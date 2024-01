Peste 30 de evenimente organizate de ICR cu ocazia Zilei Culturii Naționale

Institutul Cultural Român sărbătorește Ziua Culturii Naționale printr-o serie de peste 30 de evenimente, defășurate atât în țară, cât și în străinătate. Publicul internațional este invitat la concerte, expoziții, spectacole de teatru și balet, performance-uri și recitaluri de poezie.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii și Institutul Cultural Român din New York celebrează Ziua Culturii Naționale în America de Nord printr-un mini-turneu de muzică clasică susținut de violonistul Alexandru Tomescu și pianista Sînziana Mircea. Prezentate sub titlul „Remember Enescu. Bijuterii muzicale”, concertele susținute de cei doi muzicieni vor avea loc pe 15 ianuarie 2024, la presigiosul centru John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington, D.C și pe 12 ianuarie 2024, la sediul reprezentanței ICR New York din Midtown Manhattan. În program: George Enescu, Constantin Dumitrescu, Niccolò Paganini, Jules Massenet, Fritz Kreisler și Camille Saint-Saëns. Mini-turneul organizat în America de Nord face parte dintr-un turneu internațional mai amplu susținut sub egida Concursului Internațional Remember Enescu 2023, derulat în cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” de Universitatea de Vest din Timișoara, informează un comunicat al Institutului Cultural Român.

ICR Stockholm organizează la sediu un concert de muzică clasică și expoziția multimedia „Constantin Silvestri – printre contemporanii săi”, care pun în evidență cariera excepțională a muzicianului și legăturile sale cu spațiul Nordic. Concertul susținut de Laura Tătulescu (soprană), Kristofer Lundin (tenor) și Iosif Ion Prunner (pian) cuprinde lucrări semnate de Constantin Silvestri, Mihail Jora, Myriam Marbe, Livia Teodorescu-Ciocănea și de compozitorii nordici Carl Sjöberg, Hugo Alfvén, Wilhelm Peterson-Berger. Un al doilea proiect expozițional poate fi vizitat la galeriile ICR Stockholm : „Români în elita mondială” prezintă 40 de personalități din România, printre care Mihai Eminescu și Constantin Brâncuși, prin intermediul unor materiale documentare din colecții private, inclusiv ediții bibliofile ale unor volume de poezie românească, publicate în condiții grafice deosebite.

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale a României, ICR Beijing organizează expoziția „Privire asupra Deconectării”, realizată de Dani Ghercă și concertul de muzică neoclasică susținut de Mischa Blanos. Vernisajul are loc sâmbătă, 13 ianuarie 2024, la Centrul Choi. Expoziția, care va fi deschisă până pe 29 ianuarie 2024, explorează schimbări ample în condiția umană, evidențiind alienarea și confuzia generate de viața digitală și individualismul radical.

Institutul Cultural Român de la Lisabona și Ambasada României în Republica Portugheză vor organiza o serie de evenimente ce vor avea loc la Porto și Lisabona. Evenimentele vor debuta sâmbătă, 13 ianuarie 2024, cu un recital de pian și violă, în interpretarea muzicienilor Constantin Sandu și Ceciliu Ovidiu Isfan, la Auditoriul Casa Comum al Rectoratului Universității din Porto. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Universitatea din Porto și Şcoala Superioară de Muzică şi Artele Spectacolului din Porto (ESMAE). De asemenea, în data de 18 ianuarie 2024, la sediul ICR Lisabona, se va desfășura cea de-a XIII-a ediţie a Ceremoniei de acordare a titlurilor onorifice „Amicus Romaniaeˮ. Titlul onorific „Amicus Romaniaeˮ a fost instituit în 2009, ca semn al recunoştinţei şi aprecierii ICR Lisabona faţă de personalităţi din mediul cultural şi instituţional portughez, susţinători ai activităţii Institutului de diseminare a valorilor culturii române în spaţiul lusitan. Ceremonia va fi însoțită de prezentarea unor lucrări de grafică realizate de studenți ai Facultății de Arte de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în coordonarea Prof. Liviu Adrian Sandu. În continuarea serii, va avea loc lansarea volumului Adevărate, trăite, de povestit de Elena Nentwig Dumitrescu (Editura Proilavia a Bibliotecii Județene Brăila, 2023), în prezența autoarei.

