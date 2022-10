Istoria Concertului Regal caritabil

Mulți copii talentați provin din familii ale căror posibilități financiare nu le permit să își urmeze talentul. Chiar dacă harul lor este descoperit, chiar dacă sunt acceptați în școli de arte sau muzică, tinerii din familii modeste nu au șanse reale de afirmare. O parte dintre abandona studiul, nevoiți să renunțe pentru că, pe măsură ce cresc performanțele, cresc și cerințele de învățare și cheltuielile. Astfel, România pierde în fiecare an zeci de tineri talentați, care ar putea deveni ambasadori culturali, dar care, din cauza lipsei de resurse financiare sau a unei îndrumări, nu își pot dezvolta talentul artistic. Ca răspuns la această problemă, Fundația Regală Margareta a României a creat un program național pentru a sprijini și promova acești tineri artiști talentați provenind din familii modeste și care au nevoie de sprijin financiar pentru a-și dezvolta potențialul și a-și exprima valoarea artistică.

Prin programul național Tinere Talente, Fundația Regală Margareta a României oferă burse, mentorat și promovare, susținându-i astfel pe acești tineri să își urmeze drumul și să își construiască o carieră artistică. Abordarea holistică a proiectului îl face să fie unic în România. Proiectul oferă suport material necesar în achiziționarea de materiale și instrumente de creație, dar oferă multe alte oportunități de învățare, de a participa la masterclass-urile organizate de către Fundație, de a cunoaște oameni din domeniul artei de la care învață, de a li se promova arta și talentul prin evenimentele organizate de către Fundație. Din 2009 și până astăzi, aproape 400 de burse au fost oferite tinerilor care studiau muzica clasică sau arte vizuale în licee și universități din România, pentru a-i ajuta să depășească limita financiară și să continue dezvoltarea lor artistică. Tinere Talente este considerat Cel mai bun proiect de Artă și Cultură din România, laureat la Gala Societății Civile în 2013, 2015, 2017 și 2022.

Pentru mulți tineri la început de drum bursa a reprezentat o treaptă esențială în evoluția și afirmarea lor, o oportunitate de cunoaștere și de explorare artistică, dar și posibilitatea de a relaționa cu oameni de cultură recunoscuți la nivel național și internațional, care i-au îndrumat în carieră. Cu sprijinul mentorilor și a promovării susținute, aceștia au reușit performanțe extraordinare pe plan național și internațional, fiind laureați la prestigioase concursuri internaționale și aplaudați și admirați astăzi în capitalele culturale ale lumii pentru muzica și arta lor. Tinerii muzicieni sunt astăzi soliști în orchestre, angajați ai unor instituții culturale de profil, iar artiștii vizuali își expun operele atât în țară, precum și în străinătate. Violoncelistul Andrei Ioniță, compozitorul Sebastian Androne, pianistul Mihai Ritivoiu, compozitorul Sebastian Androne, pictorița Sabina Dragomir, artistul vizual Silviu Preda, artistele Laura și Livia Greaca, dar și Cristina Uruc, actual director al festivalului George Enescu - sunt doar câțiva dintre foștii bursieri ai Fundației Regale Margareta a României.

Personalități din lumea artei și culturii sunt implicați în programul Tinere Talente, ca membri în juriul de selecție al bursierilor și ca mentori ce le împărtășesc cu generozitate experiența lor și le creează contexte și oportunități de afirmare. Între aceștia dirijorul Tiberiu Soare, un consultant de valoare pentru program, artista Oana Pellea, pianista Alexandra Dariescu, violonistul Remus Azoiței, maestrul Marin Cazacu, dirijorul Gabriel Bebeșelea, tenorul Teodor Ilincăi.

Concertul Regal caritabil – istoricul serilor de gală

Urmând tradiția începută de Carol I și de Regina Elisabeta prin fundațiile regale, continuată apoi de Regina Maria și Carol II, Fundația Regală Margareta a României și-a asumat misiunea de a sprijini și promova talentul tinerilor artiști români.

