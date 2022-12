Sud-coreenii devin mai tineri: metoda tradițională de numărare a vârstei va fi eliminată

Coreea de Sud a adoptat legi pentru a renunța la metoda tradițională de numărare a vârstei și pentru a adopta standardul internațional - o schimbare care îi va face pe cetățenii săi să fie cu unul sau doi ani mai tineri în documentele oficiale.

Coreenii sunt considerați ca având un an la naștere, iar la fiecare 1 ianuarie se adaugă un an. Această vârstă este cea mai des citată de coreeni în viața de zi cu zi, notează The Guardian.

Există, de asemenea, un sistem separat în scopul recrutării sau al calculării vârstei legale pentru a consuma alcool și a fuma, în care vârsta unei persoane este calculată de la zero la naștere și se adaugă un an la 1 ianuarie.

Cu toate acestea, de la începutul anilor 1960, Coreea de Sud a folosit, de asemenea, pentru documentele medicale și juridice, norma internațională de calcul de la zero la naștere și adăugarea unui an la fiecare aniversare.

Această gamă confuză de sisteme va dispărea din iunie 2023 - cel puțin pe documentele oficiale - atunci când vor intra în vigoare noile legi care stipulează folosirea doar a metodei internaționale de numărare a vârstelor.