ICR Madrid, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei, în colaborare cu Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, prezintă sâmbătă, 13 ianuarie 2024, spectacolul de teatru de păpuși inspirat din povestea pentru copii „Zâna Munțilorˮ de Petre Ispirescu. Povestea face parte din antologia de basme populare românești „Cuentos maravillosos rumanos” de Petre Ispirescu, apărută în traducerea din limba română a lui Mihai Iacob, profesor la Universitatea din București, cu ilustrații alb-negru semnate Roxana Irimia, la Editura Libros de las Malas Compaňias. Această activitate, dedicată copiilor de la 6 ani, și lectura dramatizată vor fi realizate de personalul bibliotecii Publice Municipale Iván de Vargas, cu ajutorul unor marionete din hârtie, și va fi completată de ateliere practice pentru cei mici. Evenimentul va avea loc la sediul Bibliotecii Municipale Iván de Vargas din Madrid. De asemenea, luni, 15 ianuarie 2024, la sediul ICR Madrid, va avea loc o nouă sesiune de lectură neîntreruptă din opera poetică a lui Mihai Eminescu și din opera altor poeți români traduși în spaniolă. Evenimentul va include lecturi în limba română și în limba spaniolă din poemele lui Eminescu în traducerea lui Rafael Alberti, Omar Lara, José Manuel Megías și Dana Giurcă, Mario Castro Navarette și a Cătălinei Iliescu. Totodată, profesorul Héctor Martínez Sanz va realiza o prezentare comparată a motivului Luceafărului la scriitorii spanioli Espronceda și Ruben Dario. Titlul conferinței: „Eminescu este prezent și în Spania”. Tot ICR Madrid, în colaborare cu Consulatul General al României din Bilbao, Uniunea Arhitecților din România și Centrul cultural Zelaieta din localitatea Amorebieta-Etxanoko Udala, comunitatea autonomă a Țării Bascilor, itinerează expoziția de arhitectură „Femeia care sunt. 7 arhitecte din România și operele lor”. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 15 ianuarie 2024, în prezența autorităților locale, a presei și a comunității românești din zona de nord a Spaniei.

ICR Viena va organiza sâmbătă, 13 ianuarie 2024, un concert susținut de Corul Cameratei „Voces Lugosienses” din Lugoj, soprana Veronica Anușca, mezzosoprana Aura Twarowska, bass-baritonul Sorin Coliban și pianistul Ruben Doran. De asemenea, ICR Viena va mai organiza luni, 15 ianuarie 2024, la Haus der Ingenieure, în colaborare cu Ambasada României în Republica Austria, un recital de gală susținut de mezzosoprana Roxana Constantinescu, acompaniată de pianista Cătălina Butcaru. Prelegerea cu tema „Viața lui Mihai Eminescu la Viena”, organizată de reprezentanța din Austria, va avea loc marți, 16 ianuarie 2024, pentru a celebra 174 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Prelegerea va fi susţinută de către Dr. Johann (Hans) Dama, scriitor austriac de origine şvabă din Banat (născut la Sânnicolau Mare, Regatul României) și va fi însoţită, în momente-cheie fixate de autor, de lectura bilingvă, în limbile română şi germană a poeziei Scrisoarea I. Lectura în limba germană va fi realizată de către Stefan Bayreuther, referent angajat pe plan local în cadrul ICR Viena, iar Bianca Maria Ghelbere, referent principal relații în cadrul ICR Viena va realiza lectura în limba română.

