Limba engleză este una dintre cele mai vorbite limbi din lume, și de aceea cunoașterea ei este esențială în zilele noastre.

Deoarece se învață ușor și este una dintre limbile oficiale în cele mai importante instituții din lume, dacă încă nu ai făcut-o, te invităm să începi un curs de engleză pentru adulți online.

Engleza este o limbă fascinantă, populară, care are, la fel ca oricare alta, propria sa istorie și propriile sale curiozități. În loc să ne focusăm pe gramatică și pe aspectele teoretice și câteodată plictisitoare, e bine uneori să uităm de acestea și să ne bucurăm de partea distractivă. Tocmai de aceea, am pregătit un articol cu 15 curiozități despre limba engleză.

1. Shakespeare a adăugat peste 1.000 de cuvinte în vocabularul limbii engleze

Aproape toată lumea a auzit de marele William Shakespeare, celebrul dramaturg al secolului al XVI-lea. De la sonetele de dragoste, la piese precum „Romeo și Julieta” ori „Hamlet”, Shakespeare a influențat foarte mult literatura engleză. Acesta a inventat peste 1.000 de cuvinte, pe care le-a integrat în scriitura sa. În zilele noastre, nativii încă folosesc aceste cuvinte în viața cotidiană. Câteva dintre aceste cuvinte sunt: „addiction” (dependență), „bedazzled” (orbit), „cold-blooded” (cu sânge rece) etc.

2. Majoritatea cuvintelor englezești provin din franceză sau engleza veche

În urma cuceririi nomade din 1066, franceza a devenit limba folosită de nobilimea din Marea Britanie. Între timp, țăranii și clasele inferioare au continuat să vorbească engleza veche, care era alcătuită din vocabular germanic. În cele din urmă, căsătoria internă a dus la o amestecare a celor două limbi, născându-se astfel engleza medie – care este mult mai apropiată de engleza de astăzi.

3. Limba engleză a avut în trecut gen gramatical

Multe limbi au gen gramatical; de exemplu, vorbitorii de franceză folosesc articolele de gen „le” și „la” (the) dacă un substantiv este masculin sau feminin. Engleza avea și ea un gen gramatical, însă nu mai are. Cartea „Gender Shifts in the History of English” explică modul în care engleza și-a pierdut sistemul gramatical de gen în timp. Cu atât mai mult, este mai ușor pentru cei care vor să învețe, faptul că limba engleză nu are aceste reguli de gen în zilele noastre. Trebuie doar să memorezi sensul unui cuvânt, nu și genul acestuia.

4. Engleza folosește alfabetul latin

Alfabetul latin provine din alfabetul etrusc. Se întâmplă să fie cel mai folosit alfabet din lume, ceea ce este de mare ajutor pentru mulți cursanți de engleză.

5. Limba engleză este limba oficială a aerului

Asta înseamnă că, engleza este limba oficială a călătoriilor cu avionul. Tocmai de aceea, indiferent de unde zburați în lume, pilotul și însoțitorii de bord vor vorbi întotdeauna în engleză.

6. Există aproximativ 1,5 miliarde de vorbitori de engleză în lume

20% din populația lumii este vorbitoare de limbă engleză. Aproximativ 600-700 de milioane dintre aceștia sunt vorbitori non-nativi.

7. Un vorbitor de limba engleză cunoaște între 20.000 și 30.000 de cuvinte.

Deși această statistică pare descurajantă, ar putea fi un confort pentru cei care doresc să învețe limba engleză deoarece nu vor fi nevoiți să memoreze toate milioanele de cuinte de acolo.

8. Cea mai des folosită literă în engleză este „e”

Potrivit Oxford Dictionaries, „e” este litera din engleză cea mai intens folosită, iar la polul opus se află litera „Q”. Pentru a pune în perspectivă, „e” este de 56 de ori mai frecvent decât „q”.

9. Unele dintre cele mai vechi cuvinte din limba engleză sunt încă foarte comune și astăzi.

Este vorba despre „I” (eu), „love” (dragoste), „black” (negru), „mother” (mamă), „fire” (foc), „hand” (mână) și „hear” (a auzi). Multe dintre acestea datează dinainte de anul 900.

10. Adjectivul cel mai des folosit este „good” (bun)

Diverse surse vin cu o multitudine de răspunsuri pentru acestea, însă „good” (bun) este de obicei enumerat printre cele mai comune adjective.

11. Substantivul cel mai des folosit este „time” (timp)

Dicționarul englez Oxford a identificat „time” ca fiind cel mai folosit substantiv. „Person” a primit locul doi, iar „year” – locul trei.

12. Un nou cuvânt englezesc este adăugat în dicționar la fiecare două ore.

Editorii de la Oxford English Dictionary au estimat că aproximativ 4.000 de cuvinte noi sunt adăugate în dicționar în fiecare an. Cu alte cuvinte, asta ar însemna un cuvânt nou la fiecare două ore.

13. Cel mai lung cuvânt englezesc este „pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis”.

Este un termen medical care se referă la o boală pulmonară cauzată de inhalarea de praf de nisip sau cenușă.

14. Puteți încadra fiecare literă a alfabetului într-o singură propoziție

O astfel de propoziție, ce include toate literele alfabetului se numește „pangramă” (în engleză: pangram). O pangramă englezească foarte faimoasă este: „The quick brown fox jumps over a lazy dog” (Vulpea rapidă și brună sare peste câinele leneș).

15. Cea mai scurtă propoziție neeliptică este „I am” (eu sunt).

O propozție non-eliptică este o propoziție care nu omite nimic. De exemplu, comanda „Go!” (Du-te!) poate părea cea mai scurtă propoziție, dar este eliptică; omite pronumele „tu”.

În concluzie, indiferent dacă știi limba engleză, ori urmează să o înveți, nu poți contesta că engleza n-ar fi o limbă interesantă, plină de curiozități. Întotdeauna va exista ceva fascinant de învățat și sperăm că aceste 15 fapte captivante te vor motiva și inspira în continuare să înveți limba engleză.