De-a lungul timpului, Fundația Regală Margareta a României s-a implicat în numeroase proiecte sociale, culturale şi de susținere a educației şi talentului artistic, prin gale de strângere de fonduri. Concertul Regal Caritabil este organizat anual, începând din 2008, în scopul de a crea și dezvolta programul național Tinere Talente. În mod tradițional, Concertul Regal Caritabil are loc simbolic pe data de 25 octombrie, în ziua de naștere a Regelui Mihai I al României, fondator al Fundației Regale Margareta a României alături de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române.

Serile de gală s-au bucurat în fiecare an de o prezență remarcabilă: peste 800 de invitați, membri ai Familiilor Regale, membri ai Corpului Diplomatic, personalități de cultură și din mediul de afaceri, donatori, sponsori și susținători ai Fundației. Concertul Regal este un eveniment cu o mediatizare de succes către un public anual de peste 5 milioane de persoane prin tv și radio, fiind transmis live de canalele TVR și Radio România.

Fiecare ediție a Concertului Regal caritabil a adus pe scena Ateneului Român cei mai valoroși muzicieni ai momentului și mari orchestre, în susținerea tinerilor artiști români. Ateneul Român ca gazdă a evenimentului, TVR în calitate de co-producător și Radio România ca partener media au contribuit la organizarea exemplară a serii de gală.

O colecție de momente emoționante și de înălțătoare generozitate au avut loc în fiecare seară de 25 octombrie, iar cele 12 seri de gală au adus pe scena Ateneului Român cei mai valoroși muzicieni ai momentului și mari orchestre, în susținerea tinerilor artiști români. S-au alăturat acestui prestigios eveniment pianistul Dan Grigore (2008), Orchestra de Cameră Radio și dirijorul Cristian Mandeal (2009), soprana Nelly Miricioiu, baritonul Yuriy Tsiple şi dirijorul Horia Andreescu (2010), violonistul Remus Azoiței, Orchestra Simfonică a Filarmonicii „George Enescu" şi dirijorul Christian Badea (2011), violonistul Alexandru Tomescu, Ansamblul Stradivarius și dirijorul Gabriel Bebeşelea (2012), violonistul Giuliano Carmignola și Ansamblul Stravaganza (2013), pianista Alexandra Dariescu, Orchestra Fundaţiei Regale Margareta a României și dirijorul Tiberiu Soare (2014), tenorul Teodor Ilincăi (2015), violonistul Roman Kim (2016), violonista Anna Tifu, pianistul Mihai Diaconescu și dirijorul Constantin Adrian Grigore (2018), soprana Cellia Costea și tenorul Teodor Ilincăi, Orchestra România de Tineret și dirijorul Gabriel Bebeșele (2019).

În 2008, a fost inițiat primul recital de strângere de fonduri, susținut de pianistul Dan Grigore. O seară de grație, sub genericul "Dan Grigore - 50 de stagiuni pe scenele lumii povestite în bijuterii muzicale", a atras publicul într-o ambianță degajând căldură, armonie și solidaritate. Donațiile și sponsorizările de aproximativ 80.000 de euro au pus bazele creării proiectului Tinere Talente.

În 2009, Orchestra de Camera Radio a susținut un program muzical desăvârșit sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, în a doua ediție a concertului de gală. La eveniment au participat si membri ai corpului diplomatic, personalități culturale și top manageri ai companiilor din România. Concertul a strâns aproximativ 40.000 de euro și a permis continuarea programului de burse pentru tinerii talentați fără posibilități materiale.

În 2010, în prezenţa a 800 de spectatori, a avut loc un concert caritabil extraordinar oferit de soprana Nelly Miricioiu, unul dintre cele mai importante nume ale scenei lirice mondiale, baritonul Yuriy Tsiple şi dirijorul Horia Andreescu. Suma strânsă din sponsorizări, donaţii şi vânzarea de bilete, în valoare de aproximativ 70.000 euro, a alcătuit fondul de burse al unei noi ediții a proiectului Tinere Talente. Evenimentul a fost transmis în direct de TVR Cultural şi retransmis de TVR1.

