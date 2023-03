Fortificație ce datează dinaintea secolului al XV-lea, descoperită la Sighișoara

Un element de fortificație ce datează dinaintea secolului al XV-lea, de când au fost ridicate actualele structuri, a fost descoperit în timpul lucrărilor de restaurare a Turnului și Bastionului Măcelarilor din Cetatea Medievală Sighișoara, efectuate de către Fundația Mihai Eminescu Trust.

„Am avut o echipă care a făcut cercetarea perimetrului, s-au găsit câteva picturi, ornamente pictate și acelea au fost curățate. Se regăsesc astfel de ornamente și la alte turnuri. Surpriza a fost, în schimb, când am avut supravegherea arheologică, pentru că era necesar să aducem utilitățile la turn, apă și curent, iar când am început să tragem acel fir de curent spre mijlocul Bastionului, echipa de arheologi a descoperit niște bucăți dintr-o fundație. Au început să cerceteze mai de aproape. Inițial, lucrarea ar urma să se finalizeze în trei săptămâni și până la urmă am avut trei luni de cercetare arheologică. Aici, în bastion s-a găsit o fundație circulară. Nu am descoperit exact ce ar putea reprezenta. Există niște supoziții că ar putea fi fundația unei barbacane. Practic, înainte să existe acel bastion să fi fost o altă construcție care să fortifice această a doua poartă de intrare în cetate. Vom pune în valoare acea fundație, pentru că e chiar interesantă”, a declarat presei managerul de proiect al Fundației Mihai Eminescu Trust din Sighișoara, Michaela Turk, citată de Agerpres.

Potrivit reprezentantei Fundației Mihai Eminescu Trust, lucrările sunt finalizate în ce privește bastionul, iar turnul este de asemenea restaurat pe exterior.

După restaurare, Turnul și Bastionul Măcelarilor din Cetatea Medievală Sighișoara vor fi transformate în spații culturale, în cadrul proiectului „Cultfort - Fortăreață de cultură urbană Fundația Mihai Eminescu Trust din Sighișoara”, urmând să fie incluse într-un program nonformal de educație cultural-artistică, cu accent pe artele vizuale, teatru, muzică, cinema, video-mapping și artă culinară.