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția invită publicul italian la concertul Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din Botoşani, eveniment prilejuit de celebrarea Zilei Culturii Naţionale, în data de 15 ianuarie 2024, la Teatrul „Arnaldo Momo” din Veneţia Mestre. Repertoriul concertului include compoziţii reprezentative ale unor maeştri români clasici şi contemporani: Ciprian Porumbescu, George Enescu, Constantin Dimitrescu, Pascal Bentoiu etc. De asemenea, IRCCU Veneția organizează o expoziție cu titlul „Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii «Mihai Eminescu» … pe tărâmul marelui poet român Mihai Eminescu (1850–1889)”, în perioada 12–18 ianuarie 2024, la Galeria Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia. Expoziția promovează personalitatea şi opera lui Mihai Eminescu, într-un format muzeal elaborat de Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și cu sprijinul TVR Moldova organizează un concert de cameră cu participarea muzicienilor de renume internațional Andrei Ioniță (violoncel) și Alexandra Tîrșu (vioară), împreună cu pianistul Marcel Lazăr. Evenimentul se va desfășura pe data de 15 ianuarie 2024, ora 19.00, la Sala cu Orgă, iar intrarea publicului va fi gratuită, în limita locurilor disponibile. Programul va include creații de George Enescu, Ciprian Porumbescu, Bela Bartok, Constantin Dumitrescu, Paul Constantinescu și Claude Debussy.

Ambasada României în Republica Franceză, în parteneriat cu ICR Paris și Pro Contemporania, marchează Ziua Culturii Naționale prin prezentarea proiectului inedit de promovare a poeziei românești „Aplauze pentru poet… pe scenă, la Paris” în data de 15 ianuarie 2024, de la ora 19.00, la Palatul Béhague. Spectacolul punctează repere poetice din cultura română interpretate de actorii Emilia Popescu și Mihai Mălaimare, în acompaniamentul muzical al pianistului Cătălin Răducanu și violonistei Ioana Tudor. Repertoriul spectacolului de la Paris este completat de înregistrări video cu actorii Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Constantin Chiriac, Ştefan Bănică, Alexandru Repan, Maia Morgenstern şi de o intervenţie de arhivă cu Ion Caramitru. Vor fi recitate poezii de George Bacovia, George Topârceanu, Ion Minulescu, Nichita Stănescu, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Marin Sorescu.

Institutul Cultural Român de la Budapesta și Filiala Seghedin celebrează Ziua Culturii Naționale cu două reprezentații ale spectacolului (Re)interpretări – recital de muzică și poezie românească, producție a Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe, la Budapesta și Seghedin. Spectacolul adaptat pentru spațiul maghiar, compus din repertoriul muzical al grupului „Classical Singers” (Sebestyén-Lázár Enikő – soprană, Babos Margit – soprană, Kőmíves Bokor Zsuzsa – pian, Oláh Badi Alpár – tenor, Barabás Lajos Zsolt – tenor) și incluzând inserții de poezie românească, în interpretarea actriței Camelia Paraschiv, va avea loc luni, 15 ianuarie 2024, la ora 19.00, la Teatrul Național din Budapesta, sala Gobbi Hilda, respectiv marți, 16 ianuarie 2024, la ora 18.00, la sediul Filialei Seghedin din piața Dugonics nr.2. Din repertoriul muzical românesc selectat fac parte lucrări precum: Romanță de Achim Stoia, Dorință de Vasile Popovici, Ce te legeni codrule de Nicolae Bretan, Dragu-mi-i mândră de tine de Tiberiu Brediceanu, Ochii albaștri de Eduard Candella, Languir me fais de George Enescu, Pe lângă plopii fără soț de Iancu Filip etc. Actrița Camelia Paraschiv va recita poezii de Mihai Eminescu, Marin Sorescu, Aurel Dumitrașcu, Ionel Șimota și Pavel Arva (cu supratitrare în limba maghiară).

ICR Bruxelles, în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Belgiei, va organiza proiectul „Dialog cu scriitori români din Belgia. Expoziție de desene: Scriitori români văzuți de artiști europeni”. Evenimentul va avea loc luni, 15 ianuarie 2024, la reședința Ambasadorului României în Regatul Belgiei. Proiectul constă într-un dialog cu scriitori români de succes din Belgia - Ligia Monica Mateiu, Simona Gânj, Cristina Pop, Andrei-Paul Corescu - despre felul în care cultura română este receptată în comunitățile în care trăiesc și o expoziție de desene, care cuprinde 16 portrete ale unor mari autori români, realizate de artiști din diferite țări europene ca omagiu adus scriitorilor/poeților români. Portretele sunt puse la dispoziție, cu titlu gratuit, de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala Prahova. Moderarea evenimentului este realizată de prof. Mirela Niță Sandu, care va susține și prelegerea „Literatura română contemporană în Belgia”.

