c─âtre Conduc─âtorul Statului, prin care-i cereau s─â retrag─â trupele de pe front ╚Öi s─â le conserve pentru a trece la eliberarea nord-estului Transilvaniei, la momentul oportun.

├Än r─âspunsul s─âu, la mai multe memorii ce i-au fost adresate de Maniu ╚Öi Br─âtianu, mare╚Öalul Antonescu aprecia c─â o asemenea ac╚Ťiune era dezastruoas─â pentru Rom├ónia. ├Äntr-o scrisoare adresat─â lui Constantin I. C. Br─âtianu la 29 octombrie 1942, Antonescu scria:

ÔÇ×Poftim, domnule Br─âtianu, v─â ofer din nou conducerea statului ╚Öi guvernului. Retrage╚Ťi dumneavoastr─â armata ╚Öi aranja╚Ťi-v─â cu AngliaÔÇŁ.

Evident, invita╚Ťia avea un caracter platonic, dup─â cum, la r├óndul lor, Maniu ╚Öi Br─âtianu nu erau dispu╚Öi s─â-oi asume responsabilitatea de a prelua conducerea ╚Ť─ârii.

Partidul Comunist Rom├ón ╚Öi-a men╚Ťinut pozi╚Ťia anun╚Ťat─â la ├«nceputul r─âzboiului ╚Öi chiar a propus, la 6 septembrie 1941, o Platform─â program intitulat─â ÔÇ×Lupta poporului rom├ón pentru libertate ╚Öi independen╚Ť─â na╚Ťional─âÔÇŁ, pe baza c─âreia s─â se coalizeze for╚Ťele democratice ╚Öi antihitleriste ├«n vederea scoaterii ╚Ť─ârii din r─âzboi.

├Än ianuarie 1943, s-a ├«nregistrat prima deta╚Öoare public─â a regelui Mihai fa╚Ť─â de politica lui Antonescu. ├Än discursul rostit ├«n fa╚Ťa corpului diplomatic cu prilejul Anului Nou 1943, r─âspunz├ónd ur─ârii adresate de decanul de v├órst─â, Regele a spus:

ÔÇ×Ne-a╚Ťi ├«mp─ârt─â╚Öit, Excelen╚Ť─â, speran╚Ťa ├«ntr-un an mai bun, un an care ne-ar aduce sf├ór╚Öitul acestui r─âzboi f─âr─â precedent ├«n istorie, care pustie╚Öte omenirea ╚Öi amenin╚Ť─â cu pr─âbu╚Öirea valorilor sale materiale ╚Öi morale. Unesc ur─ârile mele celor exprimate de Excelen╚Ťa Voastr─â ╚Öi ╚Ťin s─â o asigur c─â niciodat─â o dorin╚Ť─â nu a fost mai vie dec├ót aceea ce o am de a vedea din nou pacea ╚Öi armonia revenind printre oameniÔÇŁ.

O asemenea declara╚Ťie l-a iritat profund pe ambasadorul german Killinger, care s-a prezentat la Pre╚Öedin╚Ťia Consiliului de Mini╚Ötri, unde a protestat energic ├«mpotriva a ceea ce el afirma c─â reprezenta voin╚Ťa Rom├óniei de a ie╚Öi din r─âzboiul al─âturi de Germania.

2. Ion Antonescu d─â m├ón─â liber─â lui Mihai Antonescu s─â negocieze armisti╚Ťiul

B─ât─âlia de la Stalingrad (noiembrie 1942-februarie 1943) s-a soldat cu distrugerea celei mai mari p─âr╚Ťi a armatei rom├óne. Acest fapt a constituit un adev─ârat ╚Öoc pentru ├«ntreaga clas─â politic─â din Rom├ónia. Mare╚Öalul Antonescu ├«i scria lui Ilie ╚śteflea, ╚Öeful Marelui Stat Major:

ÔÇ×├Än fa╚Ťa istoriei r─âspunderea o port eu, pentru c─â nu am f─âcut mai mult pentru a ├«mpiedica masacrarea armatelor rom├óne, datorit─â u╚Öurin╚Ťei cu care a procedat conducerea german─âÔÇŁ.