Concertul de gală din 2011, în prezența Regelui Mihai I, care împlinea vârsta de 90 de ani, și a multor reprezentanți ai familiilor regale europene, a însemnat un moment de referință din istoria acestui prestigios eveniment. 2011 este anul unui concert triumfal care a marcat jubileul Regelui Mihai, care împlinea vârsta de 90 de ani. Solistul serii a fost violonistul Remus Azoiţei, recunoscut internaţional pentru calităţile sale extraordinare, care a concertat alături de Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu“, sub bagheta maestrului Christian Badea, câştigător al unui premiu Grammy. Sala Ateneului Român s-a dovedit neîncăpătoare pentru publicul care ar fi dorit să participe la eveniment, biletele fiind epuizate cu mult timp înainte. Evenimentul organizat pentru al patrulea an consecutiv a strâns 85.000 Euro și a permis dezvoltarea proiectului dedicat tinerilor artiști ai României.

În 2012, violonistul Alexandru Tomescu și sunetele viorii sale Stradivarius au fascinat publicul prezent la Ateneul Român în a cincea ediție a mult-așteptatului eveniment regal caritabil. În acompaniamentul Ansamblului Stradivarius, dirijat de talentatul Gabriel Bebeşelea, programul muzical al serii a cuprins “Anotimpurile” de Antonio Vivaldi şi “Cele patru Anotimpuri” de Astor Piazzola. Concertul a strâns aproximativ 70.000 de euro pentru susţinerea unei noi generaţii de tineri talentaţi prin burse, mentori și promovare.

2013 a fost anul în care celebrul violonist venețian Giuliano Carmignola a oferit momente magice în stil baroc, alături de ansamblul de fete La Stravaganza dirijat de prestigiosul Christian Badea. Suma de 110.000 de Euro a fost mobilizată pentru a susţine o nouă generaţie de tineri talentaţi. Complexitatea proiectului Tinere Talente îl consacră ca Cel mai bun proiect de Artă și Cultură din România la Gala Societății Civile.

Anul 2014 aduce pe scena Ateneului Român un concert al tinereţii - pianista Alexandra Dariescu, o excepţională ambasadoare a muzicii clasice, și Orchestra Fundaţiei Principesa Margareta a României, un ansamblu compus și condus de dirijorul Tiberiu Soare. Pentru prima dată în cadrul Concertului Regal, trei „Tinere Talente” – soprana Diana Alexe, mezzosoprana Cosmina Stancu şi tenorul George Vîrban, au interpretat arii din opere celebre. O nouă generație de artiști au putut aplica pentru obținerea unei burse în anul următor.

În 2015, tradiționalul eveniment caritabil a adus publicului arii celebre și canțonete interpretate de Teodor Ilincăi, unul dintre cei mai valoroși tenori romani ai generației sale. Orchestra Fundației, sub bagheta maestrului Tiberiu Soare, violonceliștii Izabela Ghergu și Cornelius Zirbo, doi tineri laureați la concursuri și olimpiade naționale și internaționale, precum și duetele bursierilor au oferit un spectacol memorabil în cea de-a opta ediției a grandiosului concert caritabil.

În același an, programul Tinere Talente atinge numărul de 200 de bursieri și este reconfirmat ca Cel mai bun proiect de Artă și Cultură din România, în cadrul Galei Societății Civile.

2016 îl aduce pe violonistul Roman Kim, unul dintre cei mai apreciați violoniști ai lumii, alături de Orchestra Fundației Principesa Margareta a României, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, într-un nou concert de excepție. Roman Kim a uimit publicul cu momente de virtuozitate excepționale, acesta fiind și compozitor și inventator, reimaginând maniera în care muzica clasică se poate dezvolta în era tehnologiei. Peste 150.00 Euro au fost colectați pentru a susţine talentul tinerilor români, la cea de-a noua ediţie a Concertului Regal caritabil.

