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Expoziția „Reintegrări. Fragmente de port tradițional în moda contemporană”, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 4 iulie 2026

Expoziția „Reintegrări. Fragmente de port tradițional în moda contemporană” propune o reflecție asupra reintegrării fragmentelor și pieselor de port tradițional românesc în creația de modă contemporană, nu ca exercițiu nostalgic, ci ca act critic, responsabil și creativ de recontextualizare a patrimoniului.

Expoziția ”Reintegrări. Fragmente de port tradițional în moda contemporană, poate fi vizitată în perioada 15 iulie-15 septembrie 2026, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, strada Memorandumului nr. 21, Cluj-Napoca, informează un comunicat al instituției muzeale.

Proiectul pornește de la ideea că portul tradițional nu este un obiect închis într-un timp istoric fix, ci un corp viu de semnificații, materiale, gesturi și memorii care pot fi reactivate în prezent.

Prin intervenții minimale sau radicale, designerii implicați integrează fragmente existente: cămăși, textile, broderii, elemente de costum, în piese de modă contemporană, păstrând vizibilă urma timpului, a purtării și a istoriei.

Un element definitoriu al proiectului este structura sa în etape distincte, care implică publicul și comunitatea ca parte activă a procesului curatorial:

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Astfel, a existat o etapă, în perioada 9-20 martie 2026, în care fani ai Muzeului Etnografic al Transilvaniei au donat piese sau fragmente de țesătură ori de port tradițional aflate în afara circuitului muzeal și care nu le mai erau de folos, pentru a deveni parte importantă din viitoarea expoziție. Practic, gestul, transformă donația într-un act de transmitere, nu de abandon, din sfera privată în cea a dialogului cultural.

Apoi, a urmat stratul procesului de creație, în urma atribuirii fiecărui designer participant, a unei piese, prin tragere la sorți. O parte din piese sunt însoțite și de poveste scrisă din amintirile persoanei care a oferit-o.

Spațiul muzeal devine astfel un mediu de dialog între trecut și prezent, între obiect, corp și privire, între patrimoniu și practică artistică actuală.

Expoziția, în sine, va prezenta creațiile vestimentare finale, bijuterii și accesorii, alături de o parte din poveștile care au însoțit piesele donate, într-un cadru muzeal care favorizează dialogul dintre trecut și prezent. Procesul de creație al celor cinci designeri participanți devine, așadar, un act de traducere între limbaje: cel al tradiției și cel al modei contemporane.

Fără a reproduce sau idealiza folclorul, creațiile investighează sustenabilitatea, refolosirea materialelor și etica intervenției asupra obiectului tradițional”, spune, în comunicatul citat, Călina Langa, curator al expoziției, designer vestimentar și cercetător în domeniul studiilor modei.

În contextul proiectului „Reintegrări. Fragmente de port tradițional în moda contemporană, moda este abordată nu ca produs, ci ca instrument de cercetare culturală, iar expoziția devine spațiul de negociere între conservare și transformare, între memorie și contemporaneitate.

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