Din acel moment, mare╚Öalul a apreciat c─â Germania a pierdut r─âzboiul ╚Öi a dat m├ón─â liber─â ministrului de externe Mihai Antonescu s─â negocieze ├«ncheierea armisti╚Ťiului cu Na╚Ťiunile Unite.

Cancelarul Adolf Hitler a aflat de aceste ac╚Ťiuni oi, la ├«nt├ólnirea cu Ion Antonescu, din aprilie 1943, a prezentat ÔÇ×dosarulÔÇŁ ministrului de externe rom├ón pe care-l ├«nvinuia de lips─â de loialitate fa╚Ť─â de Germania. Mare╚Öalul i-a luat ap─ârarea, afirm├ónd c─â era vorba de zvonuri, dar Hitler nu s-a l─âsat convins.

Dup─â Stalingrad, liderii partidelor politice au devenit mult mai activi: al─âturi de memoriile adresate lui Antonescu, o pondere tot mai mare a ├«nceput s─â o aib─â negocierea armisti╚Ťiului cu Na╚Ťiunile Unite. Emisarii acestora, ├«n special ai lui Maniu, considerat principalul lider al opozi╚Ťiei rom├óne, s-au interferat adesea cu cei ├«mputernici╚Ťi de Mihai Antonescu ├«n acela╚Öi scop.

Partidul Comunist Rom├ón a continuat s─â pun─â accentul pe realizarea Frontului Unic Na╚Ťional ├«n vederea ├«nl─âtur─ârii regimului antonescian ╚Öi a scoaterii Rom├óniei din r─âzboi. Treptat a ├«nceput s─â se activizeze ╚Öi Partidul Social-Democrat, dup─â lunga criz─â de conducere ├«nceput─â ├«n februarie 1938.

3. Partidele istorice colaboreaz─â cu Antonescu pentru tratativele de la Cairo

├Än martie 1944, trupele sovietice au atins grani╚Ťa de est a Rom├óniei, iar ├«n declara╚Ťia guvernului sovietic se men╚Ťiona c─â ├«naintarea Armatei Ro╚Öii era determinat─â de necesit─â╚Ťile frontului ╚Öi c─â ea nu urm─ârea schimbare regimului politic din Rom├ónia.

La 12 aprilie 1944, guvernul sovietic a transmis guvernului rom├ón condi╚Ťiile de armisti╚Ťiu, care aveau la baz─â ideea capitul─ârii necondi╚Ťionate ├«n fa╚Ťa Na╚Ťiunilor Unite. Se cerea ruperea rela╚Ťiilor cu Germania ╚Öi lupta comun─â a trupelor rom├óne cu cele Aliate ├«mpotriva Germaniei; recunoa╚Öterea grani╚Ťei rom├óno-sovietice din iunie 1940, desp─âgubiri de r─âzboi etc.

Mare╚Öalul Antonescu nu a acceptat aceste condi╚Ťii, apreciind c─â exista pericolul ca Rom├ónia s─â piard─â avantajele pe care le putea ob╚Ťine pe baza Chartei Atlanticului (prin care SUA ╚Öi Marea Britanie se angajau s─â nu recunoasc─â nici o modificare teritorial─â de dup─â 1 septembrie 1939) ╚Öi c─â ╚Ťara ar putea fi ocupat─â de sovietici.

El i-a declarat lui Maniu c─â era gata s─â se retrag─â, dac─â liderul na╚Ťional-╚Ť─âr─ânist era de acord cu ├«ncheierea armisti╚Ťiului. Liderul na╚Ťional-╚Ť─âr─ânist nu ╚Öi-a asumat o asemenea r─âspundere, ├«n special pentru c─â Rom├ónia urma s─â capituleze ├«n fa╚Ťa Na╚Ťiunilor Unite (adic─â a Uniunii Sovietice), ╚Öi s─â piard─â Basarabia ╚Öi nordul Bucovinei. Iuliu Maniu a sus╚Ťinut c─â armisti╚Ťiul trebuia ├«ncheiat de Antonescu.

