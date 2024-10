Expoziția „Între Ape (Waters of in-betweenness)” debutează la House of European Institutes Timișoara

Între 17 și 20 octombrie, HEI - House of European Institutes lansează la Timișoara expoziția „Între Ape (Waters of in-Betweenness)”, în cadrul căreia sunt reunite patru proiecte independente de cercetare artistică interdisciplinară care s-au aplecat pe parcursul anului 2024 asupra încrengăturii complexe de relații culturale, sociale, economice, ecologice și spirituale pe care le avem cu apele.

La granița din ce în ce mai permeabilă dintre artă și știință, problematica apelor în contextul crizei climatice și a activităților industriale umane se dovedește un subiect extrem de ofertant și de actual pentru comunitatea creatorilor și cercetătorilor interdisciplinari, informează un comunicat al organizatorilor evenimentului,

Conform comunicatului citat, echipa de la House of European Institutes a remarcat în timp ce desfășura proiectul de rezidențe „Flowing Streams”, că o mulțime de alți operatori culturali lansaseră proiecte legate de ape, fără a se coordona în prealabil. Așa s-a născut ideea expoziției „Între Ape”, curatoriată de Adelina Luft, în care sunt reunite patru astfel de proiecte: „AfterLand”, realizat de Asociația Qolony - Colonia pentră Artă și Știință, „Despre ploi, râuri, șuvoaie…”, realizat de Asociația Developing Art, „Smart River Cluster”, realizat de CUCA (Centrul Cultural Cârțișoara) și „Flowing Streams”. Magnitudinea fenomenului de sincronicitate a inspirat însă și o serie de evenimente conexe care se vor desfășura pe tot parcursul expoziției, care va fi deschisă publicului până în data de 11 noiembrie, între orele 16:00 și 20:00 (de miercuri până vineri) și 14:00 și 20:00 (sâmbătă și duminică). Programul este după cum urmează:

Expoziția va avea vernisajul pe 17 octombrie de la ora 18:00, în spațiul HEI, la Bastion 1, debutând cu un tur curatorial al lucrărilor expuse condus de Adelina Luft. Cu aceeași ocazie vor începe proiecțiile unei serii de lucrări de video art realizate de artiști din Polonia (Magdalena Siemaszko & Aleksander Janas, cu lucrarea Muddy Reconnection), Indonezia (Tita Salina, cu lucrarea 1001st Island) și Republica Moldova (Ghenadie Popescu, cu seria de lucrări Râuri.MD), reunite sub titlul Waters Elsewhere. Aceste proiecții vor fi recurente, iar publicul le va putea vedea în fiecare duminică de pe durata expoziției (20 și 27 octombrie, respectiv 3 și 11 noiembrie).

Tururi ghidate

Vineri, 18 octombrie, de la ora 12:30, publicul este invitat să participe la un tur ghidat al Muzeului Apei din Timișoara, condus de publicistul, poetul, criticul de artă și consilierul Aquatim Robert Șerban, care va spune povestea primei stații de epurare a apei potabile din Timișoara și a modului în care acest element crucial de infrastructură și-a pus amprenta asupra modului în care orașul s-a dezvoltat de-a lungul timpului.

În aceeași zi, de la ora 14:00, la HEI - House of European Institutes, va avea loc o masă rotundă intitulată How can waters bring us together?, eveniment condus de Adelina Luft, curatoarea expoziției, alături de Floriama Cândea, Alina Ușurelu și Ovidiu Daneș, reprezentanți ai proiectelor reunite. Evenimentul va fi deschis și experiențelor și ideilor din public, din care vor face parte și un număr de invitați speciali. Cu aceeași ocazie va fi lansată publicația Flowing Streams residency, documentând cele șapte rezidențe artistice realizate în cadrul proiectului omonim, în cadrul cărora artiști români și internaționali au petrecut până la două săptămâni în localități rurale și semi-rurale din România, cercetând relațiile localnicilor cu apele din împrejurimi.

Sâmbătă, 19 octombrie, este o zi plină cu patru evenimente deosebite adresate mai multor categorii de public. Seria este deschisă de un nou tur ghidat, de data aceasta dedicat cișmelelor și fântânilor din Timișoara, care va începe la ora 12:00, la Bastion și va călăuzi participanții prin mare parte din istoria orașului, prin urmele lăsate de apele sale în multiplele lor funcții, de la apărare militară, la rolul pur estetic, de la igienă și sănătate publică, la producția de energie electrică. Ghidul va fi Sergiu Florean, priceput povestitor, cunoscut publicului timișorean prin intermediul proiectelor Reciproc și La Pas.

Începând cu ora 15:00, înapoi la Bastion, în spațiul HEI, Harun Morrison, artist asociat Greenpeace UK și scriitor, va conduce un atelier intitulat Flowing Streams în care participanții sunt invitați să participe la crearea unui joc de societate inspirat de apă. Accesul este deschis și copiilor cu vârsta peste 12 ani, iar premisa este încântătoare - dacă jocul ar începe cu povestea unei picături de ploaie, unde s-ar putea duce aceasta și ce formă ar lua călătoria ei?

Mai apoi, de la ora 17:00, artistul interdisciplinar francez Sébastien Robert va ține o prelegere performativă asupra cercetării sale artistice pe termen lung, intitulată You’re no Bird of Paradise. În cadrul acestui proiect, Robert investighează dispariția ritualurilor indigene, explorându-le caracteristicile sonore, vizuale și contextuale și transformându-le în lucrări de artă.

Ziua va lua sfârșit cu o cină comunitară tratată ca un proiect artistic în sine, intitulată Catch Your Course: How to share what flows?. Acest eveniment conceput de Sarah Klimbacher și Timo Bogataj (Kollektiv Kaorle, Austria) va începe la ora 19:00, tot la HEI, fiind inspirat de insula Ada Kaleh ca un simbol al amestecului cultural, al schimburilor de idei și de bunuri, al tensiunilor și torentelor istoriei. Bucatele preparate special pentru această cină comunitară vor fi așezate în centrul unui covor amplasat pe treptele amfiteatrului, trimițând la ideea de insulă înconjurată de ape în curgere.

Duminică, 20 octombrie, de la ora 16:00 va avea loc Forgotten waters, ultimul tur ghidat din cadrul proiectului, urmărind de această dată Canalul Șubuleasa. Acest fir de apă aproape uitat, sufocat de febra dezvoltărilor imobiliare, va fi urmărit în sens invers, turul începând de la Centrala Hidroelectrică, punctul în care acesta se varsă în Bega, într-o drumeție condusă de Loredana Gaiță, reprezentanta inițiativei locale Timișoara Verde-Albastră. Turul propune o perspectivă orientată înspre optimism, revitalizare urbană și revigorare ecologică, invitând la o relație mai atentă și mai apropiată cu apele orașului Timișoara. Apoi, în închiderea acestui sfârșit de săptămână plin, calupul de lucrări video art Waters Elsewhere va fi proiectat din nou în spațiul HEI - House of European Institutes, de la Bastion, începând de la ora 18:00.

Detalii suplimentare despre expoziția Între Ape și evenimentele sale conexe, programul complet și modalitățile de înscriere pentru evenimente se găsesc pe site-ul EUNIC.