Evenimentul din 2017 marchează 10 ani dedicați tinerelor talente, 300 de burse oferite, peste 1 milion de euro investiți în viitorul cultural al României. Ediția aniversară îi re-aduce publicului pe trei dintre artiștii care au oferit momente unice și emoționante de-a lungul celor zece ediții ale acestui eveniment, muzicieni de succes pe mari scene ale lumii: violonistul Remus Azoiței, pianista Alexandra Dariescu și tenorul Teodor Ilincăi, acompaniați de Orchestra Fundației Principesa Margareta a României, dirijată de Tiberiu Soare. Concertul Regal devine astfel unul dintre cele mai longevive și de succes evenimente de strângere de fonduri din România.

În anul centenar 2018, violonista Anna Țifu, pianistul Mihai Diaconescu și Camerata Regală dirijată de Constantin Adrian Grigore au entuziasmat publicul cu interpretarea unor creații consacrate ale compozitorilor români, precum “Balada” lui Ciprian Porumbescu și “Moment Muzical” de Nicolae Kirculescu. Premiați pentru excelență la prestigioase concursuri internaționale, tinerii muzicieni au celebrat prin repertoriul muzical100 de ani de la Marea Unire. Filmul documentar “Din dragoste pentru România” a ilustrat contribuția istorică a Familiei Regale a României la cultură și artă, precum și modul în care Fundația a continuat tradiția de a susține și promova talentul românesc.

În 2019, este ultimul concert magistral la Ateneul Român oferit de soprana Cellia Costea, tenorul Teodor Ilincăi și Orchestra Română de Tineret, dirijată de Gabriel Bebeșelea, care au entuziasmat publicul cu o interpretare excepțională a repertoriului de operă italiană.

Ateneul Român, simbol al culturii naționale, a fost gazdă a celor 12 ediții memorabile ale Concertului Regal caritabil. În anii 2020-2021, perioada pandemiei, Concertul Regal a fost întrerupt ca eveniment muzical cu public pe scena Ateneului, iar arta a căpătat noi forme neconvenționale de manifestare și a devenit purtătoare de mesaje sociale. România avea nevoie de artă, iar pentru a continua proiectul Tinere Talente, Fundația Regală Margareta a României a lansat campania media „România are nevoie de artă” și donațiile prin SMS cu textul ARTĂ la 8864, pentru ca iubitorii de artă să continue să contribuie la destinul tinerilor artiști. Majestatea Sa Margareta și personalități din lumea culturală s-au alăturat campaniei media și au transmis mesajul lor de susținere pentru noua generație de artiști ai României chiar de pe scena Ateneulu Român, prin emisiunea-eveniment transmisă pe canalele TVR, Radio România Cultural și Muzical. „România are nevoie de artă” au transmis publicului Oana Pellea, Marcel Iureş, Paula Seling, Zoli Toth, Irina Margareta Nistor, Ștefan Câlția, Corina Șuteu dar și muzicienii Alexandru Tomescu, Tiberiu Soare, Nelly Miricioiu, Iulia Isaev, Felicia Filip, Marin Cazacu.

Concertul Regal din 25 octombrie 2022, a XIII-a ediție

Fundația Regală Margareta a României continuă tradiția de a susține și promova cultura și talentul românesc prin cea de-a treisprezecea ediție a Concertului Regal caritabil.

Protagoniștii evenimentului din acest an sunt tineri muzicieni apreciați pe scene importante ale lumii, de la Carnegie Hall, New York, Londra, Shangai, Munchen până la Viena. Violoncelistul Andrei Ioniță, soprana Diana Alexe și tenorul George Vîrban, acompaniați de Orchestra New Hope dirjată de David Crescenzi - se reunesc pe 25 octombrie pentru a dărui un spectacol emoționant de muzică clasică pe scena Ateneului Român.