A existat, ├«n aceast─â faz─â, o colaborare ├«ntre regimul antonescian ╚Öi liderii partidelor istorice. Ace╚Ötia au decis s─â trimit─â un emisar la Cairo, care s─â trateze cu reprezentan╚Ťii SUA ╚Öi ai Marii Britanii. Mare╚Öalul Antonescu a apreciat c─â persoana cea mai potrivit─â pentru o asemenea misiune era Barbu ╚śtirbey, c─âruia i-a facilitat plecarea din ╚Ťar─â.

Barbu ╚śtirbey a ajuns la Cairo ├«n ziua de 17 martie 1944. Dar, foarte cur├ónd, speran╚Ťele puse ├«n misiunea acestuia s-au n─âruit, deoarece diploma╚Ťii englezi ╚Öi americani i-au spus c─â la orice negociere trebuie s─â participe ╚Öi reprezentantul sovietic. ├Än fond, liderii Na╚Ťiunilor Unite (SUA, Marea Britanie ╚Öi URSS) conveniser─â c─â, ├«n negocierile cu Rom├ónia, rolul hot─âr├ótor apar╚Ťinea guvernului sovietic.

Opozi╚Ťia studiaz─â posibilitatea ├«nl─âtur─ârii lui Antonescu

Dup─â 6 iunie 1944, c├ónd for╚Ťele militare Aliate au debarcat ├«n Normadia, canalul Cairo a ÔÇ×├«nghe╚ŤatÔÇŁ, astfel c─â, la repetatele demersuri f─âcute de Maniu, acesta nu a mai primit nici un r─âspuns.

Mai realist s-a dovedit a fi mare╚Öalul Antonescu; acesta a pus accentul pe negocierile purtate la Stockholm, cu sovieticii, reprezentan╚Ťii statului cu care Rom├ónia se afla efectiv ├«n r─âzboi. Nereu╚Öita misiunii lui Barbu ╚śtirbey i-a determinat pe Maniu ╚Öi Br─âtianu, precum ╚Öi pe Constantin Titel Petrescu (pre╚Öedintele Partidului Social-Democrat), s─â ia ├«n calcul varianta ├«nl─âtur─ârii lui Antonescu ╚Öi a ├«ncheierii armisti╚Ťiului de c─âtre un nou guvern.

Pe aceast─â pozi╚Ťie, ei s-au ├«nt├ólnit cu cea a Partidului Comunist Rom├ón. Colabor├ónd cu acest partid sprijinit de Moscova, liderii partidelor istorice sperau c─â vor ob╚Ťine o ameliorare a condi╚Ťiilor de armisti╚Ťiu.

Astfel s-a ajuns la semnarea de c─âtre Iuliu Maniu, Constantin I. C. Br─âtianu, Constantin Titel Petrescu ╚Öi Lucre╚Ťiu P─âtr─â╚Öcanu a Declara╚Ťiei de constituire a Blocului Na╚Ťional-Democrat ├«n ziua de 20 iunie 1944. Documentul prevedea:

1) ├Äncheierea, f─âr─â ├«nt├órziere, a armisti╚Ťiului cu Na╚Ťiunile Unite;

2) Ie╚Öirea Rom├óniei din Ax─â, eliberarea ╚Ť─ârii de sub ocupa╚Ťia german─â ╚Öi al─âturarea ei la Na╚Ťiunile Unite;

3) ├Änl─âturarea guvernului de dictatur─â ╚Öi ├«nlocuirea lui cu un guvern constitu╚Ťional, democratic;

4) Men╚Ťinerea ordinii democratice ╚Öi realizarea p─âcii, conform cu interesele statului ╚Öi poporului rom├ón.

