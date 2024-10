„Society and Archives. A Matter of Trust”, conferință internațională Brașov

În perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2024, Arhivele Naționale ale României organizează la Brașov conferința internațională „Society and Archives. A Matter of Trust”.

Evenimentul internațional, aflat la cea de-a treia ediție, are loc cu ocazia împlinirii a 193 de ani de existență a Arhivelor Naționale (1831-2024) și va include comunicările unor specialiști recunoscuți pe plan mondial în domeniul arhivistic: Luciana Duranti - profesor de știință arhivistică și diplomatică la Universitatea British Columbia School of Library, Archival and Information Studies din Vancouver (Canada), John Sheridan - Arhivele Naționale ale Marii Britanii, Afellone Doek - Arhivele Naționale ale Olandei, Inga Bolstadt și Ole Gausdal - Arhivele Naționale ale Norvegiei, Zoltan Szatucsek - Arhivele Naționale ale Ungariei, Paweł Pietrzyk și Dariuzs Makowski - Arhivele Naționale ale Poloniei, Miroslav Novak și Aida Skoro Babic - Arhivele Naționale ale Sloveniei, informează un comunicat al Arhivelor Naționale ale României.

Prima zi a conferinței se desfășoară la Rectoratul Universității „Transilvania” Brașov (B-dul Eroilor nr. 29, Brașov), iar a doua zi, la sala de conferințe a complexului MAI Excelsior (Str. Matei Basarab nr. 39, Brașov).