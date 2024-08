Maratonul Creativității la Muzeul Național Constantin Brâncuși: „De-a vara-toamna cu Brâncuși@Târgu Jiu”

Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în colaborare cu Asociația Art&Co, anunță lansarea unui program unic de activități creative sub titlul „De-a vara-toamna cu Brâncuși@Târgu Jiu”. Proiectul se va desfășura pe parcursul a șase săptămâni, începând din luna august până în luna octombrie 2024, și va oferi copiilor și părinților din comunitate ocazia de a explora creativitatea într-un mediu artistic și educativ, în cadrul Muzeului Național „Constantin Brâncuși”, alături de artiști contemporani, istorici de artă și voluntarii Liceului de Artă Constantin Brăiloiu din oraș.

Programul este destinat în special copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani și familiilor acestora, propunând o serie de ateliere de artă care acoperă o varietate de discipline: modelaj, serigrafie, pictură, desen, istoria culturii europene, istoria artei și curatoriat. Toate aceste activități vor avea loc la Muzeul Național „Constantin Brâncuși” în fiecare weekend, cu programul detaliat disponibil pe paginile de Facebook ale muzeului, asociației și ale instituțiilor partenere.

Unul dintre obiectivele principale ale acestui proiect este accesibilizarea educației prin cultură și promovarea valorilor europene și a gândirii critice, promovând: demnitatea umană, libertatea de exprimare, de mișcare, de creație, democrația și egalitatea între oameni - în mod special în artă.

Primele ateliere vor avea ca temă de plecare orașul Târgu Jiu și câteva repere din istoria artei. Acestea se vor desfășura în zilele de 24 și 25 august, la Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, de la orele 10:30, și vor fi susținute de către istoricul dr. Adrian Tudor. și istoricul de artă, lector univ. dr. Ana Negoiță. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate.

Următoarele ateliere se vor desfășura în zilele de 30 august și 1 septembrie, la muzeu, având ca activitate modelajul și vor fi susținute de artista Gabriela Tofan.

Proiectul se adresează și comunităților cu acces limitat la cultură, prin organizarea a cel puțin două ateliere speciale destinate elevilor din localitățile din jurul Târgu Jiului (Lelești, Bălești, Polovragi și Peștișani). Pentru aceștia, vor fi asigurate transportul și masa, oferindu-le astfel șansa de a participa la aceste activități creative și educative.

Proiectul continuă ceea ce s-a născut în anul 2023 într-un alt proiect co-finanțat de AFCN – Expoziția „MIRROR, MIRROR ON THE WALL, WHO'S THE FAIREST OF THEM ALL? Discurs despre dinamica rușinii” – unde atelierele propuse s-au transformat într-o autentică Școală de vară (de modelaj), iar elevele de la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu au creat bazele acestei oferte educative.

Prin acest proiect, Muzeul Național „Constantin Brâncuși” dorește să îmbogățească oferta educativă a județului Gorj, contribuind la educația culturală a comunității și consolidând dialogul între generații prin intermediul artei și culturii.

De asemenea, la finalul proiectului, rezultatele atelierelor vor fi prezentate publicului larg sub forma unei broșuri online, contribuind astfel la dezvoltarea educației non-formale în România.

Organizatori: Muzeul Național „Constantin Brâncuși” și Asociația Art&Co

Co-finanțator: Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

Parteneri: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, Rotary Club Târgu Jiu

Pentru mai multe informații, vă invităm să urmăriți paginile de social media ale proiectului și ale partenerilor. Vă așteptăm cu drag la un maraton al creativității și cunoașterii, în inima orașului Târgu Jiu!