Spectacolul „Life & Love”, un performance susținut de celebrul actor Vlad Ivanov și de apreciatul percuționist Lucian Maxim, va fi prezentat la sediul ICR Londra miercuri, 17 ianuarie 2024, ora 19.00, cu prilejul Zilei Culturii Naționale. „Life & Love” propune o incursiune captivantă în lumea liricii, unde muzica și poezia se întrepătrund într-o manieră inedită. În cadrul recitalului, poezia eminesciană va fi prezentată magistral; de asemenea, versurile lui Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Vladimir Drăghia și Mircea Dinescu vor prinde viață ȋn interpretarea remarcabilă a actorului Vlad Ivanov. I se alătură ȋn acest demers compozitorul Lucian Maxim, unul dintre cei mai talentați percuționiști români. Accesul este liber, în limita locurilor disponibile.

ICR Varșovia invită publicul la un eveniment de celebrare a patrimoniului arhitectural construit din România, prin prezentarea, din mai multe perspective, a bisericilor fortificate din Transilvania. Evenimentul va avea loc miercuri, 17 ianuarie 2024, de la ora 18.00, la sediul Ambasadei României și ICR Varșovia din str. F. Chopina 10. Punctul de pornire va fi expoziția de fotografie „Din zbor. Bisericile fortificate din Transilvania”, semnată de fotograful Ionuț Macri. Artistul român se va întâlni cu publicul invitat și va dialoga cu arh. Łukasz Galusek, directorul adjunct al Centrului Internațional pentru Cultură de la Cracovia, redutabil specialist în patrimoniul arhitectural românesc, autorul unui album dedicat României, în care bisericile fortificate din Transilvania au un capitol dedicat. Evenimentul va fi completat de proiecția filmului documentar Colonizarea sașilor (producție TVR Timișoara, 23 min), care prezintă istoria colonizării sașilor, începând de la perioada cruciadelor, și bogăția creației țărănești din sudul Transilvaniei. La finalul evenimentului, publicul va fi invitat la un pahar de vin românesc, la început de An Nou și de nou sezon cultural românesc în Polonia, deschis prin Ziua Culturii Naționale.

Ziua Culturii Naționale este sărbătorită la Roma printr-un eveniment ce pune față în față două mari voci ale liricii contemporane din Italia și România – Milo De Angelis și Dinu Flămând. Intitulat „Dialog poetic româno-italian Dinu Flămând – Milo De Angelis”, evenimentul este organizat de Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Editura Humanitas și Raffaelli Editore și cu patronajul Ambasadei României în Italia și se va desfășura în data de 18 ianuarie 2024, de la ora 18.00, la Sala de Conferințe Accademia di Romania in Roma. Cei doi poeți vor fi prezentați de criticii literari Luigi Tassoni și Smaranda Elian, cu intervenția criticului literar Marco Lucchesi, bun cunoscător al creației celor doi poeți. Acest demers simbolic va ilustra încă o dată nu doar capilaritatea comunicării dintre cultura română și cea italiană, ci și cunoașterea reciprocă și bogăția interpretativă care derivă din această cunoaștere. În cadrul seriei de evenimente dedicate Zilei Culturii Naționale, Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Universitatea Națională de Arte din București și Societatea „Dante Alighieri”, organizează expoziția de artă „De la Orașele invizibile la orașul contemporan / Da Le città invisibili alla città contemporanea”, ce se va desfășura în perioada 16-30 ianuarie 2024, la Galeria Accademiei di Romania din Roma, sub patronajul „Laboratorio Calvino”, centrul de cercetare al Departamentului de Litere și Culturi Moderne al Universității Sapienza din Roma. Expoziția cuprinde 27 de lucrări de grafică și sculptură semnate de 19 studenți ai UNArte, precum și o carte bibliofilă cu ilustrații de autor, toate inspirate de romanul „Orașele invizibile” semnat de Italo Calvino, plasându-se astfel în contextul sărbătoririi Centenarului nașterii celebrului scriitor italian.

