Sibiu Jazz Competition 2022, o muzică veșnic tânără

Comunitatea internațională de jazz își îndreaptă ochii spre Sibiu în perioada 02 - 03 decembrie (sâmbătă și duminică), când artiști tineri extrem de înzestrați își vor da măsura propriei valori pe scena Sălii Thalia la Filarmonica de Stat, în cadrul celui mai important concurs de jazz și muzică improvizată din România, încă din 1979.

Jazzul tânăr are proiecte muzicale cu care se poate mândri și care pot bucura publicul de jazz național și internațional. Vă invităm să descoperiți tinerele trupe europene care vor concura în ritmul și spiritul de jazz pe scenă:

- Three Fo(u)r Two (România)- The Arthur Possing Quartet (Germania, Franța Luxemburg)- Symbiosis 5 (Ungaria)- Stefan Stoianovici TRIO (România)- Aniello De Sena (Italia)

”Sibiu Jazz Competition e mai nou, mai tânăr ca niciodată. Deși îl ținem de 43 de ani pare că jazzul nu are vârstă cronologică, clasică ci întinerește permanent. Ne întrebăm cu luciditate cât de bogat este jazzul și în special, cât de mult îmbăgățește, înnobilează el viața omului.

Prin muzica jazz omul învață să respire pentru prima dată cu tot sufletul. Acest suflu este și spiritul pe care trupele îl aduc, îl creează pe scenă spre bucuria și entuziasmul nostru neîmblânzit.

Suntem într-o competiție să fim mai buni, și în muzică și în viață și jazz e spațiul dintre cele două care ne poartă pe tărâmul unei deveniri artistice. Îi aștept pe toți iubitorii de jazz la Sibiu să întinerească alături de noi pe scena Sălii Thalia la Filarmonica de Stat”, îndeamnă Simona Maxim, directorul Sibiu Jazz Festival & Competition.

Sibiu Jazz Competition este cel mai important concurs de jazz și muzică improvizată din România, încă din 1979. Importanța sa este dată de cultivarea unei comunități de jazz și a tinerelor talente care s-au remarcat în acest gen muzical, deschizând calea unui segment educat în spirit de jazz cu o pasiune profundă pentru muzică.

Sibiu Jazz Competition 2022 este un eveniment realizat cu sprijinul: Casa de Cultură a Studenților Sibiu, Ministerul Tineretului și Sportului, Primăria Sibiu, Filarmonica de Stat Sibiu și Consiliul Județean Sibiu.

Bilete aici: https://www.iabilet.ro/bilete-sibiu-jazz-competition.../

