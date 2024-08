Sâmbătă, 17 august, de la orele 19:00, are loc la Muzeul Hărților un nou concert al stagiunii Jazz in the Garden, susținut de Oddgeir Berg Trio, de data aceasta cu parfum scandinav.

Participarea la concert se face în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere și achitarea biletului în valoare de 15 lei.

Bilete: https://eventbook.ro/music/bilete-jazz-in-the-garden-oddgeir-berg-trio

Oddgeir Berg Trio este un grup norvegian, stabilit la Oslo și format din Oddgeir Berg, compoziție și clape, Audun Ramo, contrabas și Lars Berntsen, tobe. Aceștia interpretează o paletă variată de stiluri jazzistice, cu un picior pe tărâmul extazului, iar cu celălalt pe cel al melancoliei. Își descriu jazz-ul ca fiind „electroacustic”. OBT își lansează în prezent cel de-al cincilea album.

Trio-ul a avut numeroase turnee în Europa, la festivaluri importante, dar și în cluburi cu tradiție dedicate genului precum Ronnie Scott’s din Londra, deschis în Soho în 1959. De asemenea au concertat în Japonia, China și SUA, la Rochester International Jazz Festival, New York și în cadrul Nordic Jazz in Washington, DC.

Evenimentul Jazz in the Garden se adresează publicului care dorește să viziteze Muzeul Hărților și să se relaxeze în grădina muzeului, ascultând muzică de jazz. Concertele sunt realizate cu sprijinul partenerului muzeului, Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România.

Proiectele UCIMR

UCIMR organizează evenimente tematice sincretice în care muzica jazz, clasică și contemporană se îmbină cu noile tehnologii, poezia, cartografia, meșteșugurile, gastronomia

sau chiar enologia, invitând publicul să guste și să deguste arta cu toate simțurile în spații neconvenționale, având peste 50 de parteneri din 18 țări de pe 3 continente. Dintre

evenimentele emblematice amintim festivalurile cu tradiție precum CellEast, The Jazz Cave, ICon Arts, precum și concertele de Ziua Națională a României și Anul Nou de la Sibiu. De asemenea, UCIMR oferă un cadru propice creației, găzduind proiecte artistice interculturale precum Rezidența Transilvanica sau coproducția româno-albaneză inspirată din mitologie, Ana și Rozafa. Prin intermediul proiectelor transfrontaliere precum Romanian Music Society in Japan, asociația oferă expunere și mobilități naționale și internaționale artiștilor la început de drum și experimentați.

Despre Muzeul Hărților

Muzeul Hărților din Bucureşti se numără printre puținele instituţii culturale cu acest specific din lume. Muzeul deține o colecţie de lucrări realizate în perioada secolelor XVI – XX, hărţi

vechi şi gravuri ce reprezintă în principal provinciile româneşti, țări şi regiuni europene, precum şi hărţi astronomice și planuri de oraș. MNHCV își propune ca, prin grija pentru patrimoniu și interpretarea lui, prin activități destinate specialiștilor și comunităţii, să devină o instituție relevantă pentru public și pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții, dialogul şi angajarea creativă. Muzeul organizează expoziții temporare, ateliere, conferințe, concerte și diverse alte evenimente, pentru un public variat, amator de experiențe culturale de calitate. http://www.muzeulhartilor.ro

Parteneri media: Ziarul News, România Pozitivă, Radio România Cultural, Historia, ACC Media Channel, Promenada Culturală, AICI A STAT, i-Tour.ro, daciccool.ro.