Andrei Ioniță este unul dintre cei mai valoroși violonceliști ai lumii, desemnat de „BBC New Generation Artist” pentru perioada 2016-2018, și considerat de publicația The Times ca „unul dintre cei mai captivanți violonceliști care s-au afirmat în ultimul deceniu". Cu un talent ieșit din comun, cu o tehnică și muzicalitate strălucitoare, Andrei este primul muzician român care a câștigat medalia de aur la Concursul Ceaikovski de la Moscova, una dintre cele mai semnificative competiții muzicale din lume.

Pianist, dirijor de orchestră şi de cor, David Crescenzi are o bogată activitate muzicală de peste două decenii în întreaga lume, iar actualmente este director artistic al Operei Naționale Române din Cluj și dirijor invitat permanent la Deutsche Oper am Rheim din Düsseldorf.

Andrei, Diana și George au fost ei înșiși bursieri ai Fundației Regale Margareta a României în primele generații. Acești artiști de succes sunt ambasadorii programului Tinere Talente, iar prin prestația lor muzicală la Concertul Regal, la rândul lor, oferă susținere altor artiști la început de drum, ca un gest de generozitate și recunoaștere pentru tot ce au primit și au devenit.

Concertul Regal are loc în prezența Familiei Regale a României. Păstrând ritualul de desfășurare, în deschidere orchestra va intona Imnul Regal, urmat de discursul oferit publicului de către Majestatea Sa Margareta. La finalul concertului, membrii Familiei Regale vor vizita expoziția de artă și se vor alătura publicului în foaier.

Programul muzical al serii va fi compus dintr-o selecție a celor mai frumoase pagini de operă si operetă, arii si duete celebrele extrase din creații ale unor compozitori precum Gounod, Verdi, Donizetti, Lehar sau Sorozabal, iar în interpretarea violoncelistului Andrei Ioniță veți putea asculta Variațiunile Rococo de Piotr Ilici Ceaikovski.

Seara de gală este completată de un scurt video de prezentare al programului Tinere Talente, expoziția de arte vizuale a bursierilor din foaierul Ateneului, obiectele caritabile în ediție limitată care susțin donațiile și oportunitatea de a socializa cu susținătorii acestei cauze nobile.

Publicul poate achiziționa bilete la spectacol de pe www.iabilet.ro, iar publicul de acasă se poate implica prin trimiterea unui SMS la 8864 cu textul ARTĂ, susținând astfel bursele pentru tinerii talentați ai României.

Fondurile strânse din sponsorizări și vânzarea biletelor la Concertul Regal vor sprijini ediția 2023 a proiectului Tinere Talente, pentru care Fundația va lansa o selecție națională în rândul elevilor și studenților de la liceele și universitățile de specialitate. Bursierii vor fi selectați în funcție de profilul social, dar și talentul și potențialul artistic demonstrat. Ei vor fi ulterior sprijiniți cu burse de studiu, mentorat și promovare, pe perioada unui an calendaristic.

Artiștii Concertului Regal 2022

David Crescenzi - Dirijor

Pianist, dirijor de orchestră şi de cor, David Crescenzi s-a născut în patria muzicii, Italia, și a urmat cursurile Conservatorului din Pesaro, specializandu-se ulterior in dirijat de orchestra, pian, dirijat coral si muzical corala, numarandu-se inclusiv printre auditorii cursurilor “Pomeriggi musicali” din Milano sustinute de profesorul Gustav Kuhnn.

Devenit asistent al acestuia si al lui Alessio Vlad, David Crescenzi s-a consacrat mai intai ca pianist acompaniator si dirijor in diferite teatre si festivaluri precum Teatrul Operei din Cairo unde a dirijat “Barbierul din Sevilla” de G. Rossini, “Elixirul dragostei” de G. Donizetti, “Tosca” de G. Puccini, “Bal mascat”, “Aida” si “Rigoletto” de G. Verdi, Teatrul Carlo Felice din Genova sau Teatrul San Carlo din Napoli.