În continuare, evenimentele s-au derulat pe două planuri:

1) ├«n exterior, unde at├ót opozi╚Ťia, c├ót ╚Öi guvernul c─âutau s─â ob╚Ťin─â ameliorarea condi╚Ťiilor de armisti╚Ťiu ├«n vederea ie╚Öirii Rom├óniei din r─âzboi;

2) ├«n interior unde opozi╚Ťia mergea pe dou─â variante:

a) ├«ncheierea armisti╚Ťiului de c─âtre mare╚Öalul Antonescu;

b) ├«nl─âturarea lui Antonescu ╚Öi formarea unui nou guvern care s─â semneze armisti╚Ťiul cu Na╚Ťiunile Unite.

Mare╚Öalul Antonescu a l─âsat c├ómp liber de ac╚Ťiune opozi╚Ťiei pentru a g─âsi solu╚Ťii ╚Öi chiar a colaborat, p├ón─â la un punct cu ea. La r├óndul ei, opozi╚Ťia democratic─â a colaborat cu Antonescu ├«n privin╚Ťa scoaterii pe cale diplomatic─â a Rom├óniei din r─âzboi. Practic, exista un consens ├«ntre guvern ╚Öi opozi╚Ťie ├«n privin╚Ťa ├«ncheierii armisti╚Ťiului cu Na╚Ťiunile Unite ╚Öi ie╚Öirii Rom├óniei din alian╚Ťa cu Germania.

Punctul de desp─âr╚Ťire ├«ntre cele dou─â for╚Ťe politice a vizat momentul ├«ncheierii armisti╚Ťiului ╚Öi asumarea r─âspunderii. Negocierile din exterior nu s-au putut finaliza p├ón─â la 20 august, c├ónd trupele sovietice au declan╚Öat ofensiva pe linia Ia╚Öi-Chi╚Öin─âu, rup├ónd frontul ╚Öi ├«naint├ónd ├«n interiorul Rom├óniei.

├Äncercarea lui Antonescu de a stabiliza frontul nu a reu╚Öit, astfel c─â el a decis, ├«n ziua de 22 august, retragerea pe aliniamentul Adjud-Oancea-Bolgrad, aflat ├«n fa╚Ťa liniei fortificate Foc╚Öani-N─âmoloasa-Br─âila. Mare╚Öalul spera c─â astfel va opri ofensiva sovietic─â ╚Öi va ob╚Ťine avizul lui Hitler pentru semnarea armisti╚Ťiului.

Scrisoarea a╚Öteptat─â nu a fost semnat─â de liderii opozi╚Ťiei

├Än seara zilei de 22 august, Ion Antonescu i-a cerut lui Karl Clodius, ministrul german cu ├«ns─ârcin─âri speciale ├«n Rom├ónia, s─â ia leg─âtura cu Berlinul ╚Öi ÔÇ×s─â roage s─â ├«n╚Ťeleag─â pozi╚Ťia ╚Ť─ârii noastre ├«n fa╚Ťa cataclismului care o amenin╚Ť─â ╚Öi a mea ├«n fa╚Ťa istoriei ╚Öi a ╚Ť─ârii ╚Öi s─â-mi dea dezlegare de a trata un armisti╚Ťiu, dorind s─â ie╚Öim din aceast─â situa╚Ťie ca oameni de onoare ╚Öi nu prin acte care ar dezonora pentru vecie ╚Ťara ╚Öi pe conduc─âtorii eiÔÇŁ.

Mare╚Öalul avea s─â scrie c─â ÔÇ×D-l Clodius a promis c─â va ar─âta exact dorin╚Ťa noastr─â; i-am subliniat c─â noi trebuie s─â ne lu─âm libertatea de a ne ap─âra via╚Ťa viitoare a neamuluiÔÇŁ. Se pare c─â diplomatul german nu a considerat c─â o asemenea solicitare era serioas─â ╚Öi nu a transmis-o la Berlin.

