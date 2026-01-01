Calendar 2 ianuarie: 1492 - Capitularea Granadei a marcat sfârșitul Reconquistei

1492 - Capitularea Granadei, asediată din 1481, a marcat sfârșitul Reconquistei, lupta spaniolilor pentru eliberarea de sub ocupație arabă. Muhammad al XI-lea, comandantul ultimei fortărețe arabe din Spania, s-a predat regelui Ferdinand al II-lea și reginei Isabela.

Reconquista a fost un proces istoric de lungă durată (aprox. 711–1492) prin care regatele creștine din Peninsula Iberică au recucerit treptat teritoriile controlate de musulmani. Totul a început în 711, când armatele musulmane (mauri) au traversat Strâmtoarea Gibraltar și au învins regatul vizigot, cucerind rapid cea mai mare parte a peninsulei. Doar în nord au rămas mici teritorii creștine independente, precum Asturias, unde a avut loc una dintre primele victorii simbolice creștine, la Covadonga (cca. 722).

În secolele următoare, regatele creștine — Asturias (apoi León), Castilia, Navarra, Aragon și Portugalia — s-au extins treptat spre sud. Reconquista nu a fost un război continuu, ci o succesiune de conflicte, alianțe și perioade de conviețuire între creștini, musulmani și evrei. Un moment important a fost cucerirea orașului Toledo în 1085, care a marcat un mare avans creștin. Totuși, statele musulmane au cunoscut și ele perioade de revenire, mai ales sub dinastiile nord-africane almoravidă și almohadă.

Faza finală a Reconquistei a avut loc în secolul al XV-lea, sub conducerea Regilor Catolici, Isabella de Castilia și Ferdinand de Aragon. În 1492, a fost cucerit Regatul Granadei, ultimul stat musulman din peninsulă, eveniment considerat sfârșitul Reconquistei. Același an a devenit simbolic pentru istoria Spaniei, marcând atât unificarea teritorială, cât și începutul expansiunii spaniole peste mări.

1529 - Radu de la Afumați, domn al Țării Românești (1522–1529), a fost ucis împreună cu fiul său, Vlad, la Râmnicu Vâlcea.

1784 - La Sibiu, a apărut Siebenbürger Zeitung, primul ziar de pe teritoriul actual al României.

1843 - La Dresda, a avut loc premiera operei „Olandezul zburător” de Richard Wagner.

1853 - A luat ființă „Școala de mică chirurgie”, instalată lângă spitalul Filantropia, București.

1861 - Wilhelm I a devenit rege al Prusiei, după moartea fratelui său Friedrich Wilhelm al IV-lea.

1920 - S-a născut scriitorul american de origine rusă Isaac Asimov, cunoscut mai ales pentru lucrările sale științifico-fantastice și pentru cărțile de popularizare a științei (d. 1992).

1929 - SUA și Canada au adoptat un plan de protejare a cascadei Niagara.

1933 - S-a născut prozatorul și dramaturgul Ion Băieșu, „părintele” celebrului cuplu comic Tanța și Costel, în interpretarea a doi mari actori, Coca Andronescu și Octavian Cotescu (d. 1992).

1939 - Adolf Hitler a fost desemnat ca fiind „Omul anului” de către revista americană Time.

1942 - Al Doilea Război Mondial: Armata japoneză a ocupat Manila, capitala statului Filipine.

1945 - Al Doilea Război Mondial: Orașul german Nürnberg a fost bombardat puternic de forțele Aliate în Bătălia de la Nürnberg.

1959 - A fost lansată sonda spațială sovietică Luna 1, care a ajuns la Lună și a orbitat în jurul Soarelui. A fost prima sondă care a depășit câmpul gravitațional al Pământului.