Cu ocazia uneia dintre cele mai importante date din calendarul diplomației publice și culturale al anului 2024, ICR Tel Aviv organizează concertul aniversar „Symphonic Jazz Poem”, ce va avea loc în data de 20 ianuarie 2024, ora 20.00, la Jerusalem Theater. Un eveniment muzical de excepție, concertul de jazz simfonic aduce pe aceeași scenă artiștii români Florin Răducanu (pian), Dalila Cernătescu (nai), Ionuț Pascu (dirijor) și muzicienii israelieni Oren Hardy (contrabas) și Yonatan Rosen (tobe), acompaniați de Jerusalem Symphony Orchestra. Concertul „Symphonic Jazz Poem” prezintă lucrări originale românești și este programat în sala Henry Crown Symphony Hall de la Jerusalem Theater – The Jerusalem Center for the Performing Arts. ICR Tel Aviv continuă astfel colaborarea cu Jerusalem Theater (Teatron Yerushalaim), inaugurată în 2019, precum și seria concertelor de gală din anii precedenți, realizate împreună cu Jerusalem Symphony Orchestra.

Ambasada României în Cehia, Ambasada Republicii Moldova în Cehia și Institutul Cultural Român de la Praga vor organiza evenimentul „Ziua Culturii în pași de balet”. Evenimentul va avea loc la sediul Ambasadei României din Cehia luni, 22 ianuarie 2024, și va cuprinde fragmente de balet din spectacole de prestigiu, interpretate de balerini recunoscuți internațional din România și Republica Moldova: Irina Burudja, Veaceslav Burlac, Daria Lazucova, Tudor Moldoveanu, Alina Nanu și Alexandra Pera.

La București, Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită duminică, 14 ianuarie 2024, în Sala Mare a ICR, printr-o masă rotundă în cadrul căreia marile proiecte muzicale organizate sau coorganizate de Institutul Cultural Român vor fi prezentate de personalități marcante și operatori culturali de renume: Cristian Măcelaru, Peter Stark, Cristina Uruc, Emil Pantelimon, Daniel Jinga, Marin Cazacu, Alina Pavalache-Cophignon, Răzvan Popovici, Diana Rotaru, Ovidiu Maior, inițiatori și coorganizatori ai proiectelor muzicale în care ICR are o implicare majoră și care reprezintă România în străinătate sau asigură o veritabilă platformă de interrelaționare culturală. Întâlnirea va fi urmată, de la ora 14.00, de recitalurile susținute de muzicienii Valentin Șerban, câștigătorul Concursului Internațional „George Enescu” la vioară, ediția 2020/2021 și Gabriel Gîțan, pianist acompaniator la Concursul Internațional „George Enescu” și Constantin Borodin, laureat al premiului II la violoncel - Concursul Internațional „George Enescu”, participant în cadrul programului ICR AdMusicam.

Miercuri, 17 ianuarie 2024, și joi, 18 ianuarie 2024, va avea loc cea de-a doua ediție a evenimentului „Corzi literareˮ, organizată de Institutul Cultural Român și Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar din București, pentru a marca Ziua Culturii Naționale și Ziua Culturii Maghiare. În cadrul evenimentului, vor fi prezentate cărți ale unor autori maghiari traduși în limba română și autori români traduși în limba maghiară, inclusiv prin programul Translation and Publication Support (TPS) al Institutului Cultural Român.

Seria celor peste 30 de evenimente dedicate de ICR și reprezentanțele sale în lume de Ziua Culturii Naționale a început pe 8 ianuarie 2024 cu recitalul de muzică clasică organizat de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul la Opera Süreyya, în interpretarea pianistei Oxana Corjos și a clarinetistului Petru Pane și se va încheia cu un concert susținut de Mihaela Martin (vioară), Andrei Ioniță (violoncel) și Daria Tudor (pian), la Ambasada României în Republica Federală Germană, organizat de Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin pe 25 ianuarie 2024.