├Än diminea╚Ťa zilei de 23 august, Antonescu i-a declarat la Snagov lui Gheorghe Br─âtianu c─â el era hot─âr├ót s─â ├«ncheie armisti╚Ťiul, dar a cerut un document scris din partea lui Maniu ╚Öi Br─âtianu.

Mare╚Öalul avea s─â scrie, imediat dup─â arestarea sa, c─â acest document trebuia s─â fie un angajament al celor doi lideri politici, care s─â fie publicat ÔÇ×pentru ca poporul s─â vad─â c─â s-a ├«nf─âptuit unirea intern─â ╚Öi pentru ca str─âin─âtatea, alia╚Ťii ╚Öi inamicii, s─â nu mai poat─â privi dezunirea noastr─âÔÇŁ. Cei doi lideri politici, din motive diverse (Constantin I. C. Br─âtianu plecase din Bucure╚Öti, iar Maniu a afirmat c─â nu era nici o grab─â) nu au semnat acea scrisoare.

La r├óndul s─âu, Mihai Antonescu, venit ├«n audien╚Ťa la Rege, ├«n dup─â-amiaza de 23 august, s-a declarat gata s─â plece la Ankara pentru a negocia ╚Öi semna armisti╚Ťiul. Suveranul i-a cerut s─â r─âm├ón─â la audien╚Ťa acordat─â mare╚Öalului.

├Än cadrul audien╚Ťei, Regele i-a cerut lui Ion Antonescu s─â ├«ncheie imediat armisti╚Ťiul, ceea ce ar fi ├«nsemnat o declara╚Ťie public─â prin care anun╚Ťa c─â Rom├ónia a ie╚Öit din r─âzboiul purtat al─âturi de Germania. Conduc─âtorul statului a apreciat c─â, ├«n acel moment, cu frontul rupt, nu putea ├«ncheia armisti╚Ťiul.

În acel context, orice oră pierdută însemna amplificarea dezastrului care cuprinsese România, drept care regele a decis arestarea lui Antonescu.

Prin acest act s-a pus cap─ât unui r─âzboi care, din iulie 1941, pentru poporul rom├ón nu mai avea o justificare na╚Ťional─â. Cei mai mul╚Ťi rom├óni nu au ├«n╚Ťeles de ce au fost nevoi╚Ťi s─â lupte la Odessa, la Stalingrad, la Cotul Donului. ├Än fond, Rom├ónia nu era o putere mondial─â ╚Öi nu puteau impune noua ordine interna╚Ťional─â. Ei aflaser─â de la posturile de radio clandestine ╚Öi chiar din articolele strecurate ├«n presa rom├óneasc─â despre faptul c─â se constituise coali╚Ťia Na╚Ťiunilor Unite ├«n urma ├«n╚Ťelegerilor ├«ntre Stalin, Roosevelt ╚Öi Churchill, c─â Rom├ónia ajunsese ├«n stare de r─âzboi nu numai cu Uniunea Sovietic─â, dar ╚Öi cu Marea Britanie, SUA, Canada, Australia, Noua Zeeland─â, India, Africa de Sud ╚Ö.a.

Este un fapt c─â, ├«n acel moment, nici opozi╚Ťia, nici puterea nu reu╚Öiser─â s─â ob╚Ťin─â acordul Na╚Ťiunilor Unite pentru ├«ncheierea armisti╚Ťiului.

Greșeala de a fi cavaler la vreme de urgie

P├ón─â ├«n ultima zi a calit─â╚Ťii sale de conduc─âtor al statului rom├ón, mare╚Öalul Antonescu a mai avut ├«n vedere ╚Öi un alt factor: ob╚Ťinerea acordului lui Hitler ca Rom├ónia s─â ias─â din r─âzboi, pentru c─â, aprecia el, era dezonorant s─â ├«nfigi baioneta ├«n spatele inamicului. ├Än vremuri normale, ├«ntre oameni, inclusiv ├«ntre liderii politici, cavalerismul este necesar.