La scurt timp după aceste prezențe, începe lunga colaborare cu Opera Nationala Romana din Timisoara, unde devine dirijor permanent invitat și unde își lărgește repertoriul abordat, ce cuprinde astăzi titluri de referință ale literaturii de specialitate, aparținând unei palete variate de compozitori, de la Mozart la Bizet, si de la Donizetti la Verdi sau Puccini.

Stabilit între timp în țara noastră, Crescenzi are colaborări și cu operele din București, Cluj și Iași unde dirijează partituri ale unor titluri de referință ale repertoriului. Activitatea sa continuă înăa și pe plan internațional, fiind numit de curând director artistic și dirijor principal al Operei din Cairo.

În afara repertoriului liric, dirijorul s-a afirmat și în cel vocal-simfonic și simfonic, aflându-se la pupitru unor ansambluri de prestigiu atât din Italia cât ți din România, și nu numai.

În luna septembrie 2014, David Crescenzi a devenit director artistic și dirijor permanent la Cairo Opera House din Egipt.

La ediția din 2015 a Festivalului de vară al Arenei Sferisterio din Macerata, David Crescenzi a dirijat opera Boema de Giacomo Puccini.

Din stagiunea 2016/2017 este dirijor invitat al Operei din Düsseldorf, o colaborare concretizată în operele Elixirul dragostei și Turandot, care va fi continuată în anul următor cu Le Nozze di Figaro, Madame Butterfly, Lucia di Lammermoor, Don Pasquale, Tosca, Aida și nu în ultimul rând, Concertul de Anul Nou.

Din septembrie 2017 este director artistic al Operei Naționale Române din Cluj, iar anul următor, un an benefic. În anul 2018 dirijează la Cairo una dintre celei mai mari producții ale operei Aida, care aduce nominalizarea ca dirijor invitat permanent la Deutsche Oper am Rheim din Düsseldorf.

Andrei Ioniță - violoncelist

Andrei este deja unul dintre cei mai apreciați violonceliști în întreaga lume, cântând până acum pe cele mai mari scene, alături de orchestre de prestigiu. Cariera sa a luat o turnură extraordinară din 2015, când a câștigat medalia de aur la cel mai important concurs de muzică clasică la nivel mondial, Concursul Ceaikovski din Rusia, devenind primul român care ocupă primul loc la violoncel.

Descris de publicația The Times drept „unul dintre cei mai captivanți violonceliști care s-au afirmat în ultimul deceniu", Andrei Ioniță a fost desemnat „BBC New Generation Artist” pentru perioada 2016-2018. Andrei Ioniță a interpretat concerte alături de Filarmonica din München, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Orchestra Mariinsky, Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Orchestra Simfonică Radio din Viena și Orchestra Filarmonicii din Tokyo; a colaborat cu dirijori precum Valeri Gherghiev, Mikhail Pletnev și Nicholas Collon.

În stagiunea 2017-2018, Andrei Ioniță a debutat cu Orchestra Hallé și Orchestra Simfonică din San Diego, Filarmonica BBC, Orchestra Națională Regală a Scoției, Filarmonica din Rochester și Orchestra Simfonică din Hamburg. De asemenea, susține concerte alături de Orchestra Simfonică Radio MDR din Leipzig și cu Filarmonica NFM din Wrocław, Polonia. A susținut recitaluri la Carnegie Hall în New York și la festivalurile Kissinger Sommer, Mecklenburg-Vorpommern și Schleswig-Holstein.

Diana Alexe - soprană

Soprana Diana Alexe a studiat la Bucureşti cu Eleonora Enăchescu şi Iulia Isaev, iar timp de patru ani a făcut parte din Fundaţia Regală Principesa Margareta a României. Astfel a avut șansa de a întâlni artiști importanți precum Teodor Ilincăi, Vasile Moldoveanu și Tiberiu Soare, care au avut o influență majoră asupra dezvoltării sale artistice și personale. Își amintește cu mare emoție momentul în care a cântat pentru prima dată la Ateneul Român, având doar 18 ani.

A debutat pe scena Operei Comice pentru Copii din București în 2017, interpretând roluri ca Bastienne în opera „Bestien și Bastienne” de Mozart și Livietta în „Livietta și Traccolo” de Pergolesi. A colaborat și în proiecte independente de operă, precum „Dido și Aeneas” de Purcell (rolul Belinda), făcând parte din Asociația „Opera Clandestina”. A obținut meritorii premii la concursuri din Austria, Polonia sau Slovacia, printre care și Premiul pentru cea mai bună interpretare a unui lied de Dvořák la Concursul Internațional „Antonin Dvorak” din Republica Cehă. De când s-a stabilit la Viena în 2018, Diana Alexe este membră a Chorakademie Wiener Staatsoper și își finalizează masterul la Musik und Kunst Privatuniversität.

Cele mai recente activități sunt debutul ei ca Gilda din opera “Rigoletto” de G. Verdi la Opera Națională din Cluj, cât și pe scena Operei din Dessau, Germania și rolul Zerlinei din opera „Don Giovanni” de Mozart în cadrul Angelika-Prokopp-Sommerakademie la Musikverein Graz, proiect finalizat cu lansarea unui CD si difuzarea televizată a filmului „Don Giovanni” pe ORF Austria. În vara anului 2022, a debutat în rolul Violettei în opera „La Traviata” de Giuseppe Verdi pe scena Festivalului Immling din Germania.

George Vîrban - tenor

George este considerat unul dintre cei mai remarcabili tenori ai generației sale. Solist al prestigioasei Opere de Stat din München între 2019-2021, cu recitaluri susținute în Franța, Germania, Belgia, Rusia, China, tenorul George Vîrban are o carieră impresionantă.

Vocea sa rafinată îl face predestinat pentru o gamă largă de roluri, de la Don Ottavio al lui Mozart, Nemorino al lui Donizetti, Alfredo al lui Verdi sau Lenski al lui Ceaikovski, până la operete clasice.

A debutat pe scenă în 2016 în rolul lui Lenski în „Evgheni Oneghin” de Ceaikovski, în orașul rus Saransk și a câștigat mai multe premii la concursuri de canto renumite din România și Franța, inclusiv Concursul internațional „George Enescu” de la Paris, Concursul Internațional de Canto „Jeunes Espoirs” din Avignon și Concursul de canto L’Assoluta Virginia Zeani.

A fost solist al Operei Naționale din București, iar în prezent este solist al Teatrului de Operetă din București, interpretând roluri precum Nemorino în L'elisir d'amore, Fenton în Falstaff, Alfred în Die Fledermaus. A urcat pe scenele Operei Naționale din Cluj-Napoca, la Konzerthaus din Berlin, Opera din Avignon și Sala de concerte din Shanghai.

Orchestra New Hope

Când pasiunea, iubirea pentru semeni și bucuria cântatului împreună se împletesc cu excelența, ia ființă muzica. Ea este forța care definește personalitatea fiecărui muzician al orchestrei New Hope. Tinerii interpreți, selectați riguros, sunt membrii în cele mai importante orchestre din țară: Filarmonica George Enescu, Orchestra Națională Radio, Orchestra Operei Naționale București, Orchestra Română de tineret. Făcând front comun în formarea unui grup unit și omogen, artiștii au un singur țel: prin actul interpretativ să pătrundă în cele mai profunde tărâmuri ale conștiinței și sufletului uman, lăsând acolo… SPERANȚĂ! Experiențele concertelor din cadrul proiectului New Hope, sunt o vie mărturie că muzica ridică, muzica înalță, MUZICA VINDECĂ!