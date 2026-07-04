„Sat. Migrație. Intervenție. Film”: un proiect care documentează felul în care migrația schimbă viața satelor din Transilvania

Cum se schimbă un sat atunci când oameni din oraș aleg să înceapă o viață nouă la țară? Cum se întâlnesc experiențele celor care au locuit dintotdeauna într-o comunitate cu poveștile celor nou-veniți? Și cum poate cultura să creeze spații de dialog între aceste lumi?

Aceste întrebări stau la baza proiectului Sat. Migrație. Intervenție. Film, o inițiativă interdisciplinară a PATRUPETREI, care explorează transformările produse de migrația urban–rural prin cercetare antropologică, film documentar și intervenții comunitare desfășurate în localitățile Alma Vii, Richiș și Biertan, din județul Sibiu, informează un comunicat al inițiatorilor proiectului.

Migrația urban - rural și transformarea satului contemporan

Proiectul pornește de la observația că tot mai mulți oameni aleg să părăsească orașele în căutarea unui alt ritm de viață, contribuind la schimbarea identității și dinamicii comunităților rurale. În același timp, aceste transformări aduc atât oportunități, cât și provocări: întâlnirea dintre tradiții și perspective noi, dintre memoria locului și noile moduri de a locui și de a construi comunitatea.

Prin cercetare de teren, interviuri, documentare video și activități participative, proiectul își propune să surprindă aceste schimbări și să transforme experiențele personale într-o arhivă vie a satului contemporan. Rezultatele vor include un documentar scurt, texte antropologice, o expoziție itinerantă și o serie de evenimente publice dedicate dialogului dintre comunitățile locale și publicul larg.

Continuarea unui demers început în 2024

Proiectul actual continuă și extinde direcțiile de cercetare deschise în 2024 prin „În căutarea paradisului pierdut”, un demers documentar inițiat tot de PATRUPETREI, care a dat startul cercetării asupra migrației dinspre mediul urban către cel rural în România.

„În căutarea paradisului pierdut” a funcționat ca o etapă de explorare și colectare de mărturii, prin apel deschis, precum și prin documentarea cu interviuri și filmări cu persoane stabilite recent în Șomartin și Jurilovca. Proiectul a generat o arhivă de povești personale, fotografii și materiale video care au pus în evidență diversitatea proceselor de adaptare la viața rurală.

Dacă „În căutarea paradisului pierdut” a urmărit în principal colectarea de experiențe individuale și construirea unei baze documentare despre migrația urban–rural, „Sat. Migrație. Intervenție. Film” duce mai departe această cercetare, mutând accentul pe interacțiunea directă dintre noii și vechii locuitori și pe modul în care comunitățile se transformă în timp real prin aceste întâlniri.

Activitățile proiectului în teren

Primele activități ale proiectului s-au desfășurat în Alma Vii, unde, între 15 și 22 iunie, a avut loc Școala de Vară cu studenții masteranzi ai secțiilor de Antropologie și de Studii Vizuale și Societate de la SNSPA, coordonată de antropologii Monica Stroie și Bogdan Iancu, dedicată documentării fenomenului migrației către sat. Timp de o săptămână, echipa proiectului și participanții au explorat comunitatea prin observație de teren, întâlniri cu locuitorii și documentare vizuală.

Activitățile au continuat în perioada 27–28 iunie, printr-un atelier participativ și o masă comunitară care au reunit locuitori vechi și noi ai satului. Aceste întâlniri au fost concepute ca spații informale de dialog, schimb de experiențe și construire de relații între oameni cu istorii diferite, dar care împart același loc.

Aceste activități marchează începutul unui proces mai amplu de documentare și colaborare cu comunitățile din cele trei sate. În lunile următoare, echipa proiectului va continua cercetarea de teren și realizarea materialelor documentare, urmând ca rezultatele să fie prezentate prin expoziții, proiecții de film și dezbateri organizate atât în comunitățile participante, cât și la București.

Apel deschis pentru povești

În cadrul proiectului este deschis și un nou apel de colectare de povești adresat persoanelor care s-au mutat din mediul urban în mediul rural în ultimii ani. Inițiativa urmărește completarea arhivei de mărturii începută în 2024 și diversificarea ei prin noi experiențe de viață, din contexte geografice și sociale diferite. Sunt invitate persoane care au făcut acest pas să împărtășească, prin interviuri și materiale vizuale, propriile trasee de tranziție, provocările întâlnite și modurile în care s-au integrat în noile comunități. Poveștile colectate vor contribui la extinderea unei arhive documentare dedicate migrației urban–rural și vor fi integrate în cercetarea antropologică, precum și în materialele artistice și expoziționale ale proiectului.

„Sat. Migrație. Intervenție. Film” reunește antropologi, cineaști, artiști și facilitatori culturali într-un demers care pune în dialog cercetarea, creația artistică și participarea comunitară. Împreună cu locuitorii celor trei sate, proiectul urmărește să documenteze un fenomen social aflat în plină desfășurare și să contribuie la consolidarea relațiilor dintre vechii și noii locuitori.