Dar atunci, ├«n august 1944, nu erau vremuri normale; t─âv─âlugul r─âzboiului se rostogolea deja peste trupul Rom├óniei. Pe frontul din Moldova se g─âseau circa 3 milioane de militari, cu o uria╚Ö─â tehnic─â, iar continuarea luptelor ar fi pref─âcut ╚Ťara literalmente ├«n ruine.

Este cert c─â la cavalerismul dorit de mare╚Öalul Antonescu nu i se putea r─âspunde ├«n acela╚Öi mod din partea f├╝hrerului Adolf Hitler. Germania ducea un r─âzboi total, pe via╚Ť─â ╚Öi pe moarte, astfel c─â nu putea accepta nici o defec╚Ťiune ├«n linia frontului. O dovedise ├«n martie 1944, c├ónd, afl├ónd de infidelitatea lui Horthy, nu a ezitat s─â ocupe Ungaria, aliata Germaniei ├«nc─â din 1933.

Pe de alt─â parte, se cuvine men╚Ťionat faptul c─â Rom├ónia nu semnase cu Germania un tratat sau o conven╚Ťie care s─â prevad─â participarea comun─â la r─âzboi ╚Öi condi╚Ťiile concrete ale colabor─ârii. Rom├ónia intrase ├«n lupt─â pe baza ├«n╚Ťelegerii verbale ├«ntre Hitler ╚Öi Antonescu, astfel c─â nu putea fi vorba de ├«nc─âlcarea vreunui tratat, care s─â poat─â duce la concluzia c─â ie╚Öirea Rom├óniei din r─âzboi ar fi fost un act de tr─âdare na╚Ťional─â.

├Än mod cert, Hitler nu ar fi admis ie╚Öirea Rom├óniei din r─âzboi, fapt care atr─âgea dup─â sine ÔÇô a╚Öa cum s-a ╚Öi ├«nt├ómplat ÔÇô pr─âbu╚Öirea ├«ntregului front german din Carpa╚Ťi p├ón─â ├«n Balcani. De altfel, ordinul lui Hitler la aflarea o╚Ötirii despre arestarea lui Antonescu a fost foarte ferm: ÔÇ×Lichida╚Ťi puciul de la Bucure╚ÖtiÔÇŁ.

Se poate conchide c─â ├«ntre for╚Ťele politice din Rom├ónia a existat, ├«n iunie-iulie 1941, un anumit consens na╚Ťional ├«n privin╚Ťa ac╚Ťiunii militare viz├ónd eliberarea Basarabiei ╚Öi nordului Bucovinei, dup─â care a urmat o disociere aproape total─â, p├ón─â la ├«nceputul anului 1943; dup─â Stalingrad, s-a ├«nregistrat o tendin╚Ť─â de apropiere, ajung├óndu-se p├ón─â la ac╚Ťiuni comune viz├ónd negocierea armisti╚Ťiului cu Na╚Ťiunile Unite ╚Öi ie╚Öirea Rom├óniei din alian╚Ťa cu Germania.

Chiar ╚Öi ├«n diminea╚Ťa zilei de 23 august exista un consens ├«ntre putere ╚Öi opozi╚Ťie, dar el nu s-a putut finaliza printr-o decizie comun─â. De aceea a fost nevoie de un act decisiv: hot─âr├órea Regelui de arestare a lui Antonescu, pun├ónd astfel cap─ât st─ârii de r─âzboi ├«n care se afla Rom├ónia cu Na╚Ťiunile Unite. ├Än aceea╚Öi sear─â s-a difuzat la radio Proclama╚Ťia regal─â, prin care se anun╚Ťa:

ÔÇ×├Än ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, ├«n deplin─â ├«n╚Ťelegere cu guvernul meu, c─â nu este dec├ót o singur─â cale pentru salvarea ╚Ť─ârii de la o catastrof─â total─â: ie╚Öirea noastr─â din alian╚Ťa cu Puterile Axei ╚Öi imediata ├«ncetare a r─âzboiului cu Na╚Ťiunile UniteÔÇŁ.

Mai